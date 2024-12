“Alice nel paese delle meraviglie”, alcune delle più belle frasi tratte dal capolavoro di Lewis Carroll

Nato dopo una gita in barca e dedicato a una bambina di nome Alice Pleasance Liddell, “Alice nel paese delle meraviglie” di Lewis Carroll è un capolavoro della letteratura per l’infanzia (e non), che con le sue citazioni iconiche ha segnato sia il mondo letterario sia quello del grande e del piccolo schermo – Una selezione delle sue frasi più celebri

Era il 1862 quando lo scrittore inglese Lewis Carroll (1832 -1898) e il reverendo Robinson Duckworth decidevano di fare una gita in barca sul Tamigi insieme alle tre figlie di Henry Liddell, ovvero Lorina, Alice ed Edith. Per l’occasione, l’autore raccontò loro la storia di una bambina che, annoiandosi molto, era andata in cerca di una curiosa avventura.

Il racconto piacque così tanto alle piccole Liddell che Alice gli chiese di ampliarlo per lei: fu così che, fra tanti rimaneggiamenti e confronti, venne dato alle stampe tre anni dopo Alice nel paese delle meraviglie, destinato a diventare un caposaldo della letteratura per l’infanzia – e non solo.

Il testo, che venne poi seguito da un secondo volume intitolato Alice attraverso lo specchio, presenta infatti diversi livelli interpretativi e una grande complessità anche del linguaggio, che fra scioglilingua, leggende, neologismi e giochi di parole è un capolavoro di invenzioni e guizzi creativi, poi confluiti non a caso in numerosi adattamenti per il grande e piccolo schermo.

Fra le sue tante citazioni diventate ormai iconiche, ecco quindi una selezione delle frasi più celebri tratte da Alice nel paese delle meraviglie, qui proposto – fra le tante complesse ma affascinanti traduzioni possibili – nella versione italiana Garzanti a cura di Milli Graffi:

Cominciamo da una frase tratta da Alice nel paese delle meraviglie che ci aiuta a entrare immediatamente nello spirito dell’opera: quando la protagonista incontra il Grifone e il Vitello Similtartaruga, infatti, ha intenzione di raccontare loro le proprie avventure partendo da alcune informazioni preliminari, ma viene subito fermata. E per un buon motivo:

«No, no! Prima le avventure» protestò il Grifone con impazienza, «le spiegazioni fanno sempre perdere tempo!»

Una citazione da cui si evince già l’estro di Lewis Carroll, famoso per aver creato anche alcuni aforismi particolarmente gustosi e paradossali, fra i quali spicca senza dubbio quello pronunciato dalla Duchessa per ricordare ad Alice (seppur con qualche giro di parole di troppo) che è importante mantenere una certa coerenza fra chi sembriamo e chi siamo realmente:

Non immaginarti mai di non essere altro da quello che potrebbe sembrare agli altri che ciò che eri o potevi essere stata non fosse altro da ciò che eri stata e che avrebbe potuto loro sembrare essere altrimenti.

Alice cerca in ogni modo di seguire il suo consiglio, anche se non sempre le risulta facile prendere alla lettera tutto ciò che le viene detto o che pensa in prima persona. Del resto, si tratta di una bambina che deve ancora maturare e che, come ci ricorda l’autore stesso, in una delle frasi più celebri tratte da Alice nel paese delle meraviglie, a volte può comunque commettere qualche errore:

Di solito dava a se stessa degli ottimi consigli (sebbene li seguisse assai di rado).

E tuttavia, non si può dire che abbia la tendenza a ignorare chi la circonda o a non fidarsi degli altri, anzi. Quando incontra il Bruco, come anche in presenza del Leprotto Marzolino e del Cappellaio Matto, Alice si sforza di dare loro retta e di venire a capo dei loro ingarbugliati ragionamenti, proprio come fa anche in presenza del Gatto del Cheshire (noto anche come Stregatto):

«Mi vuoi dire, per favore, quale strada devo prendere per uscire di qui?»

«Dipende in gran parte da dove vuoi andare» rispose il Gatto.

«Non mi importa dove -» disse Alice.

«Allora non importa nemmeno quale strada prendi» replicò il Gatto.

Una perla di saggezza che resta fra le frasi di Alice nel paese delle meraviglie più note al grande pubblico, anche se altrettanto significativa è un’osservazione pronunciata ancora una volta dalla Duchessa, e che si può adattare alla vita quotidiana di ciascuno di noi, dal momento che ci aiuta a trovare un senso agli eventi che ci càpitano e ad apprendere sempre qualcosa dalla vita: