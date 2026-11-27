Il saggio-reportage “Andare per dimore letterarie” di Emilio Fabio Torsello e Mara Sabia (fondatori del progetto “La Setta dei poeti estinti”) propone un itinerario letterario alla scoperta delle case-museo di scrittrici e scrittori. Dalle isole al nord, passando per le case di Grazia Deledda, Leonardo Sinisgalli, Alberto Moravia e Giorgio Bassani (solo per citarne alcuni), si ha la sensazione di assistere a un “continuum letterario”. L’ultima tappa è la dimora di Alda Merini, a cui è dedicato il capitolo che proponiamo, che porta a Milano, lungo il Naviglio…

Una dimora racchiude al suo interno non solo gli oggetti personali di chi ci abita. È anche una rappresentazione fisica di uno spazio che va al di là dei confini materici, rappresentazione della personalità, delle passioni e, perché no, delle condizione (fisiche e psicologiche) di chi ci vive.

E questo è ancora più valido quando parliamo di abitanti il cui mondo interiore si tramuta in parola scritta, in rime e in prosa, in racconto e romanzo. Visitare le dimore degli scrittori e delle scrittrici ci permette, così, di conoscere un po’ meglio quel mondo interiore e ci offre la possibilità di immaginarceli fisicamente seduti a quella scrivania, a dare vita a quel romanzo, quella raccolta di poesie…

Un tour per l’Italia letteraria

Lo sanno bene Emilio Fabio Torsello, giornalista e documentarista, e Mara Sabia, docente di materie letterarie, che insieme firmano Andare per dimore letterarie, un saggio-reportage pubblicato da Il Mulino. I due autori, che hanno fondato nel 2013 La Setta dei poeti estinti (un progetto letterario che diffonde cultura e poesia attraverso i social media ed eventi dal vivo), compongono un itinerario letterario che esplora, dalle isole al nord, diverse case-museo di grandi nomi del ‘900, non solo con l’intento di “restituire un’atmosfera agli oggetti ma per ritessere quella trama di relazione che lega uno scrittore a un suo luogo“.

Partendo dalle isole e dalle dimore di autrici e autori come Grazia Deledda e Salvatore Quasimodo (e il suo parco letterario), si prosegue verso sud, con il Salento “esoterico” di Palazzo Comi e la Basilicata di Leonardo Sinisgalli (ma non solo).

Spazio poi alla città di Roma, tra Le stanze di Elsa e la Sala Italo Calvino (senza dimenticare Alberto Moravia e Casa Bellonci, ma si potrebbe continuare…).

Si prosegue con il nido del poeta del “fanciullino”, una Ferrara che raccoglie le tracce di Giorgio Bassani, Casa Colussi, ritrovo delle estati del giovane Pasolini (solo per citare alcuni punti dell’itinerario), fino ad arrivare alla Lombardia, prima a Pasturo, sui sentieri di Antonia Pozzi, e infine Milano, nella dimora di Alda Merini.

A ogni tappa si ha la sensazione di assistere a un “continuum letterario” che, come si legge nella prefazione del volume, “pare non essersi mai interrotto“: all’interno delle varie dimore, non mancano infatti rimandi ed echi di altri grandi della letteratura: dalla scrivania e lo studio universitario di Giosuè Carducci, custodito nella casa natale di Giovanni Pascoli, alla Fondazione Giorgio Bassani (dove è ricostruito il suo studio e sono conservati i suoi documenti), ospitata nella Casa Ariosto, a Ferrara.

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Su ilLibraio.it, per gentile concessione della casa editrice, proponiamo un estratto:

«La casa della Poesia non avrà mai porte», Alda Merini, Milano e il muro degli Angeli

No, ci sono delle ombre qui dentro.

C’è l’armonia per il fatto che io la riempio, ma appena

me ne vado questa casa si gela e quando torno sento

il freddo di questo vuoto. Perché forse sono soltanto io

l’armonia di questa casa.

Sono io che do vita a questi oggetti in fondo inanimati.

Così Alda Merini descrive a Paolo Taggi la sua casa sul Naviglio milanese, appena quarantacinque metri quadri in via Ripa di Porta Ticinese civico 47, da cui più volte rischierà lo sfratto, luogo – o forse sarebbe il caso di dire «non luogo» – composto da una babele d’ammennicoli, balocchi, mozziconi di sigarette, bottiglie, tappi di bottiglie caduti e mai raccolti dal pavimento, foto e locandine collezionati in una vita intera e dall’inseparabile pianoforte.

Casa profondamente amata, ma anche temuta, specialmente negli anni Ottanta, periodo in cui la poetessa si sentiva vittima di una persecuzione, ossessionata dall’oscura figura del portiere del palazzo in cui viveva: «Il portinaio» o anche «il custode» ricorre, infatti, in diverse sue opere in prosa, tra cui Delirio amoroso, l’autobiografia Reato di vita, ma anche Il tormento delle figure e La nera novella. Il portinaio è sempre un personaggio reale, cupo, descritto come un orribile assassino e seviziatore, ma che contemporaneamente assurge a grande metafora del terrore e della sorveglianza sperimentati nell’ospedale psichiatrico, come Merini scrive nella Pazza della porta accanto: «Il custode è un uomo serrato come sono state serrate le mie mandibole dal morso di qualcuno. Il custode è il manicomio, è l’elettroshock».

