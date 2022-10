Libri per rialzarsi e per rifiorire

Spesso la lettura può essere di supporto anche nei momenti di maggiore fragilità. Per questo vi consigliamo tre libri, molto diversi tra loro, che possano aiutare a rifiorire: una guida su come uscire dalle relazioni tossiche firmata da Federica Bosco, la biografia di Luigi Busà che racconta come si va avanti malgrado le avversità e infine un’avventura giapponese, tutta a tema libri, firmata Michiko Aoyama.

Autrice: Michiko Aoyama è nata nel 1970 e vive a Yokohama. Dopo la laurea ha lavorato come giornalista in Australia, prima di rientrare in Giappone e intraprendere la carriera di scrittrice. I suoi libri hanno ricevuto numerosi riconoscimenti in patria, tra cui il Miyazaki Book Award e il Miraiya Shoten Grand Prize.

Editore: Garzanti, traduzione di Daniela Guarino.

Genere: romanzo sul potere dei libri.

Pagine: 240.

Trama: Giappone. Per prima cosa si entra in biblioteca. Poi bisogna trovare la signora Komachi, dalla pelle candida e con uno chignon fissato da uno spillone a fiori. Infine, aspettare che ci chieda: “Che cosa cerca?”. Sembra una domanda banale, ma non lo è. Perché la signora Komachi non è come le altre bibliotecarie. Lei riesce a intuire quali siano i desideri, i rimorsi e i rimpianti della persona che le sta di fronte. Così, sa consigliare il libro capace di cambiarle la vita. Perché in fondo, come dice Borges, «il libro è una delle possibilità di felicità che abbiamo noi uomini». È così per Tomoka che, fagocitata dalla vita di città, ha smarrito la serenità; per Ryō, che ha un sogno, ma è in eterna attesa del momento giusto per realizzarlo. Poi ci sono Natsumi, che ha visto arenarsi la propria carriera dopo la gravidanza e non ha più la forza di lottare per riavere quello che ha perso; e Hiroya, troppo concentrato su sé stesso per cogliere nuove opportunità. Ognuno di loro esce dalla biblioteca stringendo tra le mani un libro inaspettato, e tra quelle pagine troverà il coraggio di cambiare prospettiva e non arrendersi. A volte è facile smarrire la strada e farsi domande sbagliate che non dissipano la nebbia che si ha davanti. Allora, bisogna guardare oltre e scorgere il raggio di sole che filtra dalle nuvole. La signora Komachi è lì per indicare la strada grazie al potere mai sopito dei libri.

Consigliato a… chi ha amato Finché il caffè è caldo.

Cosa ci è piaciuto di più: l’ambientazione nipponica.

Autrice: Scrittrice e sceneggiatrice, Federica Bosco ha al suo attivo una ricca produzione di romanzi e manuali. Tra gli ultimi suoi successi narrativi, pubblicati da Garzanti, troviamo Ci vediamo un giorno di questi (2017), Il nostro momento imperfetto (2018), Non perdiamoci di vista (2019), Non dimenticarlo mai (2021). Per Vallardi ha pubblicato nel 2018 Mi dicevano che ero troppo sensibile.

Editore: Vallardi.

Genere: un libro che insegna a riconoscere i segnali di pericolo, e soprattutto a uscire da situazioni tossiche.

Pagine: 336.

Trama: tutti ne hanno sentito parlare, molti l’hanno incontrato, chi ci è passato non può dimenticare. La dinamica creata dal narcisista maligno prende il cervello delle sue vittime in ostaggio, ne calpesta l’identità e la fiducia in se stesse. L’amore diventa ossessione, annullamento, demolizione del sé. Federica Bosco è passata attraverso tutto questo: come lei, ogni giorno, tantissime donne (e uomini) affrontano l’incubo di una relazione tossica, perché il narcisismo patologico è un disturbo della personalità sempre più diffuso. Federica Bosco ha trovato il coraggio di non arrendersi e, con tenacia e pazienza, ha ricomposto i pezzi della sua vita, della sua anima, in un ordine nuovo. Per rinascere migliore, più forte, più solida, più vera. Soprattutto ha deciso di usare la sua esperienza e la sua penna e di metterle al servizio di chiunque ne abbia bisogno, per far sì che sempre meno persone cadano nella trappola dei narcisisti.

Consigliato a… chi ha vissuto relazioni tossiche e non vuole caderci più.

Cosa ci è piaciuto di più: la struttura dell’opera, più “teorica” nella prima parte, mentre la seconda spinge a guardarsi dentro, scoprire le proprie ferite e imparare a curarle.

Autore: Luigi Busà nasce ad Avola, in provincia di Siracusa, il 9 ottobre del 1987. Eredita la passione per le arti marziali dal padre Nello, un maestro di karate tra i più bravi d’Italia (nonché ex tecnico della Nazionale giovanile). Nel 2006 diviene il più giovane Campione del Mondo della World Karate Federation, che vince nuovamente nel 2012. Ha al suo attivo 11 medaglie in Premier League, di cui 7 ori, e 8 titoli europei di cui 5 seniores e 3 under 21. 13 volte campione italiano nei 75 chilogrammi, il 6 agosto 2021 Busà entra nella storia del karate per essere stato il primo karateka mai insignito dell’oro olimpico. Questo è il suo primo libro.

Editore: Longanesi.

Genere: una biografia di chi ha vinto le sue paure.

Pagine: 224.

Trama: da bambino, ad Avola, lo chiamavano “arancina con i piedi”, perché a dodici anni pesava 90 chili. Buttato sul tatami a tre anni dal padre, maestro di karate, Luigi Busà trova nello sport molto più di un modo per passare il tempo. Prima bambino vessato, poi adolescente ribelle nell’asfittica provincia del Sud Italia, Gigi si era convinto che al mondo valesse solo la legge del più forte. Ma più forte ancora di tutto il resto, per lui, è sempre stato il richiamo del tatami, una passione, un obiettivo capace di far passare ogni altra cosa in secondo piano. E con il karate Luigi impara la tenacia, la disciplina, il controllo della forza anarchica che gli ribolle dentro. Nel karate si immerge e dal karate si lascia trasformare: così da quel bambino sovrappeso sorge il campione. A diciannove anni diventa il più giovane vincitore del titolo mondiale.

Consigliato a… chi ha bisogno di credere in se stesso.

Cosa ci è piaciuto di più: il punto di vista dell’autore.

(articolo in collaborazione con Upday)