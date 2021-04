In copertina Javier Cercas. E spazio, tra gli altri, per il debutto di Valeria Usala e i nuovi libri di Enrico Galiano, Matteo Strukul, Fabiano Massimi, per i saggi di Nicola Gardini e Vito Mancuso, e per la poesia, con Amanda Gorman e Rupi Kaur – Leggi l’editoriale e scarica il nuovo numero della rivista Il Libraio, con tanti consigli di lettura per la primavera

Cara, giovane poesia

È con immenso piacere che dedichiamo la copertina a Javier Cercas, scrittore celebratissimo, vincitore di tutti i più importanti premi spagnoli, protagonista di un impegno mai fuori posto e sempre capace di trovare una linea civile nelle controverse vicende spagnole. L’anno passato con Terra Alta ha conquistato anche il pubblico di genere al quale oggi offre Indipendenza, un altro giallo scritto col talento di un grande scrittore.

Il nuovo irrompe nelle forme della cara, vecchia poesia con il volto di due giovani donne di colore acclamate in tutto il mondo. Amanda Gorman, la voce istituzionale dell’insediamento di Joe Biden con The Hill We Climb e Rupi Kaur, potente e struggente “disegnautrice” della grandezza e della ferocia dell’amore, con home body. Sono la punta dell’iceberg di una nuova sensibilità che sta cercando di farsi strada, gridando a gran voce che quando si parla di soprusi e oppressioni bisogna ascoltare le vittime, non bastano i benpensanti che a volte nemmeno si rendono conto davvero dei loro privilegi.

Una ragazza, le sue inevitabili delusioni, la necessità che tutti abbiamo di rialzarci in un modo o nell’altro sono al centro di Felici contro il mondo di Enrico Galiano. Una giovanissima voce si leva anche dalla Sardegna, l’esordiente Valeria Usala che, attraverso La rinnegata, una potente storia di ieri, ci parla di noi, del sostrato culturale che ancora oggi causa violenza contro le donne in tutta Italia. Al centro della rivista un assaggio del libro. E ancora una giovane donna è protagonista di Per strada è la felicità di Ritanna Armeni: una storia che, dopo il successo di Mara ci fa rivivere gli anni formidabili e controversi del Sessantotto.

Sono esistite anche donne più potenti di quanto ci sia stato tramandato. Questa la tesi della ricostruzione storica di Mirella Serri, che in Claretta l’hitleriana ristabilisce la verità sulla Petacci che, lungi dall’essere la tragica vittima del proprio amore per Mussolini, ha perseguito una sua precisa strategia per avvantaggiarsi personalmente di ogni situazione, più fedele a Hitler che al Duce.

A chi ama i buoni thriller, consiglio vivamente Fuga di Harlan Coben, uno dei maggiori scrittori del genere al mondo, sceneggiatore apprezzato, tradotto in 45 Paesi: una lettura avvincente per chi ama la suspense, le trame ingegnose e la capacità di raccontare. Una serie televisiva trasmessa nella vostra mente della quale siete i registi. Vi chiedo solo di provare a leggere le prime pagine al centro della rivista: avrete voglia di liberarvi dagli impegni per proseguire la lettura.

Tra i tanti libri usciti sul Poeta, Dante Enigma di Matteo Strukul è quello che vi terrà incollati alla poltrona, un romanzo storico avvincente come nella tradizione dell’autore, ambientato nel periodo più battagliero nella vita del padre della nostra lingua. Per la sua capacità di ricostruzione delle atmosfere del passato, per la perfezione nel disegnare i personaggi e per l’acume della trama poliziesca raccomando anche I demoni di Berlino di Fabiano Massimi, un astro nascente del noir storico italiano.

L’uomo del bosco di Mirko Zilahy appagherà chi ama le storie misteriose e la scoperta di un mosaico che si svela piano piano. Due grandi ritorni nella saggistica Garzanti: Nicola Gardini, dopo il grande successo di Viva il latino, tradotto anche in vari Paesi, si cimenta oggi con Viva il greco, opera speculare rivolta all’altra lingua alla base della nostra civiltà, della nostra conoscenza e della nostra stessa capacità di narrarci. Vito Mancuso torna in libreria con A proposito del senso della vita, un libro quanto mai opportuno. Questa inedita fase dell’umanità ha tolto il velo alle nostre vite. Se ci siamo sentiti indeboliti e smarriti dalle mille restrizioni, è il momento di cercare di capire chi vogliamo essere. E questo libro è una guida a ragionare su noi stessi.