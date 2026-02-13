Tutti i libri di Sophie Kinsella: dai primi romanzi rosa a “I Love Shopping”

Dalla leggendaria Becky Bloomwood di “I Love Shopping” ai romanzi rosa più amati, fino ai libri per ragazzi e agli ultimi titoli, più intimi: Sophie Kinsella è una delle autrici più iconiche della narrativa contemporanea. Ripercorriamo tutti i libri della prolifica autrice (venuta a mancare il 10 dicembre 2025 dopo una malattia), in ordine cronologico, con trame, curiosità e distinzioni tra serie e romanzi singoli, inclusi quelli pubblicati come Madeleine Wickham: una guida completa per chi vuole scoprire (o riscoprire) i romanzi rosa, le commedie romantiche e le storie che hanno conquistato milioni di lettrici e lettori in tutto il mondo…

Sophie Kinsella, pseudonimo di Madeleine Sophie Wickham, è stata una delle voci più amate e riconoscibili della narrativa contemporanea britannica (e non solo), capace di raccontare con leggerezza, ironia ed empatia le contraddizioni della vita moderna.

Nata a Londra il 12 dicembre 1969, nei suoi romanzi ha saputo dare forma a un immaginario pop fatto di sentimenti, lavoro, amicizie, sogni e fragilità quotidiane, diventando un riferimento per milioni di lettrici e lettori in tutto il mondo.

La scelta dello pseudonimo

Dopo la laurea in Politica, Economia e Filosofia a Oxford e una breve esperienza come giornalista finanziaria, Kinsella si è avvicinata alla narrativa pubblicando inizialmente romanzi rosa con il suo vero nome.

La svolta arriva nel 2000, quando sceglie lo pseudonimo Sophie Kinsella per firmare The Secret Dreamworld of a Shopaholic (in Italia I Love Shopping), il primo capitolo di una saga destinata a trasformarsi in un fenomeno editoriale globale.

Il successo della serie I Love Shopping

Con il personaggio di Becky Bloomwood, icona imperfetta e irresistibile, Kinsella racconta il rapporto con il denaro, il lavoro e l’identità femminile con uno sguardo brillante e autoironico.

Il successo della serie I Love Shopping – composta da nove romanzi e un ebook, e adattata nel 2009 in un film con Isla Fisher – ha consacrato l’autrice come regina della chick lit, sottogenere romance contraddistinto da un romanticismo più scanzonato e consapevole.

Ma ridurre la sua produzione a una sola etichetta sarebbe limitante: nel corso degli anni, la scrittrice ha firmato numerosi romanzi autoconclusivi che spaziano dalla commedia romantica alla riflessione più intima, mantenendo sempre uno stile immediato, vivace e profondamente umano.

La scomparsa a fine 2025, dopo una malattia

Negli ultimi anni della sua vita, segnati dalla diagnosi di un glioblastoma rivelata pubblicamente nel 2022, Kinsella ha continuato a essere una figura amatissima, circondata dall’affetto dei lettori e da un’ondata di solidarietà internazionale.

La sua scomparsa, avvenuta il 10 dicembre 2025, ha lasciato un vuoto profondo, ma anche un’eredità fatta di storie capaci di far sorridere, riconoscersi e sentirsi meno soli.

In questo articolo ripercorriamo – in ordine cronologico sulla base delle pubblicazioni inglesi e suddividendo i titoli per serie – tutti i libri di Sophie Kinsella: dai romanzi pubblicati con il suo vero nome alle opere firmate con lo pseudonimo che l’ha resa celebre, passando per la saga di I Love Shopping e per i titoli autoconclusivi. Un percorso fatto di leggerezza e profondità, che racconta non solo una carriera di straordinario successo, ma anche la voce autentica di una scrittrice che ha saputo trasformare la quotidianità in letteratura.

I libri di Sophie Kinsella scritti come Madeleine Wickham

A che gioco giochiamo?

