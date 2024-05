Victor Diamandis presenta “Daylight” sul nostro profilo TikTok

Victor Diamandis, booktoker seguitissimo, presenta il suo libro d’esordio, “Daylight”, sul profilo TikTok del sito ilLibraio.it (di cui è anche creator): in diretta, lunedì (27 maggio) alle 17 – I dettagli

Una storia d’amore che cambia la vita, un’ambientazione suggestiva (Londra e il fascino delle sue strade), un grande amore per i libri, gli scaffali, il rumore delle pagine che vengono sfogliate: questi sono solo alcuni degli elementi del primo romanzo di Victor Diamandis, Daylight (Magazzini Salani).

Victor Diamandis, pseudonimo del giovane #booktoker (protagonista sulla pagina TikTok de ilLibraio.it e dell’incontro che abbiamo organizzato al Salone Internazionale del Libro di Torino venerdì 10 maggio alle 19, A scuola da TikTok), ha da sempre una grande passione per la lettura, che veicola sul #booktok con video pieni di emozioni e consigli.

Il 27 maggio, alle ore 17, presenterà il suo primo romanzo Daylight in una live sul profilo TikTok del nostro sito, in cui racconterà come è nato il libro, e presenterà i suoi protagonisti. Con lui ci tufferemo tra le pagine e tra le atmosfere del romanzo.

Presenti insieme a lui Vanessa Tropea, a sua volta #booktoker e volto del profilo TikTok di ilLibraio.it, e Silvia Cannarsa, della redazione del sito.

Ci vediamo lì?

Fotografia header: Victor Diamandis © Ismaele Azouzi