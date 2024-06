Reddit, un altro modo per parlare di libri

Nato nel 2005, Reddit (di recente al centro dell’attenzione per i suoi accordi con Open AI e Google) è un aggregatore di social news composto da migliaia di community dedicate agli argomenti più disparati – dalla politica all’intrattenimento, dall’informazione alle curiosità. Sul sito trovano spazio anche una serie di “subreddit” dedicati ai libri e alla letteratura, soprattutto in lingua inglese, ma non solo. Vediamo quindi più nel dettaglio che cos’è Reddit e quali occasioni può offrire ai lettori e alle lettrici, anche in Italia, tra richieste di consigli e micro-recensioni…

Nel corso degli anni, il discorso a tema libri e letteratura online ha assunto forme e modalità differenti.

A partire dai primi blog letterari, la discussione si è ampliata a YouTube, attraverso contenuti video che hanno portato al successo di numerosi e numerose “booktuber“; da qui abbiamo poi scoperto le foto e le altre modalità di espressione fornite da Instagram, dove è nato e continua a crescere il “bookstagram“, e infine negli ultimi anni abbiamo sperimentato la varietà offerta da TikTok e dal #BookTok, che abbiamo più volte raccontato e studiato in prima persona, sul nostro sito e sul nostro profilo ufficiale sulla piattaforma.

Ma oltre a queste realtà globalmente riconosciute, esistono community di lettori più o meno ristrette (da Goodreads ai gruppi Facebook tematici) ma altrettanto degne di nota, che confermano l’interesse universale per la lettura in tutte le sue forme. Tra queste, vale la pena soffermarsi sul caso Reddit.

Reddit è un aggregatore di social news nato nel lontano 2005, a metà strada tra un forum di discussione e un social network.

L’interesse per Reddit da parte di Google e OpenAI

Nato quindi quasi 20 anni fa, di recente il sito è stato al centro dell’attenzione per via di una serie di accordi stipulati con due giganti Usa, Google e OpenAI, che potranno utilizzare i contenuti postati dagli utenti per addestrare i loro modelli di IA generative, fornendo in cambio (stando a quanto dichiarato nel comunicato ufficiale rilasciato dall’azienda) “nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale”. Non a caso, oltreoceano si sta discutendo del maggiore spazio che negli ultimi tempi Google starebbe dando proprio a Reddit nei risultati delle ricerche…

Reddit costituisce un’enorme collezione di informazioni, frutto di anni di scambi e conversazioni tra gli utenti, un archivio prezioso per costruire IA basate sull’imitazione del linguaggio umano. Il sito è costituito infatti da migliaia di community che discutono degli argomenti più disparati.

Tra queste comunità trovano ovviamente spazio anche gli appassionati di libri, che qui possono scambiarsi opinioni, recensioni e consigli attraverso modalità molto distanti da quelle dei “classici” canali social, dominati da influencer, volti noti e individualità. Il sito si basa infatti sullo scambio, quasi sempre attraverso l’anonimato, all’interno di community vivaci e in continuo dialogo, regolate da specifiche linee guida.

Vediamo quindi più nel dettaglio che cos’è Reddit e perché si tratta di una realtà interessante da conoscere, sia per i lettori e le lettrici sia per tutte le persone alla ricerca di nuovi stimoli.

Che cos’è Reddit

Reddit (termine che deriva da read it – “l’ho letto”) è un aggregatore di social news, ovvero un sito web basato sui contenuti realizzati dagli utenti: testi, video, foto e link, che spaziano da notizie e informazioni utili a domande, dubbi, curiosità, fino a forme di intrattenimento e meme.

Ideato nel 2005 da Steve Huffman e Alexis Ohanian, al tempo giovani colleghi all’Università della Virginia, Reddit nasce anche grazie al contributo del fisico Christopher Slowe e del programmatore e attivista Aaron Swartz.

Il sito si basa sulle conversazioni tra i redditors, ovvero gli utenti iscritti.

Le discussioni si suddividono in categorie precise grazie alla presenza di migliaia e migliaia di “subreddit”, ovvero subforum che stabiliscono l’argomento di discussione per tutti coloro che vi si iscrivono, formando così una community.

