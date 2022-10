Un errore lanciare la salsa contro “I Girasoli” di Van Gogh. Ma…

Sta facendo molto discutere il gesto delle attiviste di Just stop oil, entrate alla National Gallery lanciando zuppa di pomodoro contro “I Girasoli” di Van Gogh. Su ilLibraio.it la riflessione di Enrico Galiano, insegnante e scrittore: “Sì, le due ragazze hanno sbagliato a portare avanti la loro protesta con questo gesto. Non per il quadro, che non è stato rovinato, ma per l’errore di comunicazione… ma lo sbaglio più grande lo faremmo noi, se facessimo finta di non sentire quello che ci hanno voluto dire”

No, non per i motivi che forse pensate voi.

Quello che hanno fatto le due attiviste, Anna Holland e Phoebe Plummer, non ha rovinato il quadro: era protetto da una lastra di vetro, e loro due lo sapevano bene.

Ok, la cornice no: quella l’hanno rovinata. E infatti probabilmente pagheranno per questo.

Ma quanto detto in questi giorni dalla stampa su questa azione ha confuso la gente: le due ragazze sono state fatte passare per due pazze invasate, per giovani che hanno perso il senno e il rispetto per l’arte e la bellezza.

Come al solito, i giovani urlano un dolore e noi subito a condannare l’urlo, invece che ascoltare il dolore.

Anne e Phoebe fanno parte di un vero movimento: Just stop oil, un’associazione senza scopo di lucro che chiede di fermare la produzione di combustibili fossili.

Non è la loro prima azione: hanno già bloccato diverse volte le strade di Londra, svolto azioni dimostrative nelle carceri, occupato siti di scavo. Sono tanti e sono organizzati: esistono filiali in moltissimi Paesi, fra cui anche l’Italia.

La loro è una domanda forte, anzi ineludibile: “Che cos’è più importante: l’arte o la vita?”, chiedono nel video, quasi in lacrime.

Vogliono far riflettere il mondo intero su un problema molto più serio di quello che siamo disposti ad accettare: e cioè che se non vengono presi presto provvedimenti drastici, fra un tempo compreso fra i cinquanta e i cento anni non ci sarà più arte, perché non ci sarà più umanità a poterla creare ed ammirare.

Nel dire questo hanno ragione? Sì, senza alcun dubbio. O meglio: con una certezza del 97%, qual è la percentuale di scienziati concordi sul disastro climatico in arrivo, o meglio già in atto.

Eppure sono convinto abbiano sbagliato a portare avanti la loro protesta con questo gesto. Ma non per il quadro, che appunto non è stato rovinato: per l’errore di comunicazione.

Sì, perché cosa resta del loro messaggio? Che idea lasciano di sé?

Che adesso, per la maggior parte delle persone, il movimento ambientalista è associato a quel grido scomposto, a un’azione violenta: pur nella sua totale non violenza, è questo che è passato.

Per certi versi, è un po’ come in quella scena geniale di Don’t look up, dove Jennifer Lawrence sbrocca in diretta tv, e da lì in poi la gente smette di prendere sul serio il problema della cometa in arrivo dritta sulla Terra. Le due ragazze – una delle quali assomiglia davvero a Jennifer Lawrence nel film, solo con dieci anni in meno – hanno riprodotto lo stesso urlo e creato di rimbalzo lo stesso fastidio in chi ha visto il video.

E così il messaggio che quasi tutti hanno colto, o voluto cogliere, è questo: gli attivisti per il clima sono dei pazzi pericolosi.

Ecco, perché hanno sbagliato Anna e Phoebe.

Ma l’errore più grande lo faremmo noi, se facessimo finta di non sentire quello che ci hanno voluto dire.

L’AUTORE – Enrico Galiano sa come parlare ai ragazzi. In classe come sui social, dove è molto seguito. Insegnante e scrittore classe ’77, dopo il successo dei romanzi (tutti pubblicati da Garzanti) Eppure cadiamo felici, Tutta la vita che vuoi, Felici contro il mondo, e Più forte di ogni addio, ha pubblicato un libro molto particolare, Basta un attimo per tornare bambini, illustrato da Sara Di Francescantonio. È tornato al romanzo con Dormi stanotte sul mio cuore, e sempre per Garzanti è uscito il suo primo saggio, L’arte di sbagliare alla grande. Con Salani Galiano ha pubblicato la sua prima storia per ragazzi, La società segreta dei salvaparole, un inno d’amore alle parole e alla lingua.

Ora è in libreria per Garzanti con il suo nuovo saggio, Scuola di felicità per eterni ripetenti.

Alla pagina dell’autore tutti gli articoli scritti da Galiano per ilLibraio.it.