“La meravigliosa storia di Henry Sugar e altri racconti”: il libro di Roald Dahl che ha ispirato Wes Anderson

Lo scorso 27 settembre, dopo l’anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia, è uscito su Netflix La meravigliosa storia di Henry Sugar, atteso mediometraggio del regista cult Wes Anderson basato sull’omonimo racconto di Roald Dahl, edito in Italia da Salani e per l’occasione riproposto in una nuova edizione con la traduzione di Luisa Corbetta.

Il regista statunitense incrocia di nuovo Dahl a 14 anni da Fantastic Mr. Fox, film d’animazione del 2009 realizzato con la tecnica dello stop motion e tratto dal romanzo dello scrittore e sceneggiatore britannico: Furbo, il signor Volpe (Salani, traduzione di Nina Ottogigli e illustrazioni di Quentin Blake).

A febbraio di quest’anno si è molto parlato delle modifiche apportate dall’editore inglese agli amatissimi libri per ragazzi di Dahl (1916-1990), con l’eliminazione o la revisione di riferimenti al genere, alla razza e al peso.

Dahl del resto è conosciuto in particolare per i suoi romanzi per l’infanzia tra cui, tra gli altri, Le streghe (traduzione di Giuseppe Iacobaci e Francesca Lazzarato), Matilde (traduzione di Francesca Lazzarato e Lorenza Manzi) e La fabbrica di cioccolato (con la traduzione di Riccardo Duranti), tutti editi da Salani e accompagnati dalle caratteristiche illustrazioni di Quentin Blake.

Ma non bisogna lasciarsi trarre in inganno da queste premesse. La meravigliosa storia di Henry Sugar e altri racconti non è solo un libro per bambini. E lo dimostra la riproposizione cinematografica di Wes Anderson, che presenta un racconto adulto attraverso un cast stellare: Benedict Cumberbatch, Ralph Fiennes, Ben Kingsley e Dev Patel su tutti.

La storia proposta è quella di Henry Sugar, un giocatore d’azzardo che viene a conoscenza di un uomo proveniente dall’India. Un individuo a dir poco particolare, in quanto riesce a vedere senza usare gli occhi. Rendendosi conto dei benefici che potrebbe trarne, decide di esercitarsi per acquisire la stessa abilità…

Il libro, che presenta sette storie dall’autore bestseller, completa il ritratto di Dahl come autore di racconti contenendo i suoi temi preferiti: il fantastico, l’imprevedibile, il fato e un bel po’ di umana malvagità, quasi sempre punita dal destino e dalla penna dell’autore, amabile e pungente.