A che gioco giochiamo? (edito da Mondadori, con la traduzione di Nicoletta Lamberti, 2015) è il primo romanzo autoconclusivo di Sophie Kinsella, pubblicato come Madeleine Wickham. Una commedia degli equivoci che usa il tennis come miccia narrativa per far esplodere relazioni, rivalità e verità taciute. Tutto ha inizio con un innocente invito a una partita tra vicini, organizzata con le migliori intenzioni: fare nuove amicizie, socializzare, creare armonia. Ma, come spesso accade nell’universo kinselliano, dietro l’apparente leggerezza si nascondono tensioni sotterranee, gelosie, incomprensioni e segreti pronti a venire a galla. Tra scambi di battute più taglienti dei colpi in campo e situazioni sempre più fuori controllo, il libro racconta con ironia la fragilità delle convenzioni sociali e il desiderio – spesso maldestro – di apparire migliori di ciò che si è.

Affari d’oro

Tra le opere di Sophie Kinsella prima del noto pseudonimo, Affari d’oro (edito da Mondadori, con la traduzione di Nicoletta Lamberti, 2015) mette al centro uno dei grandi sogni (e incubi) della vita adulta: la casa perfetta. La storia ruota attorno al mondo apparentemente patinato del mercato immobiliare londinese, dove ambizioni, status sociale e desiderio di successo si intrecciano in modo sempre più soffocante. Attraverso personaggi ambiziosi e spesso in lotta con le proprie insicurezze, Wickham/Kinsella racconta con sguardo ironico quanto il confine tra realizzazione personale e ossessione possa diventare sottile. Un romanzo sagace, che dietro la commedia mette in scena una satira pungente delle aspirazioni borghesi.

Begli Amici!

Begli amici! (edito da Mondadori, con la traduzione di Nicoletta Lamberti, 2014) è un romanzo che affonda lo sguardo dietro la facciata impeccabile dell’amicizia di lunga data. Al centro delle vicende c’è un gruppo affiatato che si ritrova ogni estate, tra pranzi all’aperto, piscine private e un’apparente complicità costruita negli anni. Ma basta poco perché l’equilibrio si incrini e le certezze inizino a vacillare. Con il suo inconfondibile tono ironico e graffiante, Kinsella mette in scena rivalità sommerse, invidie mai confessate e segreti pronti a emergere all’improvviso.

La signora dei funerali

La signora dei funerali (edito da Mondadori, con la traduzione di Nicoletta Lamberti, 2008) è un romanzo del primo periodo creativo di Sophie Kinsella, pubblicato allora sotto lo pseudonimo di Madeleine Wickham, e rappresentativo di una commedia sociale dal tono più irriverente e sofisticato. Protagonista è Fleur Daxeny, una donna quarantenne affascinante e spregiudicata che ha fatto del gatecrashing un’arte e un mestiere: si intrufola alle cerimonie funebri di persone benestanti per conquistare la fiducia dei vedovi e approfittare delle loro ricchezze. Quando Fleur incontra Richard Favour, un uomo benestante e rimasto vedovo, i suoi piani sembrano finalmente funzionare alla perfezione. Ma la vicinanza prolungata, la convivenza con la famiglia di lui e l’arrivo della figlia di Fleur mettono in discussione motivazioni, scelte e la propria visione della vita…

Una ragazza da sposare

A diciotto anni, Milly è spensierata, allegra e convinta che la vita adulta possa aspettare. Una ragazza da sposare (edito da Mondadori, con la traduzione di Nicoletta Lamberti, 2012) racconta come un gesto apparentemente innocuo possa trasformarsi in un piccolo terremoto. Durante una vacanza studio a Cambridge, Milly accetta di sposare Allan, un conoscente gay, per aiutarlo a rimanere in Inghilterra con il suo grande amore. Come se fosse un gioco, indossa il vestito da sposa, pronuncia le promesse e posa per le foto, diventando la signora Kepinski senza pensare alle conseguenze. Dieci anni dopo, la Milly di un tempo è cambiata: fidanzata con Simon, sogna un matrimonio perfetto sotto l’occhio vigile della madre, ingombrante e pretenziosa. Ma a soli quattro giorni dal fatidico “sì”, il passato bussa alla porta, minacciando di ribaltare la fiaba costruita con cura…

