“National bestseller”: il viaggio americano del romanzo “La portalettere” di Francesca Giannone

Quando parliamo del libro La portalettere, esordio di inizio 2023 di Francesca Giannone, parliamo di un bestseller che nell’anno di pubblicazione ha vinto il Premio Bancarella, e che ora sta conquistando anche il pubblico internazionale.

Da noi, la storia di Anna, che porta nel 1934, a Lizzanello, nel Salento, è in classifica da ben oltre 130 settimane (è stato il romanzo italiano più venduto nel nostro Paese sia nel 2023 sia nel 2024): ad oggi, sommando le diverse edizioni, ha venduto 630 mila copie.

Un caso editoriale in uscita in 41 paesi

Pubblicato in 41 paesi, il libro (che in Francia, dove si intitola La porteuse de lettres ed è proposto da Éditions Albin Michel, è finalista alla 92edizione del Prix des Deux Magots), è ora protagonista anche oltreoceano: a una sola settimana dall’uscita, The Letter Carrier (nella traduzione di Elettra Pauletto) è entrato nella classifica dei libri più venduti negli Usa, diventando ufficialmente un “national bestseller“, come ha sottolineato la casa editrice Crown. Certo non capita spesso, a un’autrice italiana al debutto…

“Avevo promesso ad Anna, la mia bisnonna, che non sarebbe più stata dimenticata. Vedere che la sua storia ha conquistato il cuore delle lettrici e dei lettori anche all’estero e oltreoceano, significa per me aver mantenuto quella promessa. In nome di tutte le donne colpevolmente dimenticate dalla Storia”, commenta Francesca Giannone.

Il romanzo, scelto tra l’altro per il bookclub di luglio dalle librerie della catena statunitense Barnes & Noble, da agosto sarà anche nelle librerie britanniche.

Dal Regno Unito alla Spagna: qui La Portalettere ha già raggiunto quota 80mila copie tra versione cartacea e ebook, in castigliano e catalano.

Restando all’Italia, Domani, domani, il secondo romanzo della scrittrice salentina, da qualche settimana è disponibile anche nell’edizione Superpocket. In totale, ha raggiunto le 250mila copie (a cui si aggiungono le 45mila della Spagna…).