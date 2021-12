Auguri di Natale letterari: 10 idee per i vostri biglietti

Una selezione di 10 idee letterarie per i vostri biglietti di Natale, dove troverete alcune citazioni perfette per fare degli auguri unici alle persone che amate

Il Natale è arrivato. Straordinariamente quest’anno siete riusciti a comprare in tempo tutti i regali che avevate in programma. Avete fissato appuntamenti, cene e tombolate (in sicurezza e distanziati). Adesso manca solo la cosa più importante: i biglietti d’auguri.

Si sa, non è un vero regalo senza biglietto. Poche parole contenute in una bustina di carta possono fare la differenza. Del resto, anche se è un modo di dire piuttosto inflazionato, è il pensiero che conta. E, forse, quello che conta ancora di più, è riuscire a mettere quel pensiero per iscritto.

Certo, non è sempre facile. Per questo abbiamo pensato di darvi una mano, proponendovi alcune citazioni natalizie perfette per gli auguri di Natale. Chi meglio degli scrittori e delle scrittrici del passato potrà consigliarvi qualche parola a cui ricorrere per rendere il vostro regalo ancora più speciale e sentito?

La selezione che troverete di seguito presenta 10 idee per i vostri biglietti d’auguri, ma potete trovare qualche spunto anche in questo articolo dedicato alle lettere d’amore più celebri della letteratura, o in questa raccolta di frasi per chi ama i libri. Senza contare che la sezione Citazioni presente sul nostro sito viene sempre aggiornata con estratti tratti da classici e nuove uscite. Insomma, tra tutti questi suggerimenti avrete di sicuro l’imbarazzo della scelta: cercate quindi le parole più adatte a voi, quelle che riescano a esprimere ciò che avete nel cuore.

Partiamo dai più sentimentali. Se siete alla ricerca di qualche bella citazione per la persona che vi fa ha fatto innamorare, il nostro suggerimento è di ricorrere alle parole di Frida Kahlo:

“Vorrei darti tutto quello che non hai mai avuto, e neppure così sapresti quanto è meraviglioso amarti”.

Ancora più romantica e travolgente questa di Victor Hugo, l’autore che con il suo Notre-Dame de Paris ha scritto alcune delle pagine più memorabili della letteratura francese:

“Vorrei non procurarti altro che gioia e circondarti di una felicità calma e continua per compensarti un po’ di tutto quello che mi dai a piene mani nella generosità del tuo amore”.

Ed ecco una frase di Arthur Schopenhauer perfetta per un biglietto d’auguri rivolto ad amici e amiche che amano l’atmosfera della festa più magica dell’anno:

“Colui che ha una grande ricchezza in sé stesso è come una stanza pronta per la festa di Natale, luminosa, calda e gaia in mezzo alla neve e al ghiaccio della notte di dicembre”.

Se non vi abbiamo convinti con la citazione precedente, qui ne trovate un’altra della scrittrice Freya Stark:

“Il Natale non è un evento esterno, ma un pezzo di casa che ciascuno porta nel proprio cuore”.

Che ne dite di una filastrocca di Gianni Rodari per un augurio speranzoso (e un po’ simpatico) rivolto a chi crede che tutto sia possibile (e non solo a Natale)?

“Se ci diamo una mano i miracoli si faranno e il giorno di Natale durerà tutto l’anno”.

Per chi invece pensa che l’aspetto più importante del Natale non sia tanto scartare doni, bensì aprirsi agli altri, questa riflessione di Charles Bukowski potrebbe essere particolarmente appropriata:

“È Natale da fine ottobre. Le lucette si accendono sempre prima, mentre le persone sono sempre più intermittenti. Io vorrei un dicembre a luci spente e con le persone accese”.

Semplice, ma di grande significato è la citazione che stiamo ora per consigliarvi. Si tratta di un verso di Alda Merini proveniente da una poesia sul Natale, che rappresenta un augurio per un periodo dell’anno in cui si iniziano a immaginare nuovi progetti, stilare liste di buoni propositi e sperare di realizzare i propri sogni:

“A tutti voi auguro un Natale con pochi regali ma con tutti gli ideali realizzati”.

Passiamo ora ad auguri più mirati. Avete comprato un regalo speciale per la vostra mamma, ma ora non sapete proprio cosa scrivere sul biglietto, vero? Per venire in vostro aiuto vi proponiamo una citazione dal poeta Rainer Maria Rilke:

“Accetta dunque, mia cara mamma, un bacio con tutto il cuore nella solenne ora di Natale, la più pacata dell’anno, la più misteriosa, in cui i desideri ancora ignari si tendono fino all’estremo e vengono per prodigio esauditi: trascorrila nel profondo, grande raccoglimento del Tuo cuore, abbandona ogni dubbio e incomprensione: in quest’ora abbiamo un posticino dentro di noi dove siamo semplicemente bambini, che attende e sta là, fiducioso e mai confuso, nel suo diritto a una grande gioia: questo è il Natale”.

Ai nonni, che non si stancherebbero mai di raccontare ricordi d’infanzia, abbiamo riservato un pensiero di Charles Dickens (anche perché, quando si parla di Natale, è davvero impossibile non citare l’autore di una delle opere più iconiche in merito):

“Un Natale felice, felice, che ci riconquisti alle delusioni dei nostri giorni infantili; che possa ricordare al vecchio i piaceri della sua giovinezza; che possa trasportare il marinaio e il viaggiatore, a migliaia di chilometri di distanza, di nuovo al suo stesso lato del fuoco e alla sua tranquilla casa!”.

E, infine, non potevamo non inserire in questa selezione, una citazione per chi ama i libri – perché siamo certi che non vi lascerete sfuggire il Natale per regalare qualche romanzo o saggio (a proposito, qui trovate i nostri consigli per gli acquisti). Non si tratta proprio di una citazione natalizia, ma questa breve frase di Francis Scott Fitzgerald è perfetta per ogni momento dell’anno, ideale se conoscete qualcuno che crede nel potere delle storie e della grande letteratura: