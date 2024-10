Ascoltiamo il grido d’allarme dei giovani attivisti per il clima. Questi ragazzi hanno ragione – di Enrico Galiano

“I ragazzi hanno ragione a supplicarci di accorgercene. E se devono fare atti estremi come questo per farsi ascoltare, non è perché ‘sbagliano il modo’, ma è perché se ci provano in qualsiasi altro modo noi non li calcoliamo nemmeno. Reimpariamo a pensare al futuro. Impariamo ad ascoltare il loro grido d’allarme…”. Enrico Galiano, insegnante e scrittore, in questa riflessione per ilLibraio.it si schiera dalla parte delle tante ragazze e ragazzi che si battano per la salvaguardia del pianeta. E intanto continua a far discutere il Ddl sicurezza, che mette a rischio (anche) le proteste degli attivisti

Come al solito sono ragazzi, e quindi come al solito non ci stiamo capendo niente.

La narrazione dei fatti, innanzitutto: ogni volta che arriva un nuovo atto dimostrativo, siti e giornali scrivono che gli attivisti “hanno imbrattato i Girasoli di Van Gogh”, che hanno sporcato “la Gioconda”.

No: gli attivisti sono nella stragrande maggioranza dei casi ragazze e ragazzi che hanno a cuore la Bellezza, e che non farebbero nulla per deturpare le opere d’arte. Se no non farebbero quello che fanno.

Queste ragazze e questi ragazzi non imbrattano i Girasoli o la Gioconda: se vogliamo attenerci ai fatti, gettano vernice lavabile sui vetri protettivi di queste opere d’arte, senza nessuna conseguenza reale su di esse.

Capite che è tutto un altro modo di vedere le cose?

Poi.

Facciamo un piccolo esperimento mentale. Montate su una DeLorean immaginaria e programmate i circuiti del tempo sull’anno 2084. Sapete quale scenario incontrereste fra 60 anni esatti, secondo gli scienziati?

Uno apocalittico.

Siccità a livelli oggi inimmaginabili, temperature insostenibili, migrazioni di massa anche cinquanta volte superiori a oggi. Senza contare ciò che perfino gli scienziati e le scienziate non riescono a prevedere.

Bene, ora, dal 2084, guardatevi indietro e chiedetevi: facevano bene o facevano male, questi ragazzi, a cercare di attirare la nostra attenzione sul problema?

È questo che non riusciamo a capire, che non riusciamo ancora a vedere: che i ragazzi non stanno pensando al presente, ma al futuro.

Noi “grandi” nemmeno lì coniughiamo più, i verbi al futuro: non sappiamo neanche cos’è, e di sicuro non lo calcoliamo. Siamo talmente miopi verso il domani che molti di noi se possono andare al mare a novembre gioiscono.

Non c’è niente per cui gioire. È già un presente distopico, quello in cui vai al mare a novembre e hai le zanzare a dicembre.

I ragazzi hanno ragione a supplicarci di accorgercene. E se devono fare atti estremi come questo per farsi ascoltare, non è perché “sbagliano il modo”: è perché se ci provano in qualsiasi altro modo noi non li calcoliamo nemmeno.

Reimpariamo a pensare al futuro. Impariamo ad ascoltare il loro grido d’allarme.

