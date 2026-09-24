“Senza permesso” è il titolo della nuova stagione della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli: in arrivo festival, talk, rassegne, laboratori, masterclass, libri e podcast per discutere dei temi più caldi dell’attualità: dalla crisi climatica all’intelligenza artificiale, dalle elezioni amministrative 2027 alla nuova edizione del Premio Inge Feltrinelli – Il programma e gli ospiti in arrivo

Per reagire alle trasformazioni che stanno ridefinendo società ed economie, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli inaugura il palinsesto di appuntamenti per il 2026 e 2027: Stagione Senza Permesso è “una proposta di ricerca, divulgazione e programmazione pubblica, un appello a prendere la parola e a schierarsi”.

Alle forme di governo autoritarie, alla restrizione degli spazi del dissenso, alle guerre come strumento politico si aggiungono l’avanzare inesorabile della crisi climatica e l’intelligenza artificiale, che sembra cambiare non solo il modo di lavorare ma anche di ragionare.

Proprio per arginare il rischio di “sentirsi spettatori impotenti“, la Fondazione lancia un appello per “disturbare senza aspettare che qualcuno conceda il permesso“.

Tra i protagonisti della stagione troviamo autrici, autori e intellettuali come Pierre Charbonnier, Lea Ypi, Emanuele Felice, Giorgia Serughetti, Luciano Fasano, Alessandro Roncaglia, James Galbraith, Mario Pianta, Donald Sassoon, Mauro Magatti, Cecilia Rikap, Burhan Sonmez, Adolfo Ceretti, Joan Subirats, Cédric Durand, Tomaso Montanari, Judith Butler, Gary Rivlin, Chris Smalls, Olga Tokarczuk, Namoi Klein e Astra Taylor e molti altri.

Gli appuntamenti della nuova stagione della Fondazione

Tra gli appuntamenti di Stagione senza permesso c’è Intellettuali per la città (6 ottobre), in omaggio a Salvatore Veca; tra il 9 e il 10 si terrà il terzo Festival dell’Economia Critica, Il privato è politico – Territori e Imprese: progresso o declino?, a cura di Emanuele Felice; il 6 e il 7 novembre, invece, a Bologna, ci sarà l’ottavo Jobless Society Forum (edizione 2026), dal titolo Lavoro intelligente, incentrato sull’uso dell’intelligenza artificiale.

Successivamente, il 2 e il 3 dicembre si terrà Left Summit, un’iniziativa europea che ruota intorno a una domanda: “La sinistra può ancora riprendere l’ambizione di cambiare la società?” (e verrà qui presentato Questione di classe, il 60esimo Annale della Fondazione Feltrinelli). Poi, il 14 del mese, si celebrerà il decimo anniversario dall’apertura della nuova casa della Fondazione in viale Pasubio in Navigare il presente – Dieci parole per dieci anni di mondo.

Tra gennaio e aprile 2027 si terranno invece quattro incontri dal titolo Che storia, Milano! – La città, le persone, le idee, per aprire un dibattito in vista delle elezioni amministrative; il 9 febbraio ci sarà una serata dedicata a Pier Paolo Pasolini, mentre a marzo verrà organizzato il festival Around a City 2027, a cura di Alessandro Balducci. Il 24 marzo verrà assegnato, nella sua quinta edizione Pace è rivoluzione, il Premio Inge Feltrinelli; tra il 16 e il 18 aprile si terrà poi la Festa della Resistenza 2027.

Inoltre, per l’anno scolastico 2026-2027 verranno proposti i percorsi rivolti a studenti e docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado nello sviluppo di una cittadinanza consapevole, attraverso la piattaforma Scuola di cittadinanza europea.

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