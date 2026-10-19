Delitti, vendette, indagini e segreti sepolti: nei libri di Piergiorgio Pulixi il noir diventa uno strumento per raccontare ciò che si nasconde dietro le persone e i luoghi. La Sardegna, con i suoi paesaggi aspri e le sue contraddizioni, è spesso il cuore di storie in cui il confine tra vittime e carnefici, giustizia e vendetta, bene e male si fa sempre più sottile. Dalla saga dell’ispettore Biagio Mazzeo ai thriller della serie dei Canti del male, passando per romanzi indipendenti e nuove uscite, un viaggio tra le opere di uno scrittore bestseller

I libri di Piergiorgio Pulixi hanno contribuito, negli ultimi anni, a rinnovare il volto della narrativa noir e del thriller contemporaneo. Nato a Cagliari nel 1982, dopo gli studi classici e un periodo trascorso a Londra, Pulixi si trasferisce a Milano, portando nella sua scrittura il legame profondo con la Sardegna, terra d’origine che tornerà spesso come scenario e presenza narrativa nei suoi romanzi.

La sua formazione letteraria passa anche attraverso il collettivo di scrittura Mama Sabot, fondato da Massimo Carlotto, altro nome di punta del giallo italiano, di cui Pulixi è stato allievo: un’esperienza importante per la costruzione di una poetica che guarda al noir non soltanto come genere d’intrattenimento, ma come strumento per raccontare le contraddizioni della società, la violenza, il potere e le zone d’ombra dell’animo umano.

Dagli esordi con la saga di Biagio Mazzeo alla successiva serie dedicata al commissario Vito Strega e alle ispettrici Eva Croce e Mara Rais, nel corso degli anni Pulixi ha costruito un universo narrativo popolato da personaggi tormentati, indagini complesse e dilemmi morali. Le sue storie bestseller si muovono spesso sul confine tra il poliziesco e il thriller psicologico, intrecciando la dimensione investigativa con un’attenzione particolare alle ferite individuali e collettive.

Un percorso che lo ha portato a confrontarsi con temi diversi ma ricorrenti: la violenza sulle donne, il terrorismo, la criminalità organizzata, il senso di giustizia e il rapporto tra vittime e carnefici. Questioni che emergono tanto nei suoi romanzi quanto nei racconti e nelle collaborazioni con altri autori…

Nel corso della sua carriera, il prolifico Pulixi ha però attraversato anche territori narrativi differenti: dal noir più crudo al thriller, dal giallo psicologico al cozy crime, fino alla narrativa per ragazzi. Una versatilità evidente anche nella scelta delle ambientazioni e dei protagonisti, che gli ha permesso di costruire serie interconnesse accanto a romanzi autonomi.

Dalla quadrilogia di Biagio Mazzeo ai romanzi con Vito Strega, Eva Croce e Mara Rais, passando per le opere stand-alone e per le incursioni nel giallo più classico, ripercorriamo in ordine cronologico e suddivisi in serie alcuni dei libri di Piergiorgio Pulixi, sempre più spesso nei piani alti delle classifiche di vendita, seguendo l’evoluzione di una scrittura che ha fatto del noir uno strumento per raccontare non soltanto il crimine, ma anche le persone, i luoghi e le complessità che si nascondono dietro ogni indagine.

Indice

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Serie dell’ispettore superiore Biagio Mazzeo

Una brutta storia

Una brutta storia (pubblicato nel 2012 da e/o) è il romanzo con cui Piergiorgio Pulixi inaugura la saga dell’ispettore superiore Biagio Mazzeo, uno dei personaggi più controversi della sua produzione noir. Al centro della storia c’è una squadra della Narcotici molto particolare: poliziotti che hanno trasformato il senso di appartenenza al gruppo in una vera e propria legge interna, oltrepassando da tempo il confine tra giustizia e criminalità. A guidarli è Mazzeo, figura carismatica e ambigua, disposto a tutto pur di proteggere i suoi uomini. Quando un affare legato al narcotraffico finisce per coinvolgere il clan ceceno di Sergej Ivankov, la guerra diventa inevitabile…

La notte delle pantere

Con La notte delle pantere, pubblicato da e/o nel 2014, Pulixi torna a raccontare le vicende di Biagio Mazzeo e della sua squadra di poliziotti corrotti. Rispetto all’esordio, la situazione si fa ancora più pericolosa: Mazzeo si trova in carcere e deve fare i conti con le conseguenze delle proprie azioni, mentre all’esterno i suoi uomini continuano a muoversi in un ambiente dominato da droga, violenza e corruzione. Una partita di stupefacenti finita nelle mani sbagliate mette infatti in moto una nuova spirale criminale, costringendo l’ispettore a cercare un accordo con chi, fino a quel momento, rappresentava il suo principale avversario. Il risultato è un noir italiano dal ritmo serrato, nel quale Pulixi mette nuovamente in scena il confine labile tra criminali e tutori dell’ordine.

Per sempre

Pubblicato sempre da edizioni e/o nel 2015, Per sempre è il terzo capitolo della saga dell’ispettore superiore Biagio Mazzeo. Dopo gli eventi dei primi due romanzi, la squadra di poliziotti corrotti guidata da Mazzeo si trova a fare i conti con un nuovo equilibrio di potere, mentre il protagonista deve affrontare le conseguenze delle proprie scelte e delle alleanze costruite nel corso degli anni. In questo contesto, il poliziotto è tentato di lasciarsi tutto alle spalle e ricominciare da zero con Nicky, la ragazzina che gli è stata affidata. Tra vendette, regolamenti di conti e traffici criminali, la storia allarga ulteriormente il respiro della serie e porta Mazzeo e i suoi uomini dentro una rete di interessi sempre più pericolosa. Pulixi costruisce così un noir italiano cupo e serrato, nel quale il confine tra legge e criminalità continua a diventare più difficile da distinguere.

Prima di dirti addio

Con Prima di dirti addio (Edizioni e/o, 2016), Piergiorgio Pulixi porta a compimento la saga dell’ispettore Biagio Mazzeo. Dopo essere stato travolto dalle conseguenze delle proprie scelte, Mazzeo è ormai isolato e lontano dalla squadra che aveva considerato la propria famiglia. Ma il passato non concede tregua: per lui rimane un ultimo conto da saldare, legato a Vatslava Ivankov, la donna che considera responsabile della sua rovina. La vendetta personale diventa così il punto di partenza per una storia che allarga lo sguardo anche ai meccanismi della criminalità organizzata internazionale.

Nel capitolo conclusivo della serie, il thriller di Pulixi si intreccia infatti con il tema della ’ndrangheta e dei suoi legami con il narcotraffico transnazionale, chiudendo il percorso di uno dei protagonisti più oscuri della narrativa dell’autore.

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I canti del male

Il canto degli innocenti

Con Il canto degli innocenti, pubblicato da e/o nel 2015 (e poi in seguito da Rizzoli), l’autore inaugura la serie I canti del male e introduce il criminologo Vito Strega, destinato a diventare una delle figure centrali della sua narrativa. La storia prende avvio da un delitto sconvolgente: una ragazzina di appena tredici anni uccide una studentessa, aprendo una spirale investigativa nella quale la distinzione tra vittima e carnefice diventa sempre più difficile da tracciare. Strega entra così in un’indagine che lo costringe a confrontarsi con la natura del Male e con le ferite che possono nascondersi dietro persone apparentemente innocenti.

Tra thriller psicologico, noir e romanzo poliziesco, l’autore costruisce una storia inquietante, che interroga il lettore sul confine tra responsabilità, violenza e redenzione, inaugurando uno dei cicli più importanti tra i libri di Piergiorgio Pulixi.

La scelta del buio

Nel 2017 l’autore sardo pubblica La scelta del buio (Edizioni e/o), secondo capitolo de I canti del male e nuova tappa del percorso del commissario Vito Strega. Dopo essere stato reintegrato in servizio, Strega torna a occuparsi di un caso nel quale la violenza sembra avere radici molto più profonde di quanto appaia inizialmente. Il romanzo porta il protagonista dentro un’indagine che mette alla prova il suo rapporto con la giustizia e con la parte più oscura dell’essere umano, seguendo una pista nella quale il male non è soltanto qualcosa da combattere, ma una presenza con cui confrontarsi. Pulixi costruisce un thriller noir teso e introspettivo, giocando sulla contrapposizione tra chi cerca di fermare il male e chi, invece, ha scelto consapevolmente di abitarlo.

L’isola delle anime

Con L’isola delle anime (Rizzoli, 2019) la serie di libri di Pulixi arriva nel cuore della Sardegna, dove lo scrittore introduce due nuove protagoniste, le ispettrici Mara Rais ed Eva Croce. Destinate a diventare una delle coppie investigative più riconoscibili dell’autore, le due vengono assegnate alla sezione dei Delitti insoluti della questura di Cagliari. Qui si trovano a riaprire una serie di omicidi irrisolti, commessi anni prima in alcuni siti nuragici dell’isola; tutto questo, proprio quando il passato sembra tornare a reclamare il proprio spazio. L’indagine conduce tra rituali, antiche suggestioni e una comunità segnata da silenzi difficili da spezzare…

Un colpo al cuore

Nel 2021, con Un colpo al cuore, pubblicato da Rizzoli, Pulixi riunisce Vito Strega, Mara Rais ed Eva Croce in una nuova indagine segnata da una domanda inquietante: chi ha il diritto di decidere quale sia la giustizia? Un serial killer mascherato prende di mira criminali sfuggiti alle maglie del sistema giudiziario e trasforma il pubblico in una sorta di giuria attraverso i social network, chiamato a esprimersi sulle sorti delle proprie vittime. Per gli investigatori, fermarlo significa confrontarsi non soltanto con un assassino, ma con una società sempre più affascinata dall’idea di una giustizia immediata e spettacolare. Tra omicidi, social media, vendetta e giustizia fai da te, Pulixi costruisce un thriller che alterna l’indagine alla riflessione sulla responsabilità individuale, facendo emergere anche le fragilità dei suoi protagonisti.

La settima luna

La settima luna, pubblicato da Rizzoli nel 2022, riporta Vito Strega, Mara Rais ed Eva Croce al centro di un’indagine che dalla Sardegna si sposta fino alle paludi del Parco del Ticino. Qui una giovane donna viene ritrovata con le mani legate e una maschera bovina sul volto: una scena che richiama un delitto avvenuto anni prima sull’isola e che riapre una ferita mai davvero rimarginata. A occuparsi del caso è l’ispettrice Clara Pontecorvo, costretta a confrontarsi con un possibile emulatore deciso a trasformare i propri omicidi in uno spettacolo. Mentre la nuova unità investigativa sui crimini seriali cerca di fermarlo, Strega deve fare i conti con il proprio passato…

Stella di mare

Con Stella di mare, pubblicato da Rizzoli nel 2023, Piergiorgio Pulixi torna nella sua Cagliari e porta Vito Strega e le sue ispettrici nel quartiere popolare di Sant’Elia. Qui tutti conoscono Stella, una ragazza di diciassette anni dalla bellezza impossibile da ignorare, fino a quando il suo corpo viene ritrovato sulla spiaggia, il volto sfregiato. Per Strega, Mara Rais ed Eva Croce comincia un’indagine dentro una comunità chiusa, dove ogni abitante sembra custodire una parte della verità e i sospetti si moltiplicano rapidamente. Ma il caso costringe anche gli investigatori a fare i conti con i propri fantasmi. Il noir assume così i contorni di una tragedia contemporanea, intrecciando criminalità, legami familiari, senso della giustizia e contrasti sociali in una Cagliari sospesa tra mare e periferia.

Per un’ora d’amore

Pubblicato da Rizzoli nel 2024, Per un’ora d’amore sposta il centro della storia dalla Sardegna a una Milano cupa e piovosa. Maria Donata viene trovata morta con indosso un abito da sposa che non le appartiene e, dopo mesi senza risultati, il padre Italo decide di cercare personalmente una risposta. Lasciata la tranquillità delle vigne sarde, arriva a Milano per occuparsi del nipote e provare a ricostruire gli ultimi giorni della figlia. La sua ricerca lo conduce fino a Vito Strega, che intuisce un possibile legame tra l’omicidio e una serie di femminicidi rimasti senza soluzione. Pulixi trasforma così l’indagine in un noir profondamente umano, dove il dolore di un padre incontra le ossessioni degli investigatori e una trama criminale più ampia.

L’uomo dagli occhi tristi

Con L’uomo dagli occhi tristi, pubblicato da Rizzoli nel 2025, torna attraverso i libri nella Sardegna più aspra e misteriosa. In un lago dell’Alta Ogliastra viene ritrovato il cadavere di un giovane travestito da donna e il caso viene affidato alle ispettrici Mara Rais ed Eva Croce. L’indagine conduce rapidamente a Daniele Enna, consigliere regionale e volto della transizione ecologica dell’isola, ma dietro la sua immagine pubblica si nasconde una rete di interessi, ricatti e segreti che qualcuno vuole a ogni costo proteggere. Mentre le due investigatrici cercano di capire cosa sia realmente accaduto, anche il loro rapporto viene messo alla prova. Con questo thriller ambientato in Sardegna, Pulixi torna alle atmosfere presenti in L’isola delle anime, intrecciando mistero, politica locale, segreti sepolti e conflitti personali in un’indagine dove la verità può avere conseguenze devastanti.

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Serie di Giulia Riva e Flavio Caruso

Per mia colpa

Pubblicato da Mondadori nel 2021, nella collana Il Giallo Mondadori, Per mia colpa porta a Cagliari per raccontare una storia investigativa in cui il mistero si intreccia con il senso di colpa e con le fragilità di chi indaga. La vicecommissaria Giulia Riva ha appena chiesto il trasferimento, decisa a lasciarsi alle spalle una relazione clandestina con un superiore, quando una bambina di nove anni si presenta in questura chiedendo di ritrovare la madre scomparsa. Il caso viene affidato all’ispettore Flavio Caruso, collega e figura di riferimento per Giulia, ma alcuni elementi dell’indagine fanno nascere in lei il sospetto che qualcosa sia sfuggito a entrambi. Pulixi si cimenta in un giallo psicologico che usa l’indagine per scavare nelle responsabilità personali e nei segreti di una comunità.

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Serie del Commissario Capo Rosa Lopez

Lo stupore della notte

Con Lo stupore della notte, pubblicato da Rizzoli nel 2018, Piergiorgio Pulixi porta il noir nel cuore di una Milano minacciata dal terrorismo e introduce il commissario capo Rosa Lopez, protagonista di una storia dal respiro internazionale. Dopo gli anni trascorsi in Calabria a combattere le cosche, Rosa dirige l’Antiterrorismo milanese e sembra avere costruito una carriera inattaccabile. Dietro quella corazza, però, nasconde un dolore profondo: il compagno è in coma dopo un attentato e lei non riesce a liberarsi dal dubbio di averne potuto evitare le conseguenze. Quando una nuova minaccia incombe sulla città, la commissaria si trova coinvolta in una rete di ricatti, vendette e operazioni clandestine che la spinge oltre i confini della legalità.

L’ultimo sguardo

Uscito nel 2019 per Rizzoli in formato ebook, L’ultimo sguardo è il prequel di Lo stupore della notte e torna indietro nel tempo per raccontare una fase decisiva della vita di Rosa Lopez. Milano, 2017: la commissaria e l’ispettore Giulio Scalisi condividono una relazione sentimentale segreta e, soprattutto, un’indagine altrettanto clandestina, denominata “Milano Confidential”. I due stanno cercando di portare alla luce i rapporti tra criminalità organizzata e apparati istituzionali, ma scoprono presto di non potersi fidare neppure dei propri colleghi. Quando Scalisi viene coinvolto in un attentato, Rosa rimane sola davanti a una cospirazione fatta di ricatti, omicidi e operazioni sotto copertura. Un noir metropolitano che approfondisce il passato della protagonista e illumina le origini del suo rapporto tormentato con Milano.

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Serie del libraio Marzio Montecristo

La libreria dei gatti neri

Pubblicato da Marsilio nel 2023, La libreria dei gatti neri segna una nuova incursione di Piergiorgio Pulixi nel territorio del giallo classico, con una buona dose di ironia. Al centro della storia c’è Marzio Montecristo, libraio cagliaritano burbero e appassionato di romanzi polizieschi, proprietario della libreria Les Chats Noirs e padrone di due gatti neri chiamati Miss Marple e Poirot. La sua vera particolarità, però, è il gruppo di lettura degli “investigatori del martedì”, composto da eccentrici appassionati di mystery che discutono di delitti immaginari. Quando la sovrintendente Angela Dimase chiede il loro aiuto per fermare un assassino che sottopone le proprie vittime a una scelta impossibile e lascia una clessidra sulla scena del crimine, la teoria deve trasformarsi in pratica. Pulixi costruisce abilmente un cozy crime italiano che omaggia Agatha Christie e i grandi classici del giallo.

Se i gatti potessero parlare

Nel 2025 Marsilio pubblica Se i gatti potessero parlare, secondo capitolo delle avventure del libraio Marzio Montecristo. Questa volta il negozio Les Chats Noirs lascia Cagliari per trasformarsi in una vera e propria libreria galleggiante: Marzio viene coinvolto in una crociera organizzata per accompagnare il celebre scrittore di gialli Aristide Galeazzo, impegnato a completare il suo nuovo romanzo durante il viaggio. L’omaggio ai grandi mystery a enigma è evidente, ma la vacanza prende presto una direzione molto diversa da quella immaginata: un omicidio viene commesso a bordo e, con la nave lontana dalla terraferma, nessuno può semplicemente andarsene. Marzio deve allora mettere a frutto le sue sterminate letture poliziesche, aiutato dagli “investigatori del martedì” e dagli inseparabili Miss Marple e Poirot.

Il fattore gatto

Il fattore gatto, ultimo libro di Piergiorgio Pulixi pubblicato da Marsilio il 15 settembre 2026, porta avanti la serie dedicata a Marzio Montecristo e ai suoi improbabili investigatori. Il libraio, che non ha mai avuto una particolare simpatia per i matrimoni, si trova coinvolto suo malgrado nelle nozze tra Valérie de Gramont e l’inglese Thomas Stuart. La richiesta della sposa è tutt’altro che ordinaria: acquistare l’intera libreria Les Chats Noirs e trasferirla nel luogo della cerimonia, un esclusivo resort allestito sull’isola di Serpentara. Marzio arriva così in un mondo di lusso, ricchezze e rivalità familiari, accompagnato dai suoi due gatti e dagli “investigatori del martedì”. Ma un omicidio spezza rapidamente l’atmosfera da favola. Tra eredità, segreti e rapporti di potere, il nuovo giallo di Pulixi trasforma un’isola in un classico ambiente a porte chiuse, dove ogni invitato potrebbe avere un movente.

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Romanzi singoli

L’appuntamento

Pubblicato nel 2014, a lungo fuori catalogo e introvabile fino alla recente riproposizione da parte di SEM, L’appuntamento è uno dei primi romanzi di Piergiorgio Pulixi a spingersi con decisione nel territorio del thriller psicologico. L’autore costruisce una storia in cui l’apparente normalità dei rapporti quotidiani viene progressivamente incrinata da ossessioni, paure e verità difficili da affrontare. Al centro del romanzo c’è un incontro destinato a cambiare radicalmente il corso degli eventi: quello che dovrebbe essere un momento ordinario si trasforma in una situazione sempre più inquietante, nella quale il lettore è chiamato a mettere in discussione ciò che crede di sapere sui protagonisti. L’autore lavora sulla tensione attraverso una narrazione claustrofobica e sull’ambiguità dei personaggi, confermando già in questa fase della sua carriera l’interesse per le zone più oscure della psicologia umana.

L’ira di Venere

Tra i libri di Pulixi anche L’ira di Venere, pubblicato da Edizioni CentoAutori nel 2017, in cui l’autore sardo abbandona temporaneamente la struttura del romanzo per confrontarsi con la forma breve del racconto noir. La raccolta riunisce diverse storie incentrate sull’universo femminile, raccontando personaggi sospesi tra fragilità, rabbia, violenza e desiderio di riscatto. Le protagoniste possono trovarsi dalla parte delle vittime oppure oltrepassare il confine che separa chi subisce la violenza da chi la esercita, in un continuo ribaltamento dei ruoli. A fare da filo conduttore è il commissario Carla Rame, investigatrice capace di guardare ai casi non soltanto attraverso la lente professionale, ma anche con una profonda partecipazione umana. Ne nasce un libro noir di racconti che affronta temi come femminicidio, vendetta e sopruso attraverso storie ispirate alla cronaca e alla realtà.

