I compiti per le vacanze estive per gli amanti dei libri: giochi letterari, quiz e test

La sfida a suon di domande e quiz letterari in libreria grazie al volume “Compiti delle vacanze per gli amanti dei libri”, curato da Massimo Roscia. Cento esercizi per giocare da soli o in compagnia e per mettere alla prova le proprie conoscenze di letteratura, fra libri da ripassare e altri tutti da scoprire…

Maestri, amanti, confidenti, compagni di viaggio, amici. I libri sono questo e tanto altro ancora: ci aiutano a conoscere, scoprire, evadere, sognare, creare legami, consolarci, porci domande e trovare risposte. Sono uno specchio, una chiave, una festa, una testimonianza, una passione e spesso un passatempo.

Ed è per questo che dall’estate del 2020 a oggi si è diffusa, proprio a partire dai libri, l’idea di realizzare dei giochi per adulti a cui dedicarsi durante l’estate (come pure durante l’inverno, davanti al caminetto, mentre ci si gode una pausa sotto le festività natalizie).

A rilanciare questa moda, che ha diversi punti di contatto con il mondo dell’enigmistica, era stata due anni fa Blackie Edizioni con il suo Quaderno dei compiti delle vacanze per adulti (di Daniel López Valle e Cristóbal Fortúnez, a cura di Dario Falcini), diventato un caso editoriale prima in Spagna e poi in Italia, e al quale erano seguiti i giochi e gli indovinelli concepiti da molte altre case editrici.

Quest’anno la sfida continua a suon di domande e quiz tutti diversi, con cinque livelli di difficoltà, portati in libreria da Massimo Roscia per Sonzogno nel volume Compiti per le vacanze per gli amanti dei libri, che raccoglie cento esercizi per giocare da soli o in compagnia e per mettere alla prova le proprie conoscenze letterarie: una sfida intelligente e divertente, che permette di ripassare i libri che si sono amati e scoprirne di nuovi.

Massimo Roscia ha infatti pensato di giocare con i libri e sui libri, sfidando gli amanti – veri o presunti – della lettura in un quaderno che si ispira ai manuali scolastici per le vacanze, con dentro anagrammi, testi cifrati, sciarade e tantissime altre sfide a difficoltà crescente, che spaziano dai grandi classici alla letteratura contemporanea, dal vecchio al nuovo mondo e oltre.

Non ci sono premi in palio se si trovano tutte le risposte esatte, né si rischia una bocciatura in caso di lapsus o di memoria fallace: fra curiosità, aneddoti ed enigmi misteriosi, i Compiti delle vacanze per adulti sono solo un’occasione per saggiare le proprie conoscenze e mettersi in gioco, da soli o in compagnia di familiari e amici.

In altre parole, un modo originale e divertente per trascorrere qualche ora, tenere allenata la mente e, al tempo stesso, rinfrescare qualche ricordo; un modo diverso per nutrirsi e divertirsi. Perché, proprio come disse Cicerone, i libri sono l’alimento della giovinezza e la gioia della vecchiaia. O fu Giovenale a dirlo?