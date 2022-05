A New York “Multipli Forti”, un festival di narrativa italiana

Al via la prima edizione di Multipli Forti, un nuovo festival di narrativa italiana contemporanea che si svolgerà dal 6 all’8 giugno in tre luoghi della cultura italiana a New York: l’Istituto Italiano di Cultura, il Center for Italian Modern Art (CIMA), il Rizzoli Bookstore.

Un’iniziativa per la promozione della letteratura italiana, un appuntamento annuale per rafforzare gli scambi letterari tra Italia e Stati Uniti.

L’iniziativa è promossa dall’Istituto Italiano di Cultura di New York diretto da Fabio Finotti con la collaborazione della Federazione Unitaria Italiana Scrittori (FUIS) e con la direzione artistica di Maria Ida Gaeta, ed è supportata da un gruppo di studiosi composto da Alessandro Giammei con Chiara Benetollo, Luca Briasco, Monica Calabritto e Eugenio Refini.

Il Festival di New York Multipli Forti avrà anche una parentesi italiana a fine settembre al Festival di Napoli, nella cornice del Palazzo Reale e della Biblioteca Nazionale, alla prima edizione del Festival della Lettura e dell’Ascolto promosso dalla Fondazione Campania dei Festival.

I temi di Multipli Forti

Multipli Forti, come si spiega nella presentazione del progetto, è “una finestra transatlantica sulle maggiori tendenze della narrativa italiana contemporanea, raccontate con contributi originali dalle autrici e dagli autori che l’hanno scritta e la stanno scrivendo”. Gli ospiti di questa prima edizione ragioneranno e dialogheranno con studiosi, autrici e autori, traduttrici e traduttori, editor, publisher americani su sei temi portanti della letteratura attuale. Ogni evento delle tre giornate si aprirà con le loro reazioni a questi temi.

Il primo tema è quello dei destini collettivi e personali, lungo una linea che connette Dante ai tentativi odierni di scrivere in prima persona senza smettere di scrivere di tutto il mondo.

Il secondo tema è l’italianità in sé, giacché la letteratura italiana è da sempre innervata di vitali influenze straniere, aliene e anomale. Il corpo a corpo con la realtà costituisce il terzo tema, connettendo il concetto cavalleresco di inchiesta a quello odierno dell’impegno politico e del reportage letterario. Il quarto tema è quello del classicismo, o meglio di come l’idea classica del romanzo sia sopravvissuta anche alla fine della modernità. Il quinto tema è la menzogna romanzesca: autoscopie, auto-teorie, auto-fiction e altri viaggi letterari nella galassia del sé. L’ultimo tema è quello del genio dei luoghi, delle tradizioni vernacolari e locali in una terra di territori orgogliosamente diversi, della sottile linea che separa il familiare dall’estraneo.

Gli autori e le autrici presenti

Saranno presenti: André Aciman, Edoardo Albinati, Jonathan Bazzi, Lauren Cerand, Teresa Ciabatti, Claudia Durastanti, Alain Elkann, Arianna Farinelli, Teresa Fiore, Michael Frank, Jonathan Galassi, Ann Goldstein, Eli Gottlieb, Margo Jefferson, Jhumpa Lahiri, Vincenzo Latronico, Giancarlo Lombardi, Carlo Lucarelli, Valerio Magrelli, Jenny McPhee, Maaza Mengiste, Michael Moore, Michela Murgia, Francesco Pacifico, Lorenza Pieri, Todd Portnowitzs, Minna Proctor, Elisabetta Rasy, Walter Siti, Anthony Tamburri, Chiara Valerio e Sandro Veronesi. Con i contributi in video di Donatella Di Pietrantonio, Melania Mazzucco, Paolo Rumiz, Antonio Scurati, Nadia Terranova, Emanuele Trevi.

In uno degli incontri, coordinato da Micahel Reynolds di Europa Editions e da Luca Briasco di Minimum Fax, Beniamino Ambrosi (Liz Chenay agency), Tynan Kogane (editor New Directions), Sarah McNally (McNally Jackson Bookstories) e Dan Simon (publisher, Seven Stories Press) discuteranno su come promuovere la narrativa italiana in America.

Un evento speciale sarà dedicato al Premio The Bridge per l’annuncio delle candidature 2022. Saranno presenti membri delle giurie americane e italiane con alcune autrici e autori delle varie edizioni del premio.