Alessia Tuselli è in libreria con il saggio “Bicipiti – Corpi, forza e genere nello sport”, di cui proponiamo un capitolo (dal titolo “Rompere i confini”). Nel libro, la sociologa e ricercatrice riflette sul concetto di forza nel mondo sportivo. Raccontando la storia di figure femminili che nel tempo hanno segnato questo ambito, l’autrice si sofferma sull’importanza dei muscoli: da sempre associati al genere maschile come simbolo di virilità, quando spuntano sui corpi femminili, che “non dovrebbero averli”, vengono spesso letti come eccesso…

“Non è mai solo una questione di forza”: sì, perché nel nuovo saggio di Alessia Tuselli, Bicipiti – Corpi, forza e genere nello sport (edito da effequ), la forza non è più solo prestazione o superamento del limite, ma diventa il modo in cui il corpo si fa spazio e pretende di essere ascoltato.

Questo libro parte dall’osservazione che, nonostante un muscolo non sia altro che una conseguenza naturale di un fisico allenato, la cultura sportiva da sempre carica i muscoli – e i bicipiti, in particolare – di virilità e mascolinità; quindi, quando spuntano su corpi che “non dovrebbero averli”, ecco che diventano elementi estetici eccessivi e poco apprezzati.

Percorrendo lo sport come lo spazio in cui “la forza viene desiderata, misurata e sorvegliata”, questo volume riflette su iperandrogenismo, atlete trans e intersex, corpi non conformi, ciclo mestruale, nell’auspicio della costruzione di luoghi sportivi meno esclusivi e violenti ma più abitabili.

L’autrice è una sociologa e ricercatrice presso il Centro Studi Interdisciplinari di Genere dell’Università di Trento, e si dedica proprio a tematiche quali la rappresentazione dei corpi e delle categorie di genere nel settore sportivo; un suo saggio, tra l’altro, è incluso in Fondamentali – Storie di atlete che hanno cambiato il gioco (66thand2nd, 2024).

Su ilLibraio.it, per gentile concessione della casa editrice, proponiamo il capitolo Rompere i confini:

“Sembri un uomo: è la cosa che mi dicono più spesso”, dice Benedetta Squillante, powerlifter, specialità panca piana, personal trainer italiana, in un reel sul suo profilo Instagram. “Torna donna”; “Donna? Non ne vedo”; “Fai schifo”, alcuni dei commenti che si ripetono sotto video e post.

Braccia, cosce e spalle occupano spazio, raddoppiano i volumi: nel corpo di Squillante la costruzione del muscolo è raccontata come pratica di autodeterminazione, in cui il bicipite smette di essere qualcosa da nascondere e diventa volume di un sapere situato. È iscritto nel suo corpo, è uno degli elementi sportivi ed estetici della sua narrazione. In questo modo la categoria ‘donna’ acquisisce significati propri, smontando, volume dopo volume, i confini che separano la forza dalla femminilità considerata accettabile. In un’epoca in cui il corpo delle persone di genere femminile non smette di essere oggetto di narrazione, spesso schiacciato su significati univoci, bianchi, eterosessuali, magri, senza disabilità, ci sono racconti personali, autorappresentazioni, che trovano casa in contesti sportivi. Uno di questi è il sollevamento pesi. In un post su Instagram nel 2025, Ilona Maher, rugbista statunitense, medaglia di bronzo olimpica, ha mostrato con orgoglio il suo “stomaco normale e sano”, spiegando che non avere gli addominali scolpiti non la rende né meno atletica né meno forte. Una decostruzione del modello di ‘corpo atletico’ che è modello estetico con una declinazione precisa: Maher autodetermina il proprio corpo.

Con ironia ha invitato a “essere gentili con il proprio corpo” e ad accettare il fatto che forza e bellezza abbiano forme diverse. Maher si mostra e si scopre, rivendica il corpo come luogo desiderabile: “Adoro che il rugby mi abbia mostrato quello che sono in grado di fare. Mi ha fatto capire di cosa è capace il mio corpo, e che non è soltanto qualcosa da guardare e oggettificare”. Nella cover di «Sports Illustrated» di settembre 2024, dedicata alla rappresentazione dei corpi di atlete non conformi ai modelli tradizionali, Maher si fa icona e modello contemporaneo: sposta nel corpo limiti e possibilità. Opera uno slittamento di significato, da come un fisico dovrebbe essere a cosa quel fisico può fare o è chiamato a fare. Riflette sull’essere spesso definita ‘masculine’, e di come il rugby abbia avuto un ruolo nel ridefinire il rapporto con il sé, le dimensioni fisiche e i canoni di femminilità. Non gli addominali né le ricette della ‘body positivity’ mainstream, ma una rappresentazione della funzionalità dei corpi, della normalizzazione di volumi. In una contemporaneità che ricerca nuove narrazioni (anche da parte dei brand di moda e sport) sui corpi delle donne.

