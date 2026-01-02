Dai saggi ai libri illustrati, fino ad arrivare alle biografie e ai romanzi, ecco 10 libri dedicati all’iconica stilista francese Coco Chanel (che si spegneva a Parigi il 10 gennaio 1971), per (ri)scoprire le sue vicende biografiche, il suo charme intramontabile e, soprattutto, la modernità delle sue creazioni, capaci di ispirare ancora oggi intere generazioni…

Sono passati 55 anni dalla scomparsa di Coco Chanel (che si spegneva a Parigi il 10 gennaio 1971), eppure l’impronta che ha lasciato nel mondo della moda e nell’immaginario collettivo – in termini di gusto e di estetica, ma anche sul piano culturale – continua a rimanere saldamente al suo posto.

A dimostrarlo sono i tanti omaggi che da tempo continuano a riguardare la sua figura: dalle mostre internazionali ai richiami più o meno espliciti in passerella, fino ad arrivare ai film (ricordiamo, tra gli altri, Coco avant Chanel, Coco Chanel & Igor Stravinsky, The Return e Once Upon a Time) e alle serie tv (pensiamo soprattutto a Coco Chanel e a The New Look, incentrata sulla rivalità tra lei e Christian Dior).

Numerosi sono anche i libri su Coco Chanel pubblicati nel corso degli anni, che hanno voluto raccontare (a volte in maniera più puntuale e altre volte con un tocco più romanzato) la donna dietro la stilista, la sua ascesa nel mondo della haute couture e le innovazioni che ha messo a punto durante la sua lunga e prestigiosa carriera.

In questo articolo, vi proponiamo quindi una selezione (che non pretende di essere esaustiva e i cui titoli non sono posti in ordine di importanza) di opere di narrativa, biografie e saggi dedicati a Coco Chanel, per (ri)scoprire le sue vicende biografiche, il suo charme intramontabile e soprattutto la modernità delle sue creazioni, capaci di ispirare ancora oggi intere generazioni…

Cominciamo da un romanzo che ripercorre l’infanzia e gli esordi della grande fashion designer, ovvero Le sorelle Chanel (Tea, traduzione di Ilaria Katerinov) di Judithe Little. Il libro si apre nel 1897, quando Gabrielle (detta Coco) e le sorelle Julia-Berthe e Antoinette (detta Ninette) vivono in orfanotrofio. Coco e Ninette scoprono ben presto la passione per il cucito, che a 18 anni, quando vanno via dal convento, le spinge a raggiungere Parigi e ad aprire un negozietto di cappelli in rue Cambon. È l’inizio di un’attività commerciale di successo, che si espanderà nelle località più esclusive di Francia, ma che, dopo lo scoppio della prima guerra mondiale, le costringerà a fare ricorso a tutto il loro coraggio per potersi conquistare un posto nel mondo…

A Parigi con stile – Nei luoghi di Coco Chanel

A proposito di Parigi: ripercorrere la storia di Coco Chanel significa concentrarsi da vicino sulla capitale francese. Ed è proprio quello che fa A Parigi con stile – Nei luoghi di Coco Chanel (Mondadori Electa) di Francesca Campioli, portandoci a scoprire la città in maniera inedita, tra angoli nascosti e indirizzi segreti che hanno segnato la vita e la leggenda della fondatrice dell’omonima Maison. Un racconto emozionante, che mescola eleganza e autenticità, pensato per chi è già stato nella metropoli o anche solo per chi sogna di partire. Ma che, soprattutto, fa da ponte tra il passato e il presente, ricordandoci che guardare allo stile di Chanel è un modo per riscoprire noi stessi. Del resto, era proprio lei a sostenerlo: “Scegli chi vuoi essere” e diventa quella persona.

Coco Chanel ed Elsa Schiaparelli – Due donne e il loro sogno

Veniamo ora al saggio Coco Chanel ed Elsa Schiaparelli – Due donne e il loro sogno (Lindau, traduzione di Silvia Verdiani) di Gertrud Lehnert, che, come lascia intuire il titolo, ci offre il racconto di due “vite parallele“, il ritratto di un mondo e di un’epoca irripetibili. Coco Chanel ed Elsa Schiaparelli sono infatti vissute e hanno lavorato nella Francia della stessa epoca, condividendo la tragica esperienza della seconda guerra mondiale e dell’occupazione, e dialogando con le più grandi personalità artistiche del loro tempo. Eppure, è difficile immaginare due figure tanto diverse e lontane – l’una inventrice della petite robe noire (il tubino nero creato da Chanel nel 1926), l’altra del rosa shocking -, che qui possiamo riscoprire in tutte le loro sfaccettature.

Tutte pazze per Chanel

Tra i romanzi liberamente ispirati alla storia di Chanel, vi consigliamo poi Tutte pazze per Chanel (Newton Compton, traduzione di Rosa Prencipe) di Niamh Greene, la cui protagonista, Coco Swan ha un problema con il proprio nome: è convinta che, sentendolo, la gente si aspetti da lei qualcosa di speciale, che debba essere glamour e audace come la famosa stilista. E invece Coco è la modesta antiquaria di una cittadina di provincia. Almeno fino a quando, a caccia di rarità vintage, non si imbatte in un introvabile modello Chanel che stravolgerà il suo tran-tran giornaliero. Nella fodera della borsa, infatti, si nasconde una vecchia lettera d’amore: a quel punto, le passioni raccontate in quel foglio ingiallito faranno scattare in Coco il desiderio di ricostruire la verità.