La compagna di scuola

La compagna di scuola (edito da Mondadori, con la traduzione di Nicoletta Lamberti, 2010) è un romanzo che affonda nelle dinamiche sottili dell’amicizia femminile, raccontandone le trasformazioni nel tempo. Maggie, Roxanne e Candice si conoscono dai tempi della scuola e, ormai adulte, mantengono un rituale fisso: incontrarsi ogni settimana per un cocktail, aggiornarsi sulle rispettive vite e confermare – almeno in apparenza – un legame solido e indissolubile. Ma dietro i brindisi e le conversazioni leggere si nascondono frustrazioni, rivalità silenziose e segreti pronti a emergere.

Vacanze in villa

Una vacanza che promette relax e armonia si trasforma rapidamente in un campo minato di tensioni emotive in Vacanze in villa (edito da Mondadori, con la traduzione di Nicoletta Lamberti, 2011), ultimo romanzo pubblicato sotto pseudonimo. La storia prende avvio quando una famiglia allargata decide di trascorrere insieme le ferie in una splendida villa, convinta che bastino il sole, il mare e qualche buona intenzione per ricomporre equilibri fragili. Tra camere assegnate con diplomazia forzata, vecchie relazioni mai davvero risolte e nuovi legami pronti a incrinarsi, la convivenza diventa presto un banco di prova emotivo. Con il suo consueto sguardo ironico, Kinsella mette a nudo dinamiche familiari complesse, gelosie sottili e compromessi quotidiani.

I libri di Sophie Kinsella – La serie di I Love Shopping

I Love Shopping

Becky Bloomwood ha un talento speciale… per spendere. I Love Shopping (edito da Mondadori, con la traduzione di Annamaria Raffo, 2000) è il libro che ha dato il via alla celebre serie di Sophie Kinsella. Giornalista di mestiere e spendacciona per vocazione, Becky trasforma ogni uscita in un’occasione di shopping sfrenato: dal latte agli stivali, niente le sfugge. La sua passione diventa presto una vera e propria ossessione, capace di metterla nei guai ma anche di far sorridere chi legge. Tra innumerevoli carte di credito, eventi mondani e tentativi di nascondere le spese folli, Kinsella racconta le piccole follie della vita quotidiana, mostrando come le tentazioni e i desideri possano trasformarsi in avventure esilaranti.

I love shopping a New York

Da Londra a New York, la mania per lo shopping non conosce confini: I Love Shopping a New York (edito da Mondadori, con la traduzione di Annamaria Raffo, 2002) racconta le nuove avventure di Becky Bloomwood, pronta a conquistare la Grande Mela. La vita sembra perfetta: un fidanzato che la adora, un lavoro brillante come consulente televisiva e, finalmente, il debito per shopping ripianato. Ma trasferirsi a New York significa affrontare nuove tentazioni e infinite opportunità per cedere ai suoi acquisti compulsivi…

I love shopping in bianco

Tra abiti da sogno, liste infinite di invitati e imprevisti esilaranti, l’autrice britannica trasforma il rito nuziale in un’occasione di comicità e riflessione sulle pressioni sociali, le aspettative familiari e il valore delle proprie scelte. Tra i libri di Sophie Kinsella della celebre serie anche I Love Shopping in bianco (edito da Mondadori, con la traduzione di Annamaria Raffo, 2002) racconta il momento in cui Luke chiede finalmente a Becky di sposarlo. La gioia, però, si mescola subito al caos: organizzare una cerimonia secondo i desideri della madre o cedere ai piani sfavillanti della futura suocera a New York?

I love shopping con mia sorella

Una scoperta sorprendente e… irresistibile. I Love Shopping con mia sorella (edito da Mondadori, con la traduzione di Annamaria Raffo, 2004) racconta come la vita di Becky Bloomwood continui a sorprendere. Fresca di matrimonio, Becky scopre di avere una sorella quasi coetanea e non vede l’ora di conoscerla. La prospettiva di condividere momenti insieme, e soprattutto sessioni di shopping sfrenato, la entusiasma al massimo. Tra vestiti, accessori e situazioni comiche, Sophie Kinsella gioca con l’idea di famiglia e affinità elettive, mostrando quanto le relazioni possano essere imprevedibili e spassose.

