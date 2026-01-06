“A scuola fermate tutto e parlate di Crans-Montana a ragazze e ragazzi” – di Enrico Galiano

Dopo la strage di Capodanno, Enrico Galiano, insegnante e scrittore, si rivolge ai suoi colleghi: “Alla ripresa delle lezioni mettete da parte il programma che corre e l’ansia di ‘restare indietro’… Fermate tutto e parlate di Crans-Montana. E di un tema delicato, ma necessario: il bisogno di riprendere tutto. Senza, però, colpevolizzare i ragazzi. Potrebbe essere l’occasione per fare scuola nel senso più alto. E magari, un giorno, salvare qualche vita…”
Per la ripresa della scuola, non fate scuola. Parlate di Crans-Montana.
Mettete da parte la lezione su Cartagine, il programma che corre, l’ansia di “restare indietro”. Per un giorno, restare indietro è esattamente il posto giusto.
Perché quello che è successo a Crans-Montana non è una notizia da archiviare, è una domanda aperta che entra in classe insieme ai ragazzi.
Può interessarti anche
Parlatene perché le vittime avevano la loro età. La stessa voglia di stare insieme, la stessa sensazione di invincibilità che a quell’età sembra una legge di natura.
Parlatene perché la scuola non è solo il luogo dove si imparano contenuti, ma dove si impara a leggere il mondo. E leggere al mondo significa anche fare i conti con la fragilità, con il caso, con il fatto che certe cose non succedono “solo agli altri”.
Letture originali da proporre in classe, approfondimenti, news e percorsi ragionati rivolti ad adolescenti.
Usate questo tempo per parlare di razionalità e di rischio. Di limiti, personali e delle situazioni. Del valore delle regole, non come imposizioni arbitrarie, ma come strumenti che servono a proteggerci quando l’entusiasmo, il gruppo, l’adrenalina spingono a non fermarsi.
Parlate poi di un tema delicato, ma necessario: il bisogno di riprendere tutto. Di trasformare ogni momento in un contenuto. Di anteporre l’idea di raccontare qualcosa alla sicurezza propria e altrui.
Non per demonizzare la tecnologia, ma per chiedersi insieme quando il gesto di filmare smette di essere neutro e diventa un rischio. Quando vale la pena abbassare il telefono e alzare la testa.
Può interessarti anche
E soprattutto, non fatelo per colpevolizzare i ragazzi. Fatelo esattamente per il motivo opposto.
Perché anche noi, alla loro età, abbiamo corso rischi simili. Perché molti di noi ne sono usciti vivi per una combinazione di fortuna e incoscienza. E proprio per questo abbiamo il dovere di dirlo: non dall’alto, non con la morale pronta, ma con l’onestà di chi sa che certe tragedie potevano toccare anche a noi.
Fermate tutto, e parlate di Crans-Montana. Potrebbe essere l’occasione per fare scuola nel senso più alto. E magari, un giorno, salvare qualche vita.
L’AUTORE – Enrico Galiano, insegnante e scrittore friulano classe ’77, in classe come sui social, dove è molto seguito, sa come parlare ai ragazzi.
Dopo il successo di romanzi (tutti usciti per Garzanti) come Eppure cadiamo felici, Tutta la vita che vuoi, Felici contro il mondo, e Più forte di ogni addio, ha pubblicato un libro particolare, Basta un attimo per tornare bambini, illustrato da Sara Di Francescantonio. È poi tornato al romanzo con Dormi stanotte sul mio cuore, e sempre per Garzanti è uscito il suo primo saggio, L’arte di sbagliare alla grande. Con Salani Galiano ha quindi pubblicato la sua prima storia per ragazzi, La società segreta dei salvaparole. Ed è poi uscito, ancora per Garzanti, il suo secondo saggio, Scuola di felicità per eterni ripetenti. Dopo il romanzo Geografia di un dolore perfetto, è tornato in libreria con Una vita non basta, e ha poi pubblicato con Salani il ultimo libro per ragazzi, L’incredibile avventura di un super-errore.
Da maggio 2025, per Garzanti, è in libreria il nuovo romanzo, Quel posto che chiami casa.
Qui è possibile leggere tutti gli articoli scritti da Galiano per il nostro sito, con cui collabora con costanza da diversi anni (anche con dei video per Instagram e TikTok).
Scopri le nostre Newsletter
Notizie, approfondimenti e curiosità su libri, autori ed editori, selezionate dalla redazione de ilLibraio.it