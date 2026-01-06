“A scuola fermate tutto e parlate di Crans-Montana a ragazze e ragazzi” – di Enrico Galiano

Dopo la strage di Capodanno, Enrico Galiano, insegnante e scrittore, si rivolge ai suoi colleghi: “Alla ripresa delle lezioni mettete da parte il programma che corre e l’ansia di ‘restare indietro’… Fermate tutto e parlate di Crans-Montana. E di un tema delicato, ma necessario: il bisogno di riprendere tutto. Senza, però, colpevolizzare i ragazzi. Potrebbe essere l’occasione per fare scuola nel senso più alto. E magari, un giorno, salvare qualche vita…”

Per la ripresa della scuola, non fate scuola. Parlate di Crans-Montana.

Mettete da parte la lezione su Cartagine, il programma che corre, l’ansia di “restare indietro”. Per un giorno, restare indietro è esattamente il posto giusto.

Perché quello che è successo a Crans-Montana non è una notizia da archiviare, è una domanda aperta che entra in classe insieme ai ragazzi.

Parlatene perché le vittime avevano la loro età. La stessa voglia di stare insieme, la stessa sensazione di invincibilità che a quell’età sembra una legge di natura.

Parlatene perché la scuola non è solo il luogo dove si imparano contenuti, ma dove si impara a leggere il mondo. E leggere al mondo significa anche fare i conti con la fragilità, con il caso, con il fatto che certe cose non succedono “solo agli altri”.

Usate questo tempo per parlare di razionalità e di rischio. Di limiti, personali e delle situazioni. Del valore delle regole, non come imposizioni arbitrarie, ma come strumenti che servono a proteggerci quando l’entusiasmo, il gruppo, l’adrenalina spingono a non fermarsi.

Parlate poi di un tema delicato, ma necessario: il bisogno di riprendere tutto. Di trasformare ogni momento in un contenuto. Di anteporre l’idea di raccontare qualcosa alla sicurezza propria e altrui.

Non per demonizzare la tecnologia, ma per chiedersi insieme quando il gesto di filmare smette di essere neutro e diventa un rischio. Quando vale la pena abbassare il telefono e alzare la testa.

E soprattutto, non fatelo per colpevolizzare i ragazzi. Fatelo esattamente per il motivo opposto.

Perché anche noi, alla loro età, abbiamo corso rischi simili. Perché molti di noi ne sono usciti vivi per una combinazione di fortuna e incoscienza. E proprio per questo abbiamo il dovere di dirlo: non dall’alto, non con la morale pronta, ma con l’onestà di chi sa che certe tragedie potevano toccare anche a noi.

Fermate tutto, e parlate di Crans-Montana. Potrebbe essere l’occasione per fare scuola nel senso più alto. E magari, un giorno, salvare qualche vita.

