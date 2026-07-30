Leggere all’aperto: 5 luoghi e occasioni perfette per la bella stagione

L’estate e il bel tempo offrono l’occasione perfetta per variare i propri spazi di lettura e stimolare la mente. Dai parchi alle rive d’acqua, fino a una semplice panchina all’ombra, ecco una “bucket list” di luoghi da collezionare per godersi le letture estive all’aria aperta

Con l’arrivo dell’estate, le giornate si fanno più lunghe e le temperature salgono: è il momento perfetto per leggere all’aria aperta. Cosa c’è di meglio di un buon libro per rilassarsi dopo il lavoro, in giardino o sul terrazzo? O per passare il tempo mentre si prende un po’ di sole?

Sono molte le lettrici e i lettori che attendono l’estate con gioia per vivere le vacanze con un solo imperativo: leggere, leggere, leggere. Da un lato, l’aumento delle ore di luce dà l’illusione di avere più tempo a disposizione, dall’altro il bel tempo fa sì che ai soliti spazi di lettura (come il divano, il letto, i mezzi pubblici e le stazioni) si aggiungano finalmente tanti luoghi all’aria aperta.

Cambiare ambiente è stimolante, soprattutto per la mente, a cui fa bene un po’ di novità. Inoltre, cambiare scenario varia la percezione stessa del libro che si sta leggendo, poiché rimangono associate nella memoria le emozioni della lettura al ricordo del luogo in cui ci si trovava. Capita spesso, per esempio, che i libri letti durante le vacanze rimangano accostati a quel periodo di vita e a quella meta, a tal punto che i ricordi finiscono per intrecciarsi e a volte addirittura confondersi.

Ecco quindi qualche ispirazione da cui prendere liberamente spunto per dare alle prossime pagine un sapore diverso. Chi ne ha voglia e tempo potrebbe anche lanciarsi in una piccola sfida personale, e scoprire quanti di questi luoghi di lettura riesce a collezionare durante l’estate. Queste proposte si possono quindi leggere anche come una bucket list per la bella stagione, ricca di spunti e occasioni da vivere pagina dopo pagina. Riuscirai a spuntarli tutti dalla lista?

Un’amaca

Nel giardino o sul terrazzo di casa propria, in campeggio, in un parco, nella natura selvaggia durante un cammino, di fronte a un lago durante una giornata di relax: sono molti i luoghi in cui si può piazzare un’amaca. Basta trovare due sostegni solidi per trasformare qualsiasi pausa in un comodo rifugio in cui dondolarsi e percepire un gran senso di leggerezza, perfetto per staccare la spina.

Un caffè all’aperto

Cosa c’è di meglio che prendersi una pausa di lettura tra i tavolini all’aperto di un caffè, accompagnandosi al mattino con cornetto e cappuccino, e al pomeriggio dei giorni più caldi con un gelato rinfrescante? Si tratta di un piccolo lusso quotidiano da ritagliarsi anche in città, in attesa dell’agognato arrivo delle vacanze, oppure in una pausa tra le tappe turistiche previste dal proprio itinerario di viaggio.

Punti panoramici

Davanti alle viste panoramiche delle città dall’alto, sia nella propria che in quelle che si visitano, ma anche di fronte ai paesaggi naturali più suggestivi, anziché dedicarsi soltanto a documentare tutto con foto e video, si può trovare un momento di calma per godersi il panorama e, perché no, tirare fuori un libro e leggere qualche pagina. Si tratta di un modo speciale per rallentare: alternare lo sguardo tra il testo e la linea dell’orizzonte permette di godersi il momento e trasformare la pausa in un bel ricordo da custodire.

In riva all’acqua

Sulla riva del mare, ma anche lungo un lago o un fiume, e persino di fronte a una piscina all’aperto: i corsi e gli specchi d’acqua portano sempre con sé un’atmosfera speciale. Il suono dell’acqua che si muove è anche una delle migliori colonne sonore con cui accompagnare una buona lettura, creando una cornice perfetta per conciliare la concentrazione e rilassare i pensieri.

Su una panchina

Non c’è bisogno di avere vacanze programmate per trovare uno scenario diverso per le proprie letture. Già trovare una panchina vicino a casa, o magari in un parco mai visitato prima, può offrire un cambiamento gradito sia agli occhi che alla mente, che finalmente troveranno un po’ di libertà al di fuori delle mura domestiche. Sedersi all’ombra di un albero per regalarsi un po’ di frescura può rappresentare quel piccolo cambiamento necessario per godersi il volume che si ha tra le mani, liberi dalle preoccupazioni quotidiane.