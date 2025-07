Ecco il “nuovo” Harry Potter: le immagini dalla serie tv HBO in preparazione

HBO ha diffuso uno scatto dal set dell’attesa serie tv su Harry Potter che si sta girando in Inghilterra, negli studi di Warner Bros di Leavesden. Lo scatto mostra Dominic McLaughlin, il bambino che interpreterà il maghetto nato dalla fantasia di J.K.Rowling, la cui saga fantasy longseller (che ha ispirato anche gli amatissimi film) è pubblicata in Italia da Salani.

Il “nuovo” Harry Potter indossa i tipici occhiali e gli abiti entrati nell’immaginario. Già nelle scorse settimane, sempre via social, HBO aveva anticipato uno scatto del cast: Hermione e Ron saranno interpretati da Arabella Stanton e Alastair Stout, che si uniranno a John Lithgow (nei panni di Albus Silente), Janet McTeer (con il ruolo di Minerva McGranitt), Paapa Essiedu (che sarà Severus Piton) e Nick Frost (che interpreterà Rubeus Hagrid).

Sui social di HBO anche Nick Frost nei panni di Hagrid.

Ricordiamo che manca ancora un po’ per vedere la serie: la prima stagione (che coprirà il primo romanzo della saga, e in cui si ripercorrerà la vicenda dagli inizi) andrà infatti in onda in tutto il mondo nel 2027.

Nell’attesa, come abbiamo raccontato, dal 19 settembre al 6 gennaio, a Milano, sarà visitabile la mostra interattiva Harry Potter: The Exhibition, con oggetti e costumi di scena provenienti dai set, la ricostruzione dei luoghi più celebri della saga-bestseller ed elementi multimediali interattivi.

In più, sul nostro sito abbiamo dedicato tanti test e quiz con i quali mettersi alla prova e giocare. L’ideale, però, in vista della prima stagione resta (ri)leggere i libri di Harry Potter.