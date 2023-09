L’adolescenza dai romanzi alla tv: su Raiplay la serie tratta da “Eppure cadiamo felici”

Pubblicato nella primavera del 2017 da Garzanti, Eppure cadiamo felici ha fatto conoscere al grande pubblico la penna dello scrittore Enrico Galiano, insegnante alle medie già allora attivissimo sui social, e da quel momento autore di altri romanzi e saggi di successo (pubblicati sempre da Garzanti), oltre che di libri per bambini (proposti da Salani e che hanno ottenuto riconoscimenti importanti).

LA SERIE IN OTTO EPISODI

Galiano, assiduo collaboratore de ilLibraio.it, vede ora il suo romanzo arrivare in tv: da Eppure cadiamo felici è infatti tratta la nuova serie RaiPlay in otto episodi (dal 6 ottobre), prodotta da Publispei, casa di produzione presieduta da Verdiana Bixio, con Rai Fiction.

Eppure cadiamo felici, che è stata realizzata con il sostegno della Camera di Commercio della Venezia Giulia Trieste Gorizia – Fondo Gorizia, è scritta da Valerio D’Annunzio e Vanessa Picciarelli ed è diretta da Matteo Oleotto.

IL CAST

Nel cast c’è Gaja Masciale che interpreta la protagonista, Gioia Spada, con alle spalle un’adolescenza difficile; Giorgia Wurth veste i panni di sua madre, mentre Paola Sambo interpreta nonna Claudia; Costantino Seghi è Lo, e il professor Bove è invece interpretato da Matteo Branciamore.

LA TRAMA DEL LIBRO

E veniamo alla trama del romanzo, da cui è “liberamente tratta” la serie tv: parliamo di un libro su quel momento dell’esistenza, l’adolescenza, in cui il mondo ti sembra un nemico, ma basta appoggiare la testa su una spalla pronta a sorreggere, perché le emozioni non facciano più paura.

Il nome della protagonista, Gioia, esprime allegria, e invece gli occhi della ragazza mostrano tristezza. A diciassette anni, a scuola si sente come un’estranea per i suoi compagni. Perché lei non è come loro. Non le interessano le mode, l’appartenere a un gruppo, le feste. Ma ha una passione speciale che la rende felice: collezionare parole intraducibili di tutte le lingue del mondo, come cwtch, che in gallese indica non un semplice abbraccio, ma un abbraccio affettuoso che diventa un luogo sicuro. Gioia non ne hai mai parlato con nessuno. Nessuno potrebbe capire.

Fino a quando una notte, in fuga dall’ennesima lite dei genitori, incontra un ragazzo che dice di chiamarsi Lo. Nascosto dal cappuccio della felpa, gioca da solo a freccette in un bar chiuso. A mano a mano che i due chiacchierano, Gioia, per la prima volta, sente che qualcuno è in grado di comprendere il suo mondo. Per la prima volta non è sola. E quando i loro incontri diventano più attesi e intensi, l’amore scoppia senza preavviso. Senza che Gioia abbia il tempo di dare un nome a quella strana sensazione che prova.

Ma la felicità a volte può durare un solo attimo. Lo scompare, e Gioia non sa dove cercarlo. Perché Lo nasconde un segreto. Un segreto che solamente lei può scoprire. Solamente Gioia può capire gli indizi che lui ha lasciato. E per seguirli deve imparare che il verbo amare è una parola che racchiude mille e mille significati diversi…

L’AUTORE DEL ROMANZO

Galiano, che sa come parlare agli adolescenti (sui libri, in classe e sui social), friulano classe ’77, dopo Eppure cadiamo felici ha poi pubblicato Tutta la vita che vuoi, Felici contro il mondo, e Più forte di ogni addio. A seguire, Basta un attimo per tornare bambini, volume illustrato da Sara Di Francescantonio. È poi tornato al romanzo con Dormi stanotte sul mio cuore, e sempre per Garzanti è uscito il suo primo saggio, L’arte di sbagliare alla grande.

Con Salani Galiano ha invece pubblicato la sua prima storia per ragazzi, La società segreta dei salvaparole, un inno d’amore alle parole e alla lingua. È poi uscito per Garzanti il suo secondo saggio Scuola di felicità per eterni ripetenti, mentre il suo ultimo romanzo è Geografia di un dolore perfetto.