I love shopping per il baby

La maternità incontra lo shopping… e il caos comico. I Love Shopping per il baby (edito da Mondadori, con la traduzione di Adriana Colombo e Paola Frezza Pavese, 2007) racconta il momento in cui Becky Bloomwood si prepara ad accogliere il suo primo figlio. Tra gioie, ansie e preparativi, Becky affronta la gravidanza con il suo tipico entusiasmo, trasformando anche le nausee mattutine in opportunità di shopping. Dalle prime tutine agli accessori più improbabili, Kinsella descrive con ironia le piccole follie della maternità, mostrando quanto la vita di Becky possa essere frenetica e dolce allo stesso tempo.

I love mini shopping

Quando lo shopping diventa una faccenda di famiglia. I Love Mini Shopping (edito da Mondadori, con la traduzione di Adriana Colombo e Paola Frezza Pavese, 2010) racconta le avventure di Becky Bloomwood alle prese con la piccola Minnie, la sua vivace figlia di due anni. Ogni visita a un negozio si trasforma in un piccolo caos, con Minnie che afferra tutto gridando “Miiiiiiio!”. Sophie Kinsella mette in scena con ironia le sfide della maternità moderna, tra educazione, tentazioni e inevitabili momenti comici.

I love shopping a Hollywood

Hollywood, shopping e guai a non finire. I Love Shopping a Hollywood (edito da Mondadori, con la traduzione di Paola Bertante, 2014) è uno dei libri di Sophie Kinsella che racconta del trasferimento di Becky Bloomwood insieme a Minnie e al marito Luke nella città del cinema. Tra sogni di star, red carpet e set cinematografici, Becky si trova immersa in un mondo da favola… e naturalmente pieno di situazioni comiche e imprevisti. Tra shopping sfrenato, eventi esclusivi e piccoli disastri quotidiani, Becky conferma ancora una volta la sua capacità di trasformare ogni imprevisto in un’avventura irresistibile e spassosa.

I love shopping a Venezia

I Love Shopping a Venezia (edito da Mondadori, 2014) è un episodio speciale dedicato ai fan della saga di Becky Bloomwood, in cui la protagonista e il marito Luke vivono la loro prima luna di miele da sposini. Sophie Kinsella racconta le piccole e grandi avventure della coppia tra canali veneziani, capanne nel Sud America e lezioni di yoga in India. Becky, naturalmente, non rinuncia allo shopping: souvenir di Murano, piccole follie e oggetti indispensabili da portare a casa diventano parte integrante del viaggio.

I love shopping a Las Vegas

Tra misteri familiari e avventure esilaranti nel selvaggio West, I love shopping a Las Vegas (edito da Mondadori, con la traduzione di Stefania Bertola, 2016) ci porta ancora una volta nel mondo frenetico e divertente di Becky Bloomwood. Dopo essersi stabilita a Los Angeles con Luke e la piccola Minnie, Becky viene travolta da una nuova avventura quando suo padre e l’amico Tarquin spariscono misteriosamente. Decisa a ritrovarli, organizza un viaggio on the road verso Las Vegas, insieme all’amica Suze, ai genitori e a una serie di personaggi dai caratteri esplosivi.

I love shopping a Natale

Tra regali, decorazioni e qualche piccolo disastro natalizio, I love shopping a Natale (edito da Mondadori, con la traduzione di Stefania Bertola, 2019), ultimo libro di Sophie Kinsella della saga I Love Shopping, racconta una delle avventure più spumeggianti di Becky Bloomwood. Quest’anno, Becky è incaricata dai genitori di organizzare i festeggiamenti di Natale a casa sua. Armata di pazienza, creatività e di una conoscenza ormai esperta dello shopping online, decide di trasformare l’occasione in una vera e propria missione. Sophie Kinsella regala un racconto divertente e caloroso, perfetto per immergersi nello spirito natalizio.

