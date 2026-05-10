Al Salone del Libro di Torino 2026 torna “Il Bosco degli Scrittori”: il programma

Dal 14 al 18 maggio, all’interno del Salone del libro di Torino, nel Padiglione Oval, torna il “Bosco degli scrittori” di Aboca Edizioni, un luogo pensato “per riflettere sui temi dell’ecologia, della cultura ambientale e del rapporto tra letteratura, scienza, salute, arte e natura”. Tra le novità, la “selva letteraria”, ricca di citazioni, in collaborazione l’Accademia della Crusca – Ecco gli incontri in programma e i protagonisti

Al Salone Internazionale del Libro di Torino (qui il programma completo dell’edizione 2026) torna il Bosco degli scrittori di Aboca Edizioni.

Il grande spazio verde sarà ospitato nel Padiglione Oval: un luogo pensato “per riflettere sui temi dell’ecologia, della cultura ambientale e del rapporto tra letteratura, scienza, salute, arte e natura”. Un “ecosistema vitale” di oltre 400 metri quadri composto da migliaia di alberi, piante e arbusti, realizzato con materiali ecosostenibili e di recupero. Un luogo “naturalmente rigenerante ideato per portare la cultura della biodiversità all’interno della più importante manifestazione editoriale d’Italia”, si spiega nella presentazione.

Una vera e propria selva letteraria

Quest’anno il Bosco degli scrittori diventerà “una vera e propria selva letteraria, con il patrocinio dall’Accademia della Crusca, grazie a un allestimento in cui citazioni dalla grande letteratura italiana dialogheranno con le specie botaniche presenti nel bosco”.

All’interno del Bosco degli scrittori, perciò, i visitatori potranno cogliere – in abbinamento alle specie botaniche allestite – numerose citazioni provenienti dalla storia della letteratura, che nel corso dei secoli – da Dante ai nostri giorni – ha sempre riservato al mondo naturale e vegetale un posto di primo rilievo. “È d’altronde da questa stessa intuizione che ha preso le mosse, nel 2019, la collana editoriale di Aboca Edizioni Il bosco degli scrittori, ispiratrice del grande stand arboreo del Salone: nei romanzi e nei racconti della serie, alcuni degli autori e autrici più significativi della letteratura contemporanea si sono confrontati con suggestioni vegetali per raccontare il mondo, il loro e il nostro, proprio a partire da un albero”.

Il programma degli incontri nel Bosco

Il palinsesto di incontri – oltre 40 appuntamenti, dal giovedì al lunedì – si aprirà con una lezione di Rita Librandi, Vicepresidente dell’Accademia della Crusca, intitolato Dalla bellezza della rosa al mondo sugli alberi. Un veloce viaggio tra i fiori e le piante della letteratura (incontro aperto al pubblico e dedicato alle classi IV e V delle scuole superiori).

Come ogni anno, accanto alle novità editoriali Aboca, l’auditorium immerso nel verde ospiterà incontri con autrici e autori che hanno dedicato il loro lavoro al mondo naturale.

Dario Voltolini presenterà Il cespuglio (Aboca Edizioni), la storia di un cespuglio che rotola incessantemente tra deserti e città abbandonate. Nicola Gardini, autore di Eco in una casa vuota (Aboca Edizioni), e Raffaella Romagnolo, autrice di La segreta cura (Mondadori), dialogheranno con Antonio Riccardi su dolore, malattia e cura.

Maura Gancitano e Andrea Colamedici porteranno Botanica della meraviglia (HarperCollins), una riflessione filosofica su come attraversare il presente senza cedere al disincanto.

Tra i temi della contemporaneità, Michele Serra e Luca Sofri discuteranno a partire dal volume del Post Che ne sai tu di un campo di grano? (Il Post e Iperborea), mentre Annalisa Camilli presenterà il suo nuovo libro sulle rivoluzioni (Einaudi).

Giuseppe De Marzo, economista, attivista ambientale e scrittore, insieme a Giuseppe Conte, introdurrà Internazionale della Terra (minimum fax), dedicato a cambiamento climatico, giustizia sociale ed ecologia della relazione.

Sul fronte della crisi ambientale, Luca Savarino, autore di Come sopravvivere alla crisi ambientale (Raffaello Cortina), dialogherà con Danilo Zagaria sulle disuguaglianze generate dalla crisi ecologica. Nicola Ravera Rafele presenterà Nubifragio (HarperCollins) con Sandra Petrignani, che affronta il timore del cambiamento e la precarietà dei legami; mentre Silvia Bottani e Lorenza Ghinelli introdurranno La roccia dalle radici di stella (Aboca), un romanzo a quattro mani in cui fondono visioni e immaginari a servizio di un’eco-narrazione incalzante e coinvolgente.

Spazio anche a giardini e pratiche naturali: Pietro Bruni porterà Il tempo del giardino (Mondadori), con consigli pratici per coltivare nel nuovo clima.

Emanuele Trevi ed Emanuela Rosa-Clot ricorderanno Pia Pera nell’incontro Il giardino come mondo, a partire da Al giardino ancora non l’ho detto e L’orto di un perdigiorno (Ponte alle Grazie).

