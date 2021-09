Scarica il nuovo autunnale della rivista Il Libraio: tanti consigli di lettura

La parte migliore del mondo

Era ancora ventenne quando ci inviò il manoscritto dell’Allieva. Somigliava in tutto e per tutto alla sua protagonista, Alice Allevi, cresciuta accanto a lei in una delle serie di gialli di maggior successo in libreria e sul piccolo schermo. Geniale nell’incrociare diversi piani narrativi: le dinamiche tra i colleghi, la trama investigativa e le tensioni amorose. In qualche modo rappresentava una nuova generazione femminile, ironica, che si affacciava alla vita adulta portando un mondo e una freschezza inedite e innovando il genere giallo con una protagonista irresistibile: un po’ Kay Scarpetta, un po’ Bridget Jones. Dopo dieci anni dal primo libro Alessia Gazzola torna con La ragazza del collegio, una nuova storia con l’amata protagonista.

L’amore ha tante declinazioni. Dolce e miracoloso quello nato come un fiore nella roccia tra Salvador e Montserrat durante il lockdown in I baci di Manuel Vilas, è l’amore che alla fine salva tutto ma che la routine può spezzare. La ricerca dell’amore diventa sempre più difficile per le protagoniste di La Maison, romanzo inchiesta della scrittrice francese Emma Becker, che per scavare nell’animo delle professioniste del mestiere più antico del mondo si è fatta assumere in un bordello di Berlino. Per tutte vale una regola: l’amore, ammesso che per loro sia ancora possibile, è fuori da lì.

Sempre più ricco di proposte Il Libraio. Il grandissimo James Patterson racconta Gli ultimi giorni di John Lennon, Guzel’ Jachina, già autrice del capolavoro Zuleika apre gli occhi, con Figli del Volga si consacra come scrittrice da adottare per chi ama il grande romanzo. Angela Marsons ci offre un suo nuovo e inquietante thriller, Quelli che uccidono, e Marco Buticchi un’avventura esplosiva con Il mare dei fuochi.

La balena alla fine del mondo di John Ironmonger, poi, è un caso editoriale. Un romanzo inglese che ha spopolato in Germania durante la pandemia, spingendo centinaia di migliaia di lettori a riflettere. Conosco tante libraie ‘militanti’, insieme alle quali negli anni abbiamo scoperto molte nuove voci che adesso appartengono al patrimonio collettivo dei lettori. Coraggiose, tenaci, intraprendenti. Fa parte di questo esercito della salvezza Nadia Wassef, La libraia del Cairo, che cominciando con una piccola libreria si è trovata ad averne otto. Le è capitato spesso di trovarsi in una centrale di polizia perché qualche spione scovava in uno scaffale dimenticato uno dei tanti libri banditi dal regime, ma non si è lasciata scoraggiare. Mentre in Afghanistan sta accadendo proprio quello che Tiziano Terzani aveva previsto vent’anni fa in Lettere contro la guerra, nulla di fatto o peggio, dobbiamo sperare in donne come lei per la rivoluzione culturale. Come Adunni, la protagonista di La ladra di parole di Abi Daré, che lotta contro tutti e tutto per ottenere un’istruzione che la renderà libera dal giogo impostole da una società classista e maschilista.

La passione per i libri può arrivare ovunque. Su questa corda, pensando a preparare un futuro migliore, un plauso a Salani e ai suoi autori che si sono uniti per offrire attraverso il progetto per le scuole la loro passione per i libri ai bambini, ai ragazzi e agli educatori che credono, come la parte migliore del mondo, che la crescita passi attraverso la lettura. Tra questi i bibliotecari, che devono saper guidare i lettori nella Biblioteca dei giusti consigli di Sara Nisha Adams, o gli insegnanti, come in La supplente di Cristina Frascà.

A volte nei libri si rilegge la realtà in modo inedito. Chi avrebbe scommesso che un’attivista delle associazioni giovanili comuniste della Germania dell’Est poco dopo il crollo del muro di Berlino avrebbe regnato per sedici anni sull’Europa? Da leggere il ritratto di Angela Merkel proposto da Sergio e Beda Romano, grandi conoscitori dell’Unione Sovietica e della Russia l’uno e della Germania l’altro.