Alcune delle regole del gioco del male gaze per rimpicciolire i corpi assegnati femmine alla nascita le abbiamo viste. C’è però un momento dove i confini del ‘corpo-donna’ si restringono con una forza silenziosa, anche se pubblicamente rumorosa: quel momento sono gli anni Ottanta e la forza è quella dell’aerobica. Arriva Jane Fonda, e con lei una nuova forma di corpo a cui aspirare.

Sebbene lei stessa intendesse promuovere la disciplina fisica come forma di liberazione femminile al grido di “break the weaker sex mold” (‘rompere lo stereotipo del sesso debole’), gli studi femministi mostrano come l’aerobica possa essere posta in “asse di continuità” con la cultura popolare degli anni Ottanta che idealizzava, disincarnava e sminuiva le donne. Jane Fonda e l’aerobica segnano quel passaggio di significato in cui il corpo magro diventa sinonimo condiviso di bellezza e salute. È questo il periodo storico in cui si consolida l’intreccio tra cultura della dieta, pratiche di fitness e crescente intervento estetico sul corpo. Il corpo sano è sempre più spesso un corpo snello, tonico per entrambi i generi: la differenza sta nello spazio che quel corpo deve occupare.

Il bicipite di Jane Fonda è sulle copertine dei giornali, sui libri, sui video corsi Jane Fonda’s Workout Book, venduti in milioni di copie negli anni Ottanta, ma è un bicipite diverso da quello delle bodybuilder prima di lei e delle atlete che verranno dopo: è un bicipite che non disturba perché nel suo essere tonico non occupa spazio, non lo richiede. Corsi come Jazzercise o Dancercise hanno contribuito a consolidare un ideale femminile atletico, snello, sessualizzato: l’aerobica funziona come dinamica in cui le donne sono socialmente sollecitate a rimpicciolire il proprio corpo, a essere “in forma ma sexy / forti ma magre”.

Ci sono stati tentativi di messa in discussione di queste norme estetiche che dagli anni Ottanta hanno poi attraversato i decenni: il movimento Large as Life, ad esempio, nato a Vancouver nel 1981, ha iniziato a offrire corsi di aerobica esclusivamente per donne grasse. Tra il 1981 e il 1984 le partecipanti stesse hanno iniziato a formarsi come istruttrici, perfezionare e condividere pratiche non grassofobiche, portando le lezioni in tredici centri fitness della zona di Vancouver. Una pratica collettiva di reinterpretazione e riappropriazione dell’aerobica.

In epoca contemporanea il processo di risignificazione si incarna lungo un differente asse simbolico in atlete come Squillante e Maher. Anche per loro, però, c’era il bisogno collettivo di costruire una retorica ‘accettabile’: Maher e Squillante sono spesso definite muscle mommy. Corpi grandi che tengono però insieme, nell’immaginario, forza fisica e cura, come era stato prima per forza fisica e femminilità esteticamente riconosciuta. Un tentativo collettivo di rendere queste atlete meno di rottura, ridimensionandole in molti sensi e trasformarle, inoltre, in soggetti desiderabili per lo sguardo maschile.

Muscle mommy è una categoria che condensa registri corporei tradizionalmente separati. Questa figura risponde a una necessità di tenere insieme il muscolo, considerato ancora luogo maschile, e la cura, delega del genere femminile: la prestanza della fisicità e la ‘dolcezza’ associata alla maternità. Una femminilità che, così, ci diventa quasi ‘accettabile’, dentro e fuori i contesti sportivi. Sono i nuovi modi in cui chiamiamo corpi di donne che appaiono, così, meno sfidanti.

In questo discorso il bicipite assume dunque valore simbolico duplice: da un lato continua a portare il peso della tradizione iconografica della forza maschile, dall’altro apre a nuove interpretazioni, in cui la muscolatura diventa strumento di agentività, di desiderabilità e di resistenza collettiva alle categorie di genere. Una resistenza che passa anche da altri corpi, non solo come strumenti per la prestazione sportiva, ma come luoghi politici.

Simone Biles ha costretto il pubblico a confrontarsi con una nuova idea del corpo delle atlete nella ginnastica. Un corpo che mostra potenza e resistenza, volume muscolare e prestanza, per compiere imprese senza precedenti. Corpo di donna nera, che ha dovuto aspettare di occupare un posto di potere – grazie alle vittorie, alla fama, ai record – per poter prendere parola. Biles ha parlato pubblicamente di salute mentale, ha denunciato violenze e abusi nel mondo della ginnastica. Biles è stata la prima a farlo attraverso un megafono che era impossibile silenziare.

