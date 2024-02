San Valentino sul #BookTok: non perdete la live sull’account TikTok del nostro sito

Lunedì 12 febbraio, alle 19, in diretta sull’account TikTok del sito ilLibraio.it, in vista di San Valentino si parlerà delle letture (di ieri e di oggi) che ci hanno coinvolto così tanto da farci innamorare: dal romance contemporaneo ai classici della letteratura – I particolari

ilLibraio.it, dal 2014 punto di riferimento online per il mondo del libro, da circa un anno e mezzo è protagonista anche su #BookTok (e con una sezione dedicata sul sito).

In poco più di un anno i video pubblicati sono stati centinaia, e non sono mancate le “live“.

La prossima diretta sul nostro profilo TikTok è in programma lunedì 12 febbraio alle ore 19, per festeggiare insieme San Valentino, l’amore e gli innamorati libreschi con un incontro a tema “Libri che ci hanno fatto innamorare”.

“Una notte d’amore è un libro letto in meno”, diceva Honoré de Balzac, e noi, che siamo lettori appassionati vogliamo a tutti i costi riuscire a coniugare l’amore e i libri, nella stessa serata.

Quali sono i libri che ci hanno trascinato altrove, ci hanno fatto vivere storie d’amore – divertenti, tragiche, comiche o misteriose – e di cui non possiamo più fare a meno? Per quali protagonisti e personaggi abbiamo perso la testa?

Durante la live ci confronteremo quindi con il genere romance (o romanzi in rosa), ovviamente, ma anche classici della narrativa, contemporanea a non: da Chiamami con il tuo nome di André Aciman, al libro che lo ha ispirato, Olivia di Dorothy Strachey, da Orgoglio e pregiudizio a Cime tempestose; da Tutto troppo complicato, la nuovo libro dell’autrice cult Anna Premoli a al caso Romeo e Rosalina, di Natasha Solomon. Da Felicia Kingsley a Sophie Kinsella, ci sarà spazio per tutti i gusti.

Una chiacchierata tra i creator che animano il profilo di ilLibraio.it, Elisa Alfano, Alice Mazza, Vanessa Tropea e Victor Zanfretta, e aperta a tutto il nostro pubblico, per confrontarci, consigliarci e imparare sempre qualcosa di nuovo (e magari scoprire il titolo perfetto da regalare a San Valentino!).