Altri libri di Sophie Kinsella

Sai tenere un segreto?

Tra i primi libri di Sophie Kinsella al di fuori della sua storica saga, Sai tenere un segreto? (edito da Mondadori, con la traduzione di Annamaria Raffo, 2003) introduce un nuovo personaggio femminile irresistibile: Emma Corrigan. Emma è una giovane donna come tante, con un lavoro in una multinazionale, un fidanzato affettuoso e mille piccole ansie quotidiane. Durante un volo, la protagonista si ritrova a confidare senza freni tutti i suoi segreti a un affascinante sconosciuto… ignara che si tratta di un uomo molto più vicino alla sua vita di quanto immagini.

La regina della casa

Una fuga inaspettata può cambiare la vita. Un po’ come ne La regina della casa, (edito da Mondadori, con la traduzione di Annamaria Raffo, 2005) libro di Sophie Kinsella che racconta le disavventure di Samantha Sweeting, brillante avvocato di 29 anni sempre impegnata nel lavoro. Proprio quando sembra vicina a diventare socia dello studio legale, un errore imperdonabile la costringe a una fuga improvvisa dalla città. Smarrita, si ritrova in campagna e viene scambiata per la nuova governante di una splendida casa, assumendo un ruolo per il quale non ha assolutamente alcuna esperienza…

Ti ricordi di me?

Ti ricordi di me? (edito da Mondadori, con la traduzione di Adriana Colombo e Paola Frezza Pavese, 2008) racconta la storia di Lexi, che si risveglia in ospedale senza alcun ricordo degli ultimi tre anni della sua vita. Convinta di essere una giovane donna senza un soldo e con una vita sentimentale disastrosa, scopre di avere 28 anni, un lavoro da manager di successo, mani perfette, un sorriso impeccabile… e persino un marito miliardario. Tutto sembra surreale, e Lexi dovrà fare i conti con il contrasto tra la donna che era e la vita perfetta che ora conduce.

La ragazza fantasma

La ragazza fantasma (edito da Mondadori, con la traduzione di Adriana Colombo e Paola Frezza Pavese, 2009) segue le disavventure di Lara, trentasettenne alle prese con un fidanzato che l’ha lasciata, un’attività che fatica a decollare e una famiglia che la considera un po’ sopra le righe. Quando viene costretta dai genitori a partecipare al funerale di una prozia centenaria, un evento in apparenza noioso si trasforma in un’esperienza straordinaria: davanti ai suoi occhi appare una giovane donna elegante, vestita con la moda degli anni Venti, che reclama a gran voce la propria collana.

Ho il tuo numero

Quando tutto ciò che possiedi sta in un telefonino, perderlo può essere un vero disastro. Ho il tuo numero (edito da Mondadori, con la traduzione di Paola Bertante, 2011) racconta le disavventure di Poppy, una fisioterapista un po’ scombussolata, alle prese con l’organizzazione del matrimonio e la ricerca disperata di un anello di fidanzamento smarrito. Nel bel mezzo della confusione, Poppy trova un cellulare nuovo di zecca abbandonato in un cestino dei rifiuti: un oggetto che sembra fatto apposta per lei. Ma chi è il legittimo proprietario e quali misteriosi messaggi arriveranno su quel telefono?

Fermate gli sposi

L’amore improvviso e le decisioni impulsive sono al centro di Fermate gli sposi (edito da Mondadori, con la traduzione di Paola Bertante, 2013), un romanzo divertente e travolgente di Sophie Kinsella. Lottie, stanca di fidanzati indecisi, decide di dire “sì” a Ben, un vecchio flirt estivo che non vede da anni, organizzando un matrimonio lampo e una luna di miele da sogno. Ma la felicità dei neosposi incontra subito ostacoli: la sorella di Lottie e il socio di Ben partono all’inseguimento della coppia, determinati a fermare il matrimonio prima che accada l’irreparabile.

La mia vita non proprio perfetta

A volte la realtà è molto diversa da quella che si racconta… e in La mia vita non proprio perfetta (edito da Mondadori, con la traduzione di Stefania Bertola, 2017) viene narrata la storia di Katie, 26 anni, che vive in campagna e sogna di diventare una vera londinese, elegante e sofisticata. La sua vita quotidiana, però, è fatta di stage sottopagati, coinquilini improbabili, abiti presi al mercato e pasti da uccellino. Per non deludere amici e conoscenti, Katie inventa una vita perfetta… finché piccoli imprevisti e grandi verità iniziano a emergere, minacciando di svelare tutto.

Sorprendimi!

Quando la vita ti riserva più anni del previsto… Sorprendimi! (edito da Mondadori, con la traduzione di Stefania Bertola, 2018) di Sophie Kinsella racconta con ironia e leggerezza le peripezie di Dan e Sylvie, una coppia felice da dieci anni con due gemelle e una routine perfetta. Tutto cambia quando una visita medica rivela che la loro aspettativa di vita è di altri sessantotto anni insieme. Sessantotto! Il panico e il disagio iniziano a insinuarsi, spingendo i due a organizzarsi “sorprese” per mantenere viva la passione e non stufarsi l’uno dell’altra. Ma non sempre le sorprese vanno come previsto…

La famiglia prima di tutto!

Sempre pronta ad aiutare gli altri, Fixie Farr è il cuore pulsante della famiglia in La famiglia prima di tutto! (edito da Mondadori, con la traduzione di Stefania Bertola, 2019). Fedele al motto del padre defunto – “La famiglia prima di tutto” – Fixie passa le giornate a correre dietro ai pasticci dei fratelli e a gestire il negozio di articoli per la casa lasciatole in eredità, trascurando se stessa. Tra incomprensioni, imprevisti esilaranti e momenti di dolcezza, dovrà imparare che prendersi cura della propria vita non significa tradire la famiglia, ma trovare il giusto equilibrio.

Amo la mia vita

Tra desiderio di cambiamento e identità in costruzione, Amo la mia vita (edito da Mondadori, con la traduzione di Stefania Bertola, 2020) racconta una protagonista sospesa tra ciò che vorrebbe essere e ciò che è davvero. Ava vive a Londra, condivide le giornate con tre amiche inseparabili e con Harold, un beagle ingestibile ma adorabile. Il lavoro non la appassiona, i progetti si accavallano senza trovare una direzione precisa e l’amore, cercato online, sembra sempre deludente. La svolta arriva con un corso di scrittura in Puglia, dove un incontro intenso e misterioso – vissuto senza domande né definizioni – le regala una parentesi fuori dal tempo.

Attenti all’intrusa

Attenti all’intrusa! (edito da Mondadori, con la traduzione di Stefania Bertola, 2021) è una commedia brillante di Sophie Kinsella che affonda lo sguardo nei delicati equilibri familiari. Effie non ha mai davvero superato il divorzio dei genitori, soprattutto perché ha mandato in frantumi l’idea rassicurante di una famiglia solida e felice. Il nuovo compagno del padre, molto più giovane e iper-social, non fa che peggiorare le cose. Quando scopre che la casa della sua infanzia è stata venduta e che per salutarla è stata organizzata una festa esclusiva, Effie decide di non partecipare… almeno finché non ricorda che lassù, sopra un camino, sono rimaste le sue amate matrioske. Intrufolarsi alla festa per recuperarle sembra semplice, ma si trasforma presto in un fine settimana caotico fatto di nascondigli improbabili, incontri imprevisti – incluso un ex mai dimenticato – e rivelazioni che la costringeranno a guardare la sua famiglia con occhi nuovi.

