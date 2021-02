Galiano: “Non dite che noi insegnanti con la Dad abbiamo perso tempo”

“Abbiamo perso fiducia nei mezzi che abbiamo. Poi l’abbiamo riacquisita. Poi ripersa. E così via, su e giù, più o meno ogni giorno da un annetto a questa parte. (…) Ma tempo, no, non lo abbiamo ‘perso’. Non è mettere i puntini sulle i o lamentarsi per niente: è che ci teniamo alle parole” – La riflessione di Enrico Galiano, dopo i tanti mesi di (discussa) didattica a distanza, e mentre prosegue il dibattito sul futuro della scuola, legato all’arrivo di un nuovo ministro dell’Istruzione