La donna nel pozzo

Tra gli ultimi libri di Piergiorgio Pulixi, pubblicato da Feltrinelli nel 2024 nella collana Narratori Noir, La donna nel pozzo mescola thriller, noir, commedia e metanarrazione per raccontare una storia che gioca continuamente con le regole della narrativa criminale. Tutto comincia dalla morte di Cristina Mandas, una donna apparentemente comune dietro la cui vita si nasconde un segreto. A indagare sulla sua morte è Lorenzo Roccaforte, scrittore di enorme successo ormai bloccato da una crisi creativa, che trova una possibile occasione di riscatto grazie a un editore dal passato tutt’altro che convenzionali. Al suo fianco c’è Ermes Calvino, ghostwriter chiamato a scrivere ciò che Roccaforte non riesce più a produrre. I due arrivano in Sardegna per scoprire dettagli sulla morte di Cristina e finiscono dentro una vicenda in cui true crime e indagine si confondono, mettendo in discussione gli stessi meccanismi del noir.

L’estate delle comete azzurre

Nel 2025 Camena pubblica L’estate delle comete azzurre, un’opera realizzata da Pulixi insieme all’illustratore Daniele Serra, che porta il narratore sardo in un territorio lontano dal noir poliziesco più tradizionale. La storia di Michele Rivalta attraversa infatti thriller psicologico, romanzo di formazione, noir e dramma paranormale, raccontando l’adolescenza come una stagione sospesa tra paura, solitudine e scoperta di sé. Michele è un ragazzo segnato da un passato doloroso che, dopo essere sceso simbolicamente negli inferi della propria memoria, si ritrova con una capacità inquietante: riuscire a percepire ciò che si trova oltre il confine della morte.

Il nido del corvo

Con Il nido del corvo, pubblicato da Feltrinelli nel 2026 nella collana Narratori Noir, Piergiorgio Pulixi amplia ulteriormente il proprio universo criminale, tornando a una Sardegna inquieta e selvaggia. Nella Penisola del Sinis una giovane donna scompare senza lasciare tracce; mesi dopo, la riaccensione del suo telefono conduce gli ispettori Daniel Corvo e Viola Zardi davanti a un macabro reperto, una mano femminile conservata come una sorta di firma. È l’inizio della caccia a un assassino che sembra considerare gli omicidi una forma d’arte e che, anziché limitarsi a sfidare gli investigatori, sembra averli scelti come proprie prossime vittime. L’autore costruisce così un thriller noir dalle atmosfere cupe, introducendo una nuova coppia investigativa e collegando il romanzo ai personaggi e agli eventi de La donna nel pozzo.

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Romanzi per ragazzi e young adult

Il mistero dei bambini d’ombra

Pubblicato da Rizzoli nel 2022, Il mistero dei bambini d’ombra rappresenta l’esordio di Piergiorgio Pulixi nella letteratura per ragazzi. La storia prende le mosse da Stonebridge, una cittadina americana sconvolta nel 1984 dalla scomparsa simultanea di tutti i bambini al di sotto dei tredici anni. Trent’anni dopo, il dodicenne Jake Mitchell scopre che anche suo zio Ben era tra quei bambini e che una vecchia pallina da baseball legata a lui sembra nascondere qualcosa di inspiegabile. Quando anche il suo migliore amico Mike svanisce nel nulla, Jake decide di cercarlo, entrando in un’avventura in cui il confine tra realtà e magia diventa sempre più sottile. Tra mistero, suspense, avventura e soprannaturale, Pulixi adatta le atmosfere del thriller al pubblico young adult, costruendo un romanzo di formazione sul coraggio e sulla scoperta del proprio passato.

Tutte le ragazze mentono

Nel 2026 Rizzoli, nella collana Argentovivo, pubblica Tutte le ragazze mentono, un thriller young adult che porta Pulixi nel territorio delle ossessioni adolescenziali, dei segreti di gruppo e delle dinamiche sociali più crudeli. Melissa, chiamata Sissy dagli amici, non accetta la versione ufficiale sulla morte della sorella Denise, trovata senza vita sui binari e considerata dalla polizia vittima di un suicidio. Convinta che dietro quella morte ci sia qualcosa di diverso, comincia a osservare da vicino il gruppo delle ragazze più popolari della scuola, scoprendo una rete di amicizie, rivalità e relazioni nascoste. Quando altri presunti suicidi scuotono la comunità, la sua ricerca della verità assume contorni sempre più pericolosi…

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Fotografia header: Piergiorgio Pulixi (foto Getty) e le copertine dei suoi romanzi