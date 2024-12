Book nook: il fascino delle miniature artistiche per decorare la propria libreria

I “book nook” non sono solo dei semplici fermalibri: sono diorami artistici e affascinanti, miniature dettagliate, che rappresentano diverse scene tridimensionali, pronte per essere assemblate o semplicemente esposte tra i libri più amati. Un perfetto regalo per le lettrici e i lettori più appassionati, oppure anche solo per arricchire la propria libreria…

Book nook: cos’è?

Non c’è dubbio che si possa capire molto di un lettore o di una lettrice solo guardando la sua libreria: ordinata per genere o per autore, caotica o precisa – può dare a ognuno la possibilità di sbizzarrirsi per renderla unica. Anche per questo scopo possono venire in nostro soccorso i “book nook“, utilissimi fermalibri che sono allo stesso tempo anche dei diorami artistici e affascinanti.

Il termine “book nook” si traduce letteralmente in “nicchia del libro” (o in senso più figurato come “angolo dei libri”), e consiste in una scena tridimensionale da inserire tra i volumi. Sono un piccolo mondo in miniatura (spesso da costruire, pezzo dopo pezzo) che si apre nella nostra libreria, facendoci quasi sperare di diventare altrettanto piccoli per poterci entrare.

Esistono diversi tipi di book nook: già assemblati oppure da costruire, naturalistici o urbani, ispirati a saghe letterarie come Harry Potter oppure mai visti prima – in ogni caso, si tratta sempre di oggetti preziosi e delicati, perfetti come regalo per dei lettori appassionati, oppure anche solo per arricchire la propria libreria.

Questa miniatura rappresenta un’incantevole libreria antica, con tanto di scrivania di legno e telescopio, perfetta per fare capolino tra i libri più amati. Può essere facilmente costruita seguendo le istruzioni, che garantiscono così anche alcune ore di divertimento durante l’assemblaggio. Tra quadri, mappamondi e vasi di fiori, ogni dettaglio di questo book nook è da scoprire ed esplorare.

Un’ottima idea regalo per i lettori e le lettrici che amano la saga di Harry Potter: un book nook che sembra portare direttamente tra gli oscuri negozi di Notturn Alley, il vicolo che (come ci segnala anche un cartello) passa vicino alla strada più magica di Londra, Diagon Alley. Questa miniatura (da assemblare e dipingere) mostra in primo piano il negozio di Arti Oscure di Borgin & Burke, oltre a una serie di altri dettagