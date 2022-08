Da Venezia a New York, passando per Berlino: libri per viaggiare con la fantasia

Venezia, Berlino e New York: tre città molto diverse tra loro, ricche di fascino, amate dal turismo internazionale, e protagoniste, tra le altre cose, di molti libri.

Abbiamo selezionato tre letture che consentono di visitarle da prospettive diverse e suggestive: un thriller storico di Matteo Strukul ambientato nella città lagunare, un saggio di Ilaria Gaspari su Ingeborg Bachmann e la sua esperienza nella capitale tedesca, e un viaggio nei segreti della metropoli Usa firmato da Corrado Augias.

Autore: Matteo Strukul è nato a Padova nel 1973. È laureato in Giurisprudenza, dottore di ricerca in Diritto europeo e membro della Historical Novel Society. Le sue opere sono in corso di pubblicazione in quaranta Paesi e opzionate per il cinema. Autore di numerosi bestseller, per la Newton Compton ha esordito con la saga sui Medici, che comprende Una dinastia al potere (vincitore del Premio Bancarella 2017), Un uomo al potere, Una regina al potere e Decadenza di una famiglia. Successivamente ha pubblicato Inquisizione Michelangelo, Le sette dinastie, La corona del potere, Dante enigma e Il cimitero di Venezia.

Editore: Newton Compton.

Genere: thriller storico.

Pagine: 320.

Trama: mentre un’epidemia di vaiolo miete vittime tra la popolazione, una delle donne più illustri della città viene trovata con il petto squarciato nelle acque nere e gelide del Rio dei Mendicanti. Giovanni Antonio Canal, detto Canaletto, viene convocato dagli Inquisitori di Stato, insospettiti da una sua recente opera, che ritrae proprio quel luo­go malfamato: c’è un legame tra il pittore e l’omicidio? Mentre, sconvolto, sta lasciando il Palazzo Ducale, Canaletto viene fermato e portato al cospetto del doge, anche lui interessato a quel quadro, il Rio dei Mendicanti. Nel dipinto c’è qualcosa che, se rivelato, potrebbe mettere in grave imbarazzo un’importante famiglia veneziana: un nobile, ritratto in uno dei luoghi più popolari e plebei di Venezia. Perché mai si trovava in un posto simile? Canaletto riceve dal doge l’ordine di scoprirlo e riferire direttamente a lui.

Consigliato a… chi ama i misteri che coinvolgono il mondo dell’arte.

Cosa ci è piaciuto di più: il fascino dell’ambientazione.

A Berlino – con Ingeborg Bachmann nella città divisa

Autrice: Ilaria Gaspari, scrittrice e filosofa, ha pubblicato diversi libri: nel 2015 è uscito il suo primo romanzo, Etica dell’acquario (Voland), poi Ragioni e sentimenti – L’amore preso con filosofia (Sonzogno), Lezioni di felicità. Esercizi filosofici per il buon uso della vita (Einaudi) e, sempre con Einaudi, Vita segreta delle emozioni. Nata a Milano, vive a Roma. Ha studiato filosofia alla Scuola Normale di Pisa e si è addottorata con una tesi sulle passioni all’università Paris 1 Panthéon Sorbonne. Scrive per diverse testate (da anni per ilLibraio.it), e collabora con radio, tv e scuole di scrittura.

Editore: Giulio Perrone editore.

Genere: un reportage narrativo che vede al centro Ingeborg Bachmann e la sua esperienza a Berlino.

Pagine: 173.

Trama: Ingeborg Bachmann, figura tormentata di apolide per scelta e per necessità poetica, cerca per tutta la vita una casa di cui possa essere, come scrive, quella che in altri tempi sarebbe stata la castellana. L’attrazione, così mitteleuropea, per il Mediterraneo, è controbilanciata dal periodo di malattia e di crisi che trascorre a Berlino fra il 1963 e il 1965, prima in clinica, per curarsi dopo la dolorosa fine della storia d’amore con lo scrittore Max Frisch, poi all’Akademie der Künste, infine nella Königsallee. Un’agonia sovvenzionata da una borsa della Ford Foundation), eppure, nei fatti, si tratta di un momento fecondo (qui un estratto).

Consigliato a… chi vuole conoscere Berlino attraverso occhi poetici.

Cosa ci è piaciuto di più: l’indagine approfondita sull’io dell’autrice.

I segreti di New York

Autore: Corrado Augias è un giornalista, scrittore e conduttore televisivo. Dopo diverse esperienze giornalistiche come inviato per L’Espresso, Panorama e la Repubblica, approdò alla televisione e insieme al direttore di Raitre, Angelo Guglielmi, partecipò alla nascita della cosiddetta “tv-verità”, che cercava di istituire un rapporto il più diretto possibile con la realtà. Nacque così Telefono giallo (1987-1993), una serie di inchieste a metà tra documentario e fiction su episodi della cronaca nera italiana. Alla produzione narrativa appartengono numerosissimi romanzi tra cui: Quel treno da Vienna (1981); Il fazzoletto azzurro (1983); Quella mattina di luglio (1995); tra i saggi si ricordano Giornali e spie (1983); I segreti di Parigi (1997); Modigliani, l’ultimo romantico (1999) e I segreti di New York uscito nel 2000 e di cui Einaudi propone ora una nuova edizione tascabile.

Editore: Giulio Einaudi.

Genere: saggio che racconta le bellezze nascoste di New York.

Pagine: 350.

Trama: tanto si è parlato, visto e scritto di New York. Ma, dietro lo scintillio dei grattacieli, restano ancora molte storie da raccontare. E negli angoli rimasti intatti, nei “luoghi maledetti, luoghi spariti”, Augias ritrova i fili del romanzo segreto della città e ne delinea un itinerario fascinoso e anticonvenzionale. Disegna così una fisionomia inedita della Grande Mela e offre al lettore un viaggio alla ricerca delle tracce dei protagonisti dell’affascinante passato della grande capitale dell’Occidente.

Consigliato a… chi vuole scoprire i dietro le quinte della Grande Mela.

Cosa ci è piaciuto di più: lo sguardo dell’autore nel suo ritratto di una metropoli già raccontata da tantissimi libri o film.

(articolo in collaborazione con Upday)

Fotografia header: GettyEditorial 27-06-2022