La regina N°5 – Il romanzo di Coco Chanel

Custode di un segreto mai svelato fino in fondo, sensuale e anche un po’ impertinente: così è Chanel N° 5, la fragranza che trasforma ogni ragazza in donna. Un profumo rivoluzionario, incantatore e misterioso. Come colei che gli ha dato il nome. Abbandonata dal padre e dall’uomo che amava, e tradita dal socio in affari che le ha sottratto la formula del suo profumo immortale, Coco è riuscita a inventare una nuova donna, molto simile a lei, libera e sicura di sé. E anche spregiudicata, perché una donna il suo posto nel mondo se lo deve conquistare. A ripercorrere le tappe di questa storia è La regina N°5 (Libreria Pienogiorno, traduzione di Sara Puggioni) di Pamela Binnings Ewen, che ci mostra una Coco ancora giovane, ma determinata ad attraversare il fuoco…

Coco Chanel – Una donna del nostro tempo

Proseguiamo con Coco Chanel – Una donna del nostro tempo (Cairo) della giornalista Annarita Briganti, una biografia che ci conduce in un vero e proprio incontro con la stilista classe 1883, che, nonostante la distanza cronologica, appartiene ancora, e pienamente, ai nostri giorni. Nel suo racconto, i luoghi attraversati e i sentimenti vissuti da Coco fanno brillare gli eventi di luce propria, restituendoci la persona Chanel al di là dell’icona, le sue verità oltre le leggende e le polemiche, ma soprattutto la sua forza. Una narrazione che all’intensità della ricerca unisce una concezione viva della memoria, intesa come dimensione non del passato, ma del presente, che può ancora dialogare con noi e offrirci tanti spunti di riflessione.

Torniamo alla narrativa con un romanzo storico tutto al femminile, La sarta di Chanel (Newton Compton, traduzione di Martina Rinaldi) di Kristy Cambron. Nel 1939, a Parigi, la sarta Lila de Laurent perde il lavoro alla Maison Chanel e si unisce alla Resistenza, sfruttando il suo talento per infiltrarsi tra i nazisti, e dividendosi tra l’amore per René Touliard e il dovere verso la sua famiglia ebrea. Quando poi, nel 1943, Sandrine Paquet cataloga delle opere d’arte trafugate e indaga per ritrovare il marito scomparso, mentre dà a sua volta una mano alla Resistenza, un abito Chanel diventerà la chiave di un segreto pericoloso, che farà intrecciare i destini di queste due donne intente a lottare contro l’orrore della guerra…

La stagione del vento – La saga di Coco Chanel tra libertà e destino

Una storia a sua volta al femminile, ma stavolta dal taglio di formazione, è anche La stagione del vento – La saga di Coco Chanel tra libertà e destino (Mondadori) di Laure Duval, che dal canto suo riunisce i personaggi storici con altri di invenzione, ma nati da uno spunto di realtà (la cameriera che tagliò i capelli a Coco, il sarto inglese che confezionò i primi abiti della Maison), per farci entrare nel mondo di questa donna visionaria. La osserviamo infatti a partire dal 1913, anno in cui Coco apre la sua seconda boutique, improntando la sua vita e il suo rapporto con la moda alla ricerca della libertà: libertà dalle convenzioni, dagli orpelli e dai corsetti, che però rischia di renderla fin troppo originale per ambire al successo. Come riuscire ad affermarsi nonostante tutto?

Chanel – La rivoluzione dello stile

Restando in tema di moda e stile, va menzionato anche Chanel – La rivoluzione dello stile (White Star) di Chiara Pasqualetti Johnson, pubblicato a cinquant’anni dalla scomparsa della fashion designer per celebrare, tra fotografie, illustrazioni e disegni d’epoca, il profilo a tutto tondo di una personalità straordinaria, nel senso letterale di “fuori dall’ordinario”. Dalla sua infanzia difficile alle prime geniali intuizioni, dalla creazione del suo leggendario e già citato profumo, fino ad arrivare alle linee squisitamente moderne e all’eleganza senza tempo delle sue collezioni, fatte di semplicità e pulizia. Un ritratto fedele e appassionato, per ripercorrere il cammino che ha fatto di Mademoiselle la regina dello stile che adesso tutti e tutte conosciamo.

L’ultima rivale di Coco Chanel

E concludiamo con L’ultima rivale di Coco Chanel (Rizzoli, traduzione di Luisa Piussi e Isabella Zani) di Jeanne MacKin, che chiude il cerchio riproponendoci da un’altra prospettiva la rivalità tra Chanel ed Elsa Schiaparelli. Due couturières entrate nel mito, come dicevamo, e tuttavia legate a due visioni differenti della moda, frutto di biografie distanti che si intersecano con i tragici eventi della prima metà del Novecento, e con la Parigi occupata dei primi anni ’40. Un romanzo che ci fa ripercorrere delle vicende storiche che potremmo avere già conosciuto, ma che qui si svelano a comporre un affresco storico e corale di raro fascino, mostrandoci anche gli episodi e gli stati d’animo più intimi di queste due protagoniste-antagoniste della moda del XX secolo.