Sono esaurita

Con Sono esaurita, (edito da Mondadori, con la traduzione di Stefania Bertola, 2023) Sophie Kinsella porta al centro della scena un tema attualissimo come il burnout, trasformandolo in una commedia romantica capace di far sorridere senza banalizzare il disagio. Sasha ha trentatré anni e una vita che, vista da fuori, sembra funzionare alla perfezione. Dentro, però, è un campo minato: stanchezza cronica, attacchi di panico, distacco emotivo, la sensazione di essersi smarrita. Quando capisce di non riuscire più nemmeno a varcare la porta dell’ufficio, prende una decisione radicale: fuggire. La meta è un villaggio del Devon legato ai ricordi più felici dell’infanzia, scelto come rifugio per rimettere insieme i pezzi. Ma la realtà è tutt’altro che idilliaca: l’albergo è decadente, l’atmosfera invernale scoraggia ogni entusiasmo e l’unico altro ospite è Finn, burbero e irritante quanto lei…

Cosa si prova (il suo ultimo libro)

E veniamo all’ultimo libro di Sophie Kinsella, Cosa si prova (edito da Mondadori, con la traduzione di Stefania Bertola, 2024) è il testo più intimo e coraggioso, un romanzo che nasce dall’urgenza di dare una forma narrativa a un’esperienza estrema, senza rinunciare a ironia, tenerezza e amore per la vita. La protagonista è Eve, una scrittrice di successo che si risveglia in ospedale priva di ricordi recenti. Poco a poco scopre di essere stata operata per un tumore al cervello e di dover ricominciare da gesti elementari: camminare, parlare, scrivere. Accanto a lei c’è il marito, presenza costante e rassicurante, mentre sullo sfondo incombe la difficoltà più grande: spiegare la malattia ai figli e affrontare l’incertezza del futuro…

Libri per ragazzi di Sophie Kinsella

Dov’è finita Audrey?

Con Dov’è finita Audrey? (Mondadori, 2015, traduzione di Stefania Bertola), Sophie Kinsella si allontana dalla classica commedia romantica per raccontare, con la sua consueta delicatezza, una storia young adult di crescita e guarigione che parla soprattutto ai più giovani, ma non solo. Audrey ha quattordici anni e vive barricata in casa, nascosta dietro grandi occhiali scuri che la proteggono dal mondo esterno. Un evento traumatico avvenuto a scuola l’ha precipitata in un vortice di ansia e attacchi di panico, e ora è seguita da una terapeuta nel difficile percorso verso la normalità. Kinsella alterna momenti divertenti a passaggi profondamente toccanti, offrendo un ritratto sincero dell’ansia adolescenziale e della forza necessaria per affrontarla.

Che la magia abbia inizio! Io e Fata Mammetta

Che la magia abbia inizio! Io e Fata Mammetta (Mondadori, traduzione di Stefania Bertola, 2018) è un libro con cui Sophie Kinsella si rivolge ai lettori più piccoli, regalando una storia tenera e spassosa dove la magia incontra la quotidianità dell’infanzia. Ella è una bambina come tante… con un segreto straordinario: da grande diventerà una fata vera, proprio come la sua mamma, Fata Mammetta. Pensato per bambini a partire dai 6 anni, il libro raccoglie i primi due episodi della serie ed è una lettura vivace e rassicurante, perfetta per avvicinare i più giovani al piacere delle storie.

Magie e unicorni – Io e Fata Mammetta

Magie e unicorni – Io e Fata Mammetta. Vol. 3 (edito da Mondadori nel 2019) è un nuovo capitolo della serie per bambini firmata da Sophie Kinsella, dove la fantasia corre libera… e la magia sfugge regolarmente di mano. Ella non ha dubbi: quando diventerà una vera fata, il suo primo incantesimo sarà far apparire un unicorno vero, tutto per sé. Ma con Fata Mammetta nei paraggi – e soprattutto con l’aiuto di una nuovissima Fata App – le cose prendono una piega decisamente imprevista…

Sirenette magiche – Io e Fata Mammetta

Sirenette magiche. Io e Fata Mammetta – Vol. 4 (edito da Mondadori, con la traduzione di Valeria Ravera) prosegue la serie per bambini di Sophie Kinsella con nuove avventure frizzanti, dove la magia è sempre dietro l’angolo… e i pasticci pure. Ella è sempre più vicina al suo sogno: frequentare la Scuola di Magia e diventare una vera fata come la sua mamma. Ma anche nel ruolo di Aspirante Fata, le sorprese non mancano di certo.