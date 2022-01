Libri per quando fuori fa molto freddo o nevica

“Il sergente nella neve” di Mario Rigoni Stern, “La felicità del lupo” di Paolo Cognetti, “Nel modo in cui cade la neve” di Erin Doom: tre uscite editoriali molto diverse tra loro, perfette per quando fuori fa molto freddo o nevica, ma anche per chi desidera ritrovare tra le pagine di un libro la magia che solo la neve riesce a suscitare

Non c’è niente più suggestivo di un paesaggio innevato. Scrittori e scrittrici di tutti i tempi hanno eletto le ambientazioni invernali come teatro delle proprie narrazioni, proprio per le loro atmosfere suggestive. Dai grandi classici ai thriller, passando per le storie romantiche e i fantasy: qualsiasi sia il genere, la neve riesce a creare un immaginario indimenticabile.

Per questo vi proponiamo tre nuove uscite editoriali molto diverse tra loro, perfette per quando nevica, ma anche per chi desidera ritrovare tra le pagine di un libro la magia che solo la neve riesce a suscitare. O anche per chi, nei giorni più freddi dell’anno, cerca calore nella lettura…

Autore: Mario Rigoni Stern (Asiago, 1 novembre 1921 – Asiago, 16 giugno 2008), uno dei maggiori scrittori italiani del Novecento, nato e vissuto nell’altipiano veneto dei Sette Comuni, ha raccontato storie di guerra e storie legate alla natura, che hanno fatto compagnia a più generazioni di lettori.

Editore: Einaudi, che in occasione del centenario della nascita dell’autore ha ristampato tutte le sue opere in una nuova edizione.

Genere: una testimonianza di uno degli episodi che più rappresentano la memoria italiana della Seconda guerra mondiale.

Pagine: 134.

Trama: Russia, inverno 1942. Il sergente maggiore Mario Rigoni guida una compagnia di mitraglieri degli Alpini nelle operazioni belliche sul fronte orientale. Questo è il racconto della sua vicenda, realmente accaduta, vissuta in prima persona. Alla narrazione della vita di trincea sulla linea del fronte lungo il fiume Don segue quella della ritirata dalla disastrosa spedizione in Russia: il lungo esodo dei soldati sotto il fuoco nemico, attraverso le praterie coperte di neve.

Consigliato a… chi ha voglia di riscoprire un grande classico della letteratura italiana del ‘900.

Cosa ci è piaciuto di più: la sensazione di irrequietezza e turbamento che si percepisce immergendosi in questa storia.

Autore: Paolo Cognetti, nato a Milano nel 1978, è l’autore del bestseller Le otto montagne (Einaudi), tradotto in oltre 40 paesi (e dal quale è stato tratto un film di prossima uscita), con cui ha vinto il Premio Strega e altri riconoscimenti internazionali. Tra i suoi libri: Sofia si veste sempre di nero (minimumfax, 2012) e Il ragazzo selvatico (Terre di mezzo, 2013).

Editore: Einaudi.

Genere: il tenero racconto di una storia d’amore, quella tra Fausto e Silvia.

Pagine: 152.

Trama: Fausto si è rifugiato in montagna perché voleva scomparire, Silvia sta cercando qualcosa di sé per poi ripartire verso chissà dove. Lui ha quarant’anni, una separazione e una casa da vendere, lei ventisette, una gran voglia di esplorare e la necessità di elaborare un lutto: provano a toccarsi, una notte, mentre Fontana Fredda si prepara per l’inverno.

Consigliato a… chi cerca un romanzo pieno di pensieri, pieno di natura, di selvaticità: una ventata di aria montana, gelida e allo stesso tempo energetica, vitale.

Cosa ci è piaciuto di più: la capacità dell’autore di trasportarti dove vuole grazie alla sua scrittura scorrevole e riflessiva.

Autrice: Erin Doom è lo pseudonimo di una giovane scrittrice italiana. Erin ha esordito su Wattpad, la piattaforma di social reading più famosa al mondo, con il nickname DreamsEater. In poco tempo le sue storie hanno conquistato il cuore dei lettori.

Editore: Magazzini Salani.

Genere: una storia densa di emozioni che ti lascia col fiato sospeso a ogni capitolo.

Pagine: 480.

Trama: Ivy è cresciuta fra laghi ghiacciati e boschi incontaminati, circondata dalla neve che tanto ama. Ecco perché, quando rimane orfana ed è costretta a trasferirsi in California, riesce a pensare soltanto a ciò che si è lasciata indietro. Il Canada, la sua terra, e un vuoto incolmabile.

Consigliato a… chi ha voglia di un racconto dolce e accattivante, ma non si aspetta la classica storia d’amore.

Cosa ci è piaciuto di più: lo stile delicato ma allo stesso tempo complesso e articolato, e la caratterizzazione dei personaggi.