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Serena Williams ha ridefinito il tennis nelle pratiche discorsive, estetiche e muscolari attraverso la sua forza. Il fatto di averla, usarla, esporla, vestirla o svestirla è stato trasformato in un ‘problema’ prima di tutto estetico. Al Roland Garros del 2018 Serena Williams indossa una catsuit nera e rossa, progettata per lei e pensata anche per rispondere a una concreta esigenza di salute dopo i problemi di coagulazione del sangue insorti in seguito alla gravidanza. La tuta, che comprime il corpo favorendo il flusso sanguigno e riducendo il rischio di coaguli, viene però giudicata dalla Federazione francese di tennis inadeguata e “irrispettosa nei confronti del torneo e del luogo”. L’anno successivo, il regolamento vieta esplicitamente gli outfit che coprono integralmente il corpo e introduce un sistema di preapprovazione degli abiti delle giocatrici. Scrive Elena Marinelli:

Definire irrispettosa la catsuit nei riguardi del torneo e del luogo in cui questo si disputa finisce per incasellare repentinamente il discorso fuori dal campo e per portare la discussione su un altro livello, che è quello degli occhi di chi guarda.

Quegli stessi occhi, collettivi, la definiscono poi troppo potente “per essere una donna”, ma mai “quanto un uomo”. Questo meccanismo si iscrive in una genealogia più ampia che nel tennis ha un precedente in quella che venne definita dalla stampa Battle of the Sexes: nel 1973 Billie Jean King sconfisse Bobby Riggs in un match che fu trasformato in una prova simbolica altamente mediatizzata, in un momento in cui il valore dello sport femminile e l’atletismo delle atlete venivano continuamente sminuiti. Nel 2017, John McEnroe riprende questa retorica e in un’intervista all’emittente radiofonica statunitense NPR (National Public Radio) pur definendo Williams la migliore tennista (donna) “di sempre”, ci tiene a specificare che nel circuito maschile sarebbe stata “circa numero settecento al mondo”. Il dibattito diventa internazionale, riproducendo una narrazione nota, sul corpo di Williams e non solo: quella secondo cui la potenza fisica della tennista eccede i confini dell’atletismo femminile e, proprio per questo, dovrebbe essere verificata, misurata, nel confronto con gli uomini. Alcuni articoli arrivano a proporre nuovamente match misti come soluzione per stabilire il ‘vero’ valore della sua forza. Come osserva anche il «Washington Post», il fatto stesso che nel 2017 si discuta ancora se un’atleta debba battere un uomo per essere riconosciuta pienamente, rivela la persistenza di una gerarchia retorica implicita. La misura dell’atletismo rimane il corpo maschile. In questa narrazione, la forza di Williams viene letta in modo ambivalente: da un lato celebrata come eccezione, dall’altro usata per spostare continuamente il parametro di valutazione fuori dalla sua carriera e dalle sue vittorie. Così, il corpo di Serena Williams diventa un campo di tensione simbolica: troppo potente per rientrare nei codici tradizionali della femminilità sportiva, ma proprio per questo costretto a essere reinterpretato, misurato e ridimensionato attraverso il confronto con il maschile. È proprio in questa tensione che si coglie la portata politica della sua presenza: un corpo che costringe il discorso pubblico a rivelare i propri limiti, mostrando come il riconoscimento delle atlete passi ancora troppo spesso attraverso il confronto con, e quindi la subordinazione a, un modello maschile implicito.

In questa storia, ciò che era pensato come segno esclusivo della maschilità – il braccio contratto, il muscolo esibito – diventa un elemento capace di ridefinire il rapporto tra genere, forza, sport e rappresentazione. Il bicipite di questi corpi rompe il segno esclusivo di virilità, si fa emblema di autodeterminazione, resistenza a modelli normativi di genere, di atletismo, di bellezza. Modi di rivoluzionare i significati sociali della forza.

Dalla spettacolarizzazione ottocentesca degli strongmen fino alle immagini di corpi contemporanei il bicipite è un simbolo in cui categorie e significati si legano: da promessa di dominio maschile a linguaggio di riappropriazione, aperto a nuove soggettività e a nuove forme identitarie.

Scrive Olga Campofreda: “Certi racconti di sport segnano anche inevitabilmente le trame di nuove genealogie in cui le linee di discendenza si individuano attraverso la ripetizione di gesti specifici, di stili e di performance” da mostrare.

Questo mostrarsi come affermazione pubblica e simbolica incontra un’onda ostinata e contraria, un backlash fuori e dentro lo sport. Perché questi corpi rompono i confini, spostano i limiti fisici e culturali che stabiliamo collettivamente per il ‘corpo-donna’. Così si prova, ancora e ancora, a stringere, a restringere: confini, categorie, corpi stessi.

© Alessia Tuselli 2026

© effequ 2026

(a differenza della versione originale, qui non sono indicate le note)

(continua in libreria…)