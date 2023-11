Un anno di letture su #BookTok: non perdete la live sull’account TikTok del nostro sito

Martedì 28 novembre, alle ore 19.30, in diretta sull’account TikTok del sito ilLibraio.it (che in un anno ha conquistato oltre 42mila follower), si parlerà delle letture che ci hanno accompagnato in questo 2023 – I particolari

Il fatto che, dati alla mano, TikTok giochi un ruolo importante per l’editoria libraria non è più una novità da tempo: del resto, sull‘ascesa di #BookTok, dagli Usa all’Europa, sono stati scritti svariati articoli e sono state proposte molte analisi. Non solo: settimanalmente, nelle classifiche di vendita ci si imbatte in romanzi diventati “virali” sulla piattaforma, che ha contribuito ad avvicinare alla lettura (in particolare di romance, fantasy e young adult e relativi sottogeneri, ma non solo) una nuova generazione di lettrici e lettori, e che ha fatto tornare al centro dell’attenzione, spesso con la sorpresa degli addetti ai lavori, diverse opere del passato.

Anche ilLibraio.it, dal 2014 punto di riferimento online per il mondo del libro, da ormai oltre un anno è protagonista su #BookTok (e con una sezione dedicata sul sito): era il 25 ottobre 2022, infatti, quando sull’account TikTok pubblicavamo il nostro primo video. In poco più di un anno i video pubblicati sono stati centinaia, a una media di quattro a settimana.

Il profilo TikTok del sito ilLibraio.it è cresciuto di mese in mese, e attualmente può contare su oltre 42mila follower e circa 400mila “mi piace” totali.

LA LIVE DI MARTEDÌ 28 NOVEMBRE

Martedì 28 novembre, alle ore 19.30, per festeggiare oltre un anno di letture (e anche in vista del Natale, in cui lettrici e lettori di ogni età, si sa, amano regalare e regalarsi romanzi, saggi e fumetti), sull’account TikTok del nostro sito andrà in scena un incontro “live” che vedrà protagoniste le creator e i creator che ogni settimana raccontano libri di ieri e di oggi sul canale.

Nel corso della diretta, moderata da Silvia Cannarsa, redattrice del sito, si parlerà delle letture che ci hanno accompagnato lungo tutto il 2023 e verranno coinvolti anche i follower, con quiz letterari e sfide.

Ci saranno tutti i volti della pagina: booktoker come Elisa Alfano (attiva con l’account @leggoromance), Alice Mazza (ideatrice dell’account @libriecaffee), Federico Rognoni (founder & CEO FO Atomical, agenzia che segue il nostro progetto sin dall’inizio), Vanessa Tropea (@vanbooks.93) e Victor Kiril Lorenzo Zanfretta (@vctordiamandis).

Un appuntamento da non perdere, pensato per lettrici e lettori di ogni età: sì perché anche gli adulti da tempo hanno scoperto le opportunità che offre questa piattaforma per scoprire nuovi libri e nuovi generi narrativi e per condividere la propria passione per la lettura.