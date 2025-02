In autunno il nuovo romanzo della serie “The Witcher” di Andrzej Sapkowski

La casa editrice Nord annuncia l’uscita in contemporanea mondiale de “Il crocevia dei corvi”, il nuovo romanzo stand-alone di “The Witcher” firmato da Andrzej Sapkowski, atteso per il 30 settembre 2025. Dopo nove anni di silenzio, l’autore torna alle origini di Geralt di Rivia, raccontando la sua formazione tra sfide, pericoli e scelte che plasmeranno il suo destino. Nata nel 1986, la saga è diventata un fenomeno globale con oltre 30 milioni di copie vendute, una serie Netflix di successo e videogiochi amatissimi dai fan

Un evento editoriale unico per il mondo del fantasy: la casa editrice Nord pubblicherà in contemporanea mondiale Il crocevia dei corvi, l’attesissimo nuovo romanzo stand-alone della saga The Witcher, firmato dal maestro polacco Andrzej Sapkowski.

Il libro, che segna il ritorno dell’autore dopo nove anni di silenzio, riporterà i lettori alle origini del leggendario strigo Geralt di Rivia, in una storia di formazione tra pericoli, tradimenti e scelte destinate a plasmare il suo destino.

Da quando è stata lanciata con l’uscita di un racconto breve pubblicato nel 1986, la serie The Witcher è diventata un fenomeno globale, tradotta in oltre 40 lingue con oltre 30 milioni di libri venduti in tutto il mondo.

Grazie a un importante accordo raggiunto con Patricia Pasqualini della Patricia Pasqualini Literary Agency (PPLA), da lungo tempo agente di Sapkowski, l’uscita del nuovo romanzo è prevista per il 30 settembre 2025, e sarà supportata da un lancio coordinato a livello internazionale.

Il crocevia dei corvi (Rozdroże Kruków) può essere un punto di partenza ideale per i nuovi lettori e un’imperdibile lettura per i fan di lunga data.

Questo romanzo stand-alone ha come protagonista un diciottenne Geralt di Rivia, l’iconico strigo che ha già conquistato il pubblico con 8 libri, numerosi racconti, i videogiochi da record di CD Projekt Red e la serie di successo di Netflix, tutti intitolati The Witcher.

Nella sua prima missione fuori dalla roccaforte degli strighi di Kaer Morhen, Geralt incontrerà mostri, traditori, nuovi amici e volti familiari, e scoprirà quanto gli strighi possano essere allo stesso tempo profondamente temuti e disprezzati.

Ed ecco le parole dell’autore per raccontare questa nuova avventura letteraria: “In Rozdroże Kruków, ritorno alle radici del viaggio di Geralt: non l’impavido uccisore di mostri che conosciamo, ma un giovane strigo che inizia a comprendere quale sarà il suo destino. Immaginate Geralt, ma più giovane, con meno cicatrici e un po’ più di superbia. Questa è una storia di crescita, di idealismo che si scontra con la dura realtà e di scelte che forgeranno la sua leggenda”.

Il crocevia dei corvi sarà tradotto da Raffaella Belletti, che si è occupata di tutte le opere di

Andrzej Sapkowski pubblicate da Nord.

“The Witcher è uno dei fenomeni di maggior successo degli ultimi anni e noi non vediamo l’ora di poter portare ai suoi lettori italiani questo nuovo, attesissimo romanzo“, ha dichiarato Marco Tarò, amministratore delegato della casa editrice.