“Sirene”: il nuovo romanzo di Emilia Hart, autrice di “Weyward”

In anteprima mondiale, il 9 luglio, esce per Fazi Editore Sirene (traduzione di Enrica Budetta), nuovo romanzo di Emilia Hart, autrice del grande successo Weyward (Fazi Editore, traduzione di Enrica Budetta).

L’autrice anglo-australiana nata a Sydney, che ha studiato Letteratura inglese e Legge alla University of New South Wales per poi lavorare come avvocato a Sydney e a Londra, ha esordito nella narrativa proprio con Weyward, successo internazionale tradotto in trentatré lingue. Un romanzo che si è aggiudicato anche il premio come miglior romanzo d’esordio e miglior romanzo storico del 2023 per Goodreads.

SIRENE, IL NUOVO ROMANZO

Sirene, il suo secondo romanzo, è pubblicato in Italia in anteprima mondiale. E narra la storia di quattro donne separate da centinaia di anni…

Tutto inizia nel 2019 quando, nel cuore della notte, Lucy si sveglia di soprassalto; si trova nella stanza del suo ex ragazzo, a cavalcioni su di lui, con le mani strette attorno alla sua gola. Cosa ci fa lì? Confusa e terrorizzata, cerca rifugio dalla sorella Jess, sperando che possa aiutarla a capire il sogno che da qualche tempo popola le sue notti: la scena vivida e inquietante di due sorelle che stanno naufragando.

Nel 1800, invece, le sorelle Mary ed Eliza vengono strappate al loro amato padre in Irlanda e costrette a imbarcarsi su una nave diretta in Australia. Mentre vengono trasportate sempre più lontano da tutto ciò che amano e conoscono, iniziano a notare nei loro corpi degli strani cambiamenti che non riescono a spiegarsi…

E torniamo nel 2019 quando, giunta a casa di Jess, Lucy non trova alcuna traccia di lei. Mentre attende il suo ritorno, inizia a sentire strane storie sulla cittadina di mare dove la sorella si è da poco trasferita: racconti di uomini scomparsi, rapiti dagli abissi; sussurri di voci femminili che serpeggiano tra le onde. Nel frattempo, quello strano sogno inizia a sembrare più reale che mai.

Sirene ritrae la storia di quattro donne separate dal tempo eppure legate più di quanto si possa immaginare: un romanzo sulla resilienza femminile, che racchiude tutto il potere della sorellanza e l’ineffabile magia del mare.

LA TRAMA DI WEYWARD

Tornando invece a Weyward (Fazi Editore, traduzione di Enrica Budetta), romanzo d’esordio di Emilia Hart, anche in questo caso le protagoniste indiscusse della narrazione sono le donne.

Nel 2019, con il favore del buio della sera, la trentenne Kate fugge da Londra alla volta del Weyward Cottage, una vecchia casa di campagna ereditata da una prozia che ricorda appena. Avvolta da un giardino incolto su cui torreggia un acero secolare, la dimora la proteggerà da un uomo pericoloso. Presto, però, Kate inizierà a capire che le sue mura custodiscono un segreto molto antico, che la porta al 1942.

Qui, mentre la guerra infuria, la sedicenne Violet è ostaggio della grande e lugubre tenuta di famiglia. Vorrebbe soltanto arrampicarsi sugli alberi e poter studiare come suo fratello, ma da lei ci si aspetta tutt’altro. Un pensiero inquietante, poi, la tormenta: molti anni fa, poco dopo la sua nascita, la madre è scomparsa in circostanze mai chiarite. L’unica traccia di sé che ha lasciato è un medaglione con incisa la lettera W.

Nel 1619, invece, la solitaria Altha, cresciuta da una madre che le ha trasmesso il suo amore per il mondo naturale, viene accusata di stregoneria; rinchiusa nelle segrete di un castello, presto sarà processata. Un contadino del villaggio è morto dopo essere stato attaccato dalla propria mandria, e la comunità locale, coesa, ha puntato il dito contro di lei: una donna insolita. E le donne insolite fanno paura…

Le “donne insolite” Weyward appartengono alla natura. E non possono essere addomesticate. E intrecciando tre storie che attraversano cinque secoli, Emilia Hart ha dato vita a un potente romanzo sul femminismo e sulla forza salvifica della solidarietà tra donne in un mondo dominato dagli uomini.