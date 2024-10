“Ninfa Dormiente”: i casi di Teresa Battaglia tornano su Rai1

Dopo il successo della fiction tratta da Fiori sopra l’Inferno, thriller-bestseller di Ilaria Tuti, con Elena Sofia Ricci a interpretare la protagonista, Teresa Battaglia, dal 28 ottobre, in prima serata su Rai1, arriva I Casi di Teresa Battaglia – Ninfa Dormiente, serie tratta dal thriller Ninfa dormiente (Longanesi) dell’autrice friulana. Nel cast, con Elena Sofia Ricci, anche Gianluca Gobbi, Giuseppe Spata e Fausto Maria Sciarappa.

La seconda stagione della serie, coprodotta da Rai Fiction con Publispei, è diretta da Kiko Rosati, e le riprese si sono svolte a Malborghetto, Tarvisio, Camporosso, Cave del Predil, Fusine in Valromana, Valbruna, Chiusaforte e Udine.

Sei episodi, divisi in tre prime serata, che porteranno telespettatori e telespettarici (e lettori e lettrici dei bestseller di Ilaria Tuti) sulle montagne friulane della Val Resia, dove viene ritrovato il cadavere di una giovane poliziotta. Il suo apparente suicidio non convince però la profiler Teresa Battaglia…

Ricordiamo che da pochi giorni è in libreria il nuovo romanzo della scrittrice, Risplendo non brucio, in cui Ilaria Tuti intreccia thriller e Storia, tornando a parlare di guerra dopo Come vento cucito alla terra. “Con il ritmo di un romanzo poliziesco e l’oscurità di un poema gotico”, come spiega in questa recensione sul nostro sito Francesca Cingoli.