Un incontro sarà dedicato a La Flora della Cina di Michał Boym (Pacini), gesuita polacco che nel 1656 fece conoscere all’Europa la ricchezza botanica e zoologica della Cina, con Luigia Businarolo e Monica De Togni. Matteo Cereda, Pietro Isolan e Sara Petrucci presenteranno La difesa dell’orto (Gribaudo), buone pratiche e consigli per coltivare in modo sano e ottenere raccolti nel rispetto dell’ambiente.

Non mancheranno incontri su scienza e medicina: Daniela Minerva dialogherà con Vittorio Lingiardi su Medicina femminile plurale – Il sapere delle donne nella storia (Bollati Boringhieri). Nina Gigante presenterà Supernova – Quando nasce una madre (Aboca Edizioni) in dialogo con Simonetta Sciandivasci. Pier Luigi Rossi e Monica Bossi, autori di Verso una medicina della persona (Aboca Edizioni), ci aiuteranno a come capire come funziona l’equilibrio del nostro organismo.

Sul rapporto e l’interrelazione tra tutti gli esseri viventi: Nicola Bressi, autore di Coinquilini bestiali (Aboca), sarà in dialogo con Andrea Pennacchi per farci guardare con occhi diversi gli animali che convivono silenziosamente (o meno) con noi. Nicolò Oppicelli, autore di I funghi dell’anima (Aboca Edizioni), ci condurrà in una “passeggiata” per mostrarci quanto siano parallele le esistenze dei funghi con quelle degli esseri umani. Giorgio Volpi presenterà con Telmo Pievani il suo Non siamo gli unici (Aboca Edizioni), un libro per smontare l’antropocentrismo, smantellare le presunte unicità e superiorità dell’essere umano.

Mauro Ceruti e Francesco Bellusci, autori di Per una civiltà della Terra (Aboca Edizioni) parleranno con Massimo Mercati di come una vera visione sistemica sia indispensabile generare una “civiltà della Terra”, una educazione e una filosofia all’altezza dell’uomo che ormai non abita più i villaggi, le città, le nazioni, ma il mondo.

Il Bosco ospiterà anche incontri sulla spiritualità: Guidalberto Bormolini dialogherà con Nicola Gardini su Chiedilo agli alberi (Ponte alle Grazie), Vasco Brondi presenterà Una cosa spirituale (Einaudi), Tiziano Fratus discuterà Il passero buddhista (Ubiliber) con Antonio Riccardi ed Emanuele Basile.

Ci sarà Guido Barbujani, uno dei più importanti genetisti italiani, che presenterà L’alba della storia – Una rivoluzione iniziata diecimila anni fa (Laterza), in cui il momento in cui l’invenzione dell’agricoltura e dell’allevamento ci hanno trasformati da cacciatori-raccoglitori a stanziali: la rivoluzione neolitica.

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Pietro Maranesi, in dialogo con Massimo Mercati, porterà Senza nulla di proprio (Aboca), dedicato a Francesco d’Assisi, un’analisi dell’esperienza umana del Santo, in cui la “questione della proprietà” è “risolta” con un ribaltamento dell’intera prospettiva.

Riccardo Staglianò (Tassare i milionari, Einaudi) e Niccolò Zancan (L’ultimo operaio, Einaudi) dialogheranno con il gruppo di lettura dei Fridays For Future. Due incontri saranno dedicati al cammino: Franco Faggiani presenterà Verso la libertà con un bagaglio leggero (Aboca) sui sentieri, reali e simbolici. Nicolò Guarrera (@pieroad), partito nel 2020 per fare il giro del mondo a piedi, racconterà questo viaggio al pubblico, a partire da Con i piedi per terra – Il giro del mondo un passo alla volta (Sonzogno), in un evento pensato anche per gli studenti.

Il Bosco è anche uno spazio dedicato alla lettura e alla letteratura per i giovani e i più piccoli. La scrittrice olandese Cornelia Funke porterà Il regno verde (Giunti): tra indizi, nuove amicizie e scoperte, l’estate di una ragazza di 12 anni diventa un viaggio di crescita; un evento realizzato in collaborazione col Goethe-Institut Mailand e dedicato agli studenti delle medie.

Con gli studenti delle superiori la scienziata e ricercatrice Antonella Fioravanti parlerà delle sfide contro batteri e virus che dovremo affrontare per colpa del surriscaldamento del pianeta, a partire da Viaggio nel mondo invisibile (Aboca Edizioni).

Per i bambini dei primi anni della primaria, Francesco Villani porterà Il bambino tempesta (Aboca Edizioni); Selina Mao (@SeliNature) e Giada Ungredda accompagneranno i bambini in un viaggio per scoprire le meraviglie del mondo marino e imparare a prendersene cura, a partire da Un soffio nel blu (Aboca Edizioni).

In due incontri pensati per le famiglie, Nicoletta Costa, amatissima protagonista dell’editoria per l’infanzia, porterà una sua nuova serie, La fattoria della mezzaluna (Aboca Edizioni); Alessandra Viola, autrice di Piante da record (Aboca Edizioni), farà sorprendere le famiglie della forza silenziosa del mondo vegetale.