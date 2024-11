A Milano lo speed date dedicato ai classici della letteratura (con tanto di quiz a tema)

Sembra proprio che leggere sia tornato di moda: piace alla GenZ, così come piace fotografare le proprie letture, parlare di libri e, soprattutto, perdersi tra gli scaffali delle librerie. Perché sì, per i giovani i libri sono oggetti da toccare con mano, sottolineare e impilare. Ma c’è di più: sembra che i classici della letteratura stiano imparando a rivendicare il proprio valore; riescono a farlo anche grazie al ruolo di creator come il ventenne Edoardo Prati, che ha conquistato il web e la tvcon i suoi video appassionati sui classici, la letteratura italiana, il latino e il greco, o come Luca Cena, che coinvolge la propria community di TikTok raccontando volumi rari.

Scopri la nostra pagina Linkedin Scopri la nostra pagina LinkedIn Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it Seguici su LinkedIn

Proprio questo ritorno ai classici ha ispirato Libraccio, una delle principali catene di librerie in Italia, che il prossimo 7 novembre – dalle ore 19 – tornerà all’Ostello Bello di Milano Centrale portando il format Te lo leggo negli occhi in una nuova chiave, “la classic edition“: in questo caso l’iniziativa, pensata per favorire l’incontro dal vivo tra appassionati di lettura, sarà infatti interamente dedicata ai classici della letteratura.

“Anche per lavoro, trascorro molto tempo in libreria. Nell’ultimo periodo ho notato con piacere l’aumento dell’afflusso di giovani: è bello vedere i loro sguardi curiosi muoversi tra gli scaffali alla ricerca di una storia che, in un modo o nell’altro, segnerà le loro esperienze di vita. È interessante poi il modo in cui queste storie viaggiano, vengono amplificate e condivise attraverso i nuovi mezzi di comunicazione e in particolare i social network: si pensi, per esempio, al fenomeno del BookTok, e a quanto sta influenzando il mondo dell’editoria e il relativo mercato” commenta Carlotta Sanzogni, responsabile Social e PR di Libraccio.

Per la classic edition, Libraccio potrà contare sulla collaborazione di Ostello Bello, cui si aggiunge quella di Blackie Edizioni, casa editrice indipendente cui si deve la cura dei Classici Liberati, tra i quali Iliade e Odissea, e che è prossima al rilascio – previsto per il 12 novembre – della Genesi, un’edizione di testo integrale con inserzioni di autori contemporanei quali Stephen Hawking e Søren Kierkegaard.

Nel corso della serata, i partecipanti avranno modo di prendere parte a un momento di gioco, un quiz vero e proprio, dove sfoderare tutta la propria conoscenza dei classici della letteratura e non solo.

Per partecipare, è possibile registrarsi gratuitamente su Eventbrite.

[booking]