Una casa simbolo di un passato drammatico, come i vent’anni che Merini trascorrerà tra dimissioni e ricoveri al Paolo Pini di Milano, ma anche scrigno dei versi che porteranno alla sua rinascita quando, come un’«araba fenice», come la definiva la filologa Maria Corti, troverà nella poesia che l’aveva accompagnata fin dalla fanciullezza, un appiglio per tornare a vivere e a rielaborare la materia incandescente dell’esperienza manicomiale in quel poema capolavoro che è La Terra Santa, edito per la prima volta da Scheiwiller nel 1984 e a cui seguiranno altre straordinarie raccolte di versi, pur in mezzo a una tempesta di periodi caratterizzati da alterne vicende e ristrettezze economiche.

La casa sul naviglio milanese è stata, per tutta l’esistenza della poetessa, un vero porto per i tanti che vi furono ospitati: amici e sodali, ma anche pittori poveri, clochard, persone a cui Merini dava un tetto in cambio di poco denaro o semplicemente di compagnia, soprattutto negli anni in cui, dimessa definitivamente dal manicomio e morto ormai il marito Ettore dopo una penosa malattia, era rimasta sola a condurre la sua esistenza precaria e viveva con il contributo degli amici e con quanto riusciva a ricavare vendendo le sue poesie ai passanti e agli avventori del bar libreria Chimera, un locale in zona Porta Genova, frequentato da scrittori come Aldo Busi, Vincenzo Consolo, Pier Vittorio Tondelli, Paolo Volponi e suo figlio Roberto, un posto ricco di letteratura, aperto fino a tardi, che oggi non esiste più. Merini era una presenza fissa con la sua macchina da scrivere: la ricordano battere i testi direttamente con la carta carbone sui fogli, poiché il nastro inchiostrato era esaurito da tempo. Vendeva le sue poesie a mille lire l’una.

Scriverà che la sua presenza al bar Chimera era una «sofferta riconquista», un luogo in cui «rintracciare la speranza». La svolta definitiva nella carriera letteraria di Merini arrivò, poi, per interessamento di Paolo Di Stefano che si occupò dell’uscita della raccolta Vuoto d’amore del 1991, nella celebre collana bianca di poesia dell’Einaudi, una silloge importante che riunisce inediti selezionati da Maria Corti e ripropone La Terra Santa, introvabile da anni. Il vero cuore della casa meriniana è però la parete sopra il letto: completamente ricoperta da frasi, nomi, disegni e numeri di telefono, per lo più scritti con il rossetto rosso: la poetessa lo definiva «il muro degli Angeli», forse perché si tratta di una sorta di bizzarra agenda telefonica che le permetteva di custodire i contatti delle persone che amava.

Con orgoglio conserverà il vecchio pianoforte, che con un trasporto quasi mistico suonerà per tutta la vita: molte sono le foto che ritraggono Merini seduta al piano e diverse sono le testimonianze dirette di chi la conobbe e che, come il poeta Elio Pecora, ricorda le telefonate in cui Alda Merini gli parlava suonando.

Oggi il muro degli Angeli, staccato e restaurato, il vecchio pianoforte Bentley, la macchina da scrivere Invicta, il letto della poetessa, la porta dell’appartamento e alcuni monili, come l’immancabile rossetto, alcune collane, un pupazzetto di plastica gialla, una lattina di Coca-Cola, numerosi accendini e le sigarette Diana che fumò imperterrita fino agli ultimi giorni della sua vita in ospedale, un vecchio tappeto e un attaccapanni sono conservati ed esposti non purtroppo tra le mura dell’appartamento in via Ripa di Porta Ticinese 47, ma in uno stabile a poca distanza, in quella che fu una tabaccheria e oggi è il Piccolo museo spazio Alda Merini in via Magolfa 30.

Chi vuole vedere con i propri occhi ciò che resta della dimora meriniana deve recarsi nella Stanza di Alda ricostruita in questo spazio polifunzionale in cui è possibile assistere anche a spettacoli, concerti e prendere parte alle visite guidate in versi che vengono organizzate dai volontari.

Nel giardino esterno è presente una grande scultura in cartapesta che rappresenta il volto della poetessa, dono del Carnevale di Viareggio. E se volete rileggere le poesie di Alda sorseggiando un caffè, come lei faceva nella caffetteria di Porta Genova, c’è anche un piccolo bar.

Ma se, invece, avete desiderio di incontrare davvero Alda, il consiglio è di recarsi sul Naviglio, proprio di fronte al portone dell’appartamento in cui la poetessa ha abitato e su cui oggi è apposta una targa che recita «Ad Alda Merini nell’intimità dei misteri del mondo» con le date di nascita e morte, 21/03/1931-1/11/2009: troverete un ponticello, che le è stato intitolato nel 2019. Lo spirito della poetessa dei Navigli si trova lungo l’acqua, nel quartiere in cui ha abitato per tutta la vita, nella Milano, non da bere – come è oggi questa zona costellata di locali – ma nella città vera e popolare che Alda amò visceralmente, tanto da non abbandonarla mai, se non per i pochi anni che visse a Taranto con il poeta Michele Pierri, suo secondo marito, la Milano-madre che rinasce dopo i bombardamenti della Seconda guerra mondiale, che la vede affacciarsi appena sedicenne nel salotto letterario del critico Giacinto Spagnoletti, nel canto delle lavandaie, la città molteplice e consolatoria, nonostante tutto, che appare spesso nei suoi versi

Milano dai vorticosi pensieri

dove le mille allegrie

muoiono piangenti sul Naviglio

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(continua in libreria…)

Fotografia header: Alda Merini (Foto di Leonardo Cendamo/Getty Editorial)