Per esempio, r/Art (dove “r/” indica che ci troviamo in una specifica sottocategoria di Reddit) è un subreddit che si occupa di arte, e così r/Movies ha come tema il cinema.

Il successo delle categorie tematiche di nicchia

Questi sono alcuni dei subreddit più comuni, ma il sito esprime il suo potenziale massimo all’interno di categorie più inaspettate e di nicchia, che, però, nel tempo hanno comunque raggiunto milioni di iscritti: tra gli esempi più sfiziosi abbiamo r/ExplainLikeImFive (abbreviato, ELI5), un subreddit che si basa su un semplice presupposto: spiegare alcune delle nozioni più complesse dell’economia, della scienza, della tecnologia (e così via) in modo semplice e chiaro, proprio come se li si stesse raccontando a un bambino di cinque anni.

Un altro esempio interessante è r/WritingPrompts, in cui gli utenti propongono una serie di spunti di scrittura in cui potersi cimentare. Poi, chi lo desidera può scrivere il suo racconto direttamente nei commenti, per ottenere feedback e suggerimenti.

Si potrebbero fare ancora centinaia di esempi senza nemmeno scalfire la superficie del sito, ma il punto in comune tra ogni forum consiste nel modo peculiare in cui gli utenti di Reddit interagiscono e creano contenuti.

Ogni subreddit tratta un argomento principale su cui ogni iscritto può intervenire dando il proprio contributo, sia iniziando una nuova conversazione sia rispondendo a un post già presente. Ogni post può essere visualizzato anche da chi non è iscritto a Reddit, generando così una miniera d’oro di informazioni per i motori di ricerca, che spesso suggeriscono conversazioni di Reddit in risposta agli interrogativi degli internauti.

Il grado di visibilità di un contenuto all’interno di un subreddit è basato sulla valutazione fornita dagli utenti, che può essere positiva (upvote) o negativa (downvote), con l’idea di dare così la precedenza ai contenuti di valore e qualità più alti. Ogni upvote fa guadagnare un “punto karma” all’utente che ha scritto il post, viceversa ogni downvote gliene fa perdere uno. Dalla somma dei voti positivi e negativi si ottiene il punteggio karma dell’utente, che anche in questo caso ne garantisce l’affidabilità, in un luogo in cui spesso domina il più completo anonimato.

L’anonimato e la “Reddiquette“

Nonostante l’assenza di nomi e di identità riconosciute (caratteristica che spesso su Internet sembra dare il via libera a comportamenti aggressivi e maleducati) su Reddit esistono delle chiare regole di comportamento – prima di tutto, la “Reddiquette” “un’espressione informale dei valori dei redditor”, realizzata dagli stessi utenti.

Stabilisce cosa fare e cosa non fare sul sito, dal più generale invito a “ricordare l’umano” mentre si comunica con qualcuno, a comportamenti più specifici di buon utilizzo della piattaforma: “cerca la fonte originale dei contenuti”, “leggi davvero un articolo prima di votarlo”, “rileggi il tuo post per trovare eventuali errori”…

Tutto nel nome di uno scambio il più pacifico, costruttivo e utile possibile. A questo scopo esistono anche le figure dei moderatori, scelti direttamente tra i membri più attivi e affidabili (anche in termini di punteggio karma) di una comunità. Il loro compito è quello di eliminare contenuti non pertinenti all’argomento del subreddit e di bandire chiunque non segua le linee guida, sia interagendo con gli altri profili sia creando contenuti.

Questo ha creato nel tempo un seguito di utenti molto affezionati alla discussione e alla tutela della propria comunità, con casi eclatanti di proteste e di grande malcontento nei confronti di alcuni dei provvedimenti presi dall’azienda negli ultimi mesi, che avrebbero inficiato l’esperienza di utilizzo della piattaforma.

I numeri all’estero e in Italia

Nell’ultimo quadrimestre del 2023, Reddit ha avuto 73 milioni di utenti attivi al giorno, con circa il 49% degli utenti provenienti dagli Stati Uniti. Parallelamente, in Italia la diffusione della piattaforma sembra invece essere molto più ridotta, seppur significativa (il subreddit r/italy ha 917mila utenti, mentre r/italia ne possiede 230mila). Forse complice l’uso massiccio della lingua inglese sul sito, è ormai da anni che qualcuno si domanda: perchè Reddit in Italia non ha successo?

Le community di Reddit sui libri e la lettura

Parlando dei subreddit e delle community dedicate alla lettura e ai libri, è possibile trovare sul sito diversi spazi interessanti, soprattutto in lingua inglese, a partire dal subforum r/books, con 24 milioni di iscritti.

Il subreddit spazia dalle opinioni dei redditors sui romanzi appena letti (con spoiler sempre accuratamente segnalati e nascosti a chi non avesse ancora letto il libro in questione) a domande e riflessioni più generali sull’hobby della lettura. La presentazione del subreddit cita: “è nostro intento promuovere e incoraggiare discussioni approfondite su tutto ciò che riguarda libri, autori, generi o pubblicazioni, in un ambiente sicuro e di supporto”.

Passando a subreddit più specifici, r/suggestmeabook (2,9 milioni di iscritti) e r/booksuggestion (1,2 milioni di iscritti) si pongono lo stesso scopo: aiutare i lettori e le lettrici a trovare un nuovo libro in cui tuffarsi. L’idea è quella di suggerire un tema, una preferenza o anche solo delle coordinate di base dei propri gusti, per ottenere in risposta decine e centinaia di nuovi libri da leggere grazie ai suggerimenti della community.

Un altro spazio molto curioso è r/bookshelf, “un luogo dove mostrare collezioni di libri”. Qui gli utenti possono caricare le foto delle loro librerie e delle loro collezioni. Un vero paradiso per tutti coloro che amano curiosare tra le librerie altrui e indovinare i loro gusti.

Ma su Reddit trovano spazio anche i fumetti: r/comics, 2,5 milioni di utenti, si occupa di “fumetti, graphic novel e strisce”, mentre i lettori e le lettrici di manga possono affidarsi a r/manga, 3,4 milioni di iscritti, e che si occupa anche di manhwa e manhua, ovvero i fumetti coreani e cinesi.

E tra lettrici e lettori italiani?

Passando invece alle community in lingua italiana, che come anticipavamo non sono molto numerose (a questo link, un elenco dei subreddit italiani esistenti, realizzato dai moderatori di r/italia), è da segnalare un piccolo ma interessante gruppo di lettori italiani attivi al subreddit r/libri (43mila iscritti). Una realtà piccola ma che continua, pacatamente, a far sentire la sua voce sul sito.

Anche in questo caso, si alternano richieste di consigli a piccole recensioni degli ultimi libri letti, con diverse perle poco conosciute che vengono discusse.

Proseguendo in questa direzione, dalla fine del 2023 ha preso piede sul subreddit anche una sfida di lettura realizzata dagli utenti: ogni mese viene proposto un tema generale (letture in lingua originale, libri brevi, libri lunghi…) a cui ogni lettore può dare il suo contributo. Alle proposte mensili si aggiungono poi altri spunti, in comunicazione con il mondo dei libri su Youtube oppure suggeriti dagli altri utenti.

Il pubblico a cui si rivolge la sfida è vario, come si legge dalla presentazione: “Tutti sono i benvenuti, diversamente giovani, diversamente anziani e diversamente e basta!”.

L’obiettivo è accrescere la passione per la letteratura e “combattere” i risultati dei sondaggi Istat, che mostrano un’Italia poco propensa a fare della lettura il suo hobby abituale – da cui nasce la dichiarazione di intenti: “trasformiamo tutti gli utenti di r/libri in lettori forti!”

Sarà interessante studiare l’evoluzione di questa piattaforma, visti anche i recenti sviluppi in materia di intelligenza artificiale.

Ma quel che è certo è che Reddit, ormai da anni, propone un diverso modo di comunicare online, e rappresenta uno spazio in cui anche il discorso sui libri e la letteratura può assumere una forma assolutamente peculiare.