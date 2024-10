Cos’altro deve ancora succedere? – di Enrico Galiano

Cos’altro deve ancora succedere?

Un quindicenne ammazza la sua ragazza di tredici, gettandola dal balcone.

Quindici, tredici. È l’età dei miei studenti. Mi sembra quasi di vederli. E, sinceramente, non posso mettere la mano sul fuoco che non possa capitare proprio a uno e a una di loro, prima o poi.

Vi racconto questa.

L’anno scorso sono stato in una scuola del varesotto. A un certo punto ho chiesto come bisogna fare, oggi, per riuscire a fare colpo su una ragazza. Insomma, quali tecniche usano i tredicenni degli anni 20. Una mia curiosità, diciamo.

E non ho fatto bene, a chiederlo. Perché subito dopo uno di loro ha alzato la mano e ha chiesto tutto entusiasta di salire sul palco con me a darmi la sua risposta. Che è stata: “Facile, la devi sbattere al muro!”.

Risate, applausi.

Dovevate vederlo: era un banalissimo dodicenne qualsiasi, con gli occhiali e i brufoletti di ordinanza.

La devi sbattere al muro.

E certo, lo so che magari la voglia di fare lo sbruffone. Lo so che magari la scemeria dei dodici anni. Ma intanto è salito sul palco e l’ha detto davvero. E i suoi compagni sulle poltrone, laggiù, in tanti applaudivano con trasporto. Della serie: bravo, così si fa!

Lo voglio mettere in chiaro: questo stesso ragazzo, due giorni dopo mi ha scritto per scusarsi con me. Perché poi ho bloccato tutto, quel giorno, e abbiamo parlato solo di quello: abbiamo riflettuto su quanto immondo è un pensiero come “La devi sbattere al muro”. E io l’ho ringraziato per avermi scritto.

Infatti, non ce l’ho con lui. Il problema non è lui. Lui è un ragazzo normalissimo, anzi anche più sensibile di tanti altri, se ha trovato il coraggio di scusarsi.

Ha ragione Elena Cecchettin: finché non ci togliamo dalla testa che Filippo Turetta non è un mostro, che è la normalità, non risolveremo mai il problema.

Per questo: cos’altro deve ancora succedere?

È un’emergenza reale, eppure è tutto sempre fermo alle sole iniziative di pochi, alle giornate singole, alle panchine rosse.

Bisogna mettere un’ora alla settimana, in tutte le scuole, farla diventare parte dell’orario curricolare.

Di cosa? Di educazione ai sentimenti, dove l’argomento principale è proprio questo. Senza voti, verifiche, roba del genere.

Ore tenute non da noi insegnanti, che per quanto possiamo essere sensibili al problema non possiamo avere le competenze di psicologi e assistenti sociali. Servono fondi per questo, e servono subito.

Perché quando succede che un quindicenne ammazza la ragazza di poco più piccola, non c’è un più un mostro unico: il mostro è dappertutto.

E la scuola è uno dei pochi posti rimasti, oltre alla famiglia, dove ancora lo si può sconfiggere.

L’AUTORE – Enrico Galiano, insegnante e scrittore friulano classe ’77, in classe come sui social, dove è molto seguito, sa come parlare ai ragazzi.

Dopo il successo di romanzi (tutti pubblicati da Garzanti) come Eppure cadiamo felici, Tutta la vita che vuoi, Felici contro il mondo, e Più forte di ogni addio, ha pubblicato un libro molto particolare, Basta un attimo per tornare bambini, illustrato da Sara Di Francescantonio. È poi tornato al romanzo con Dormi stanotte sul mio cuore, e sempre per Garzanti è uscito il suo primo saggio, L’arte di sbagliare alla grande.

Con Salani Galiano ha quindi pubblicato la sua prima storia per ragazzi, La società segreta dei salvaparole. Ed è poi uscito, ancora per Garzanti, il suo secondo saggio, Scuola di felicità per eterni ripetenti. Dopo il romanzo Geografia di un dolore perfetto, è tornato in libreria con Una vita non basta… E ora ha pubblicato con Salani il suo nuovo libro per ragazzi, L’incredibile avventura di un super-errore.

Qui è possibile leggere tutti gli articoli scritti da Galiano per il nostro sito, con cui collabora con costanza da diversi anni (anche in versione video, su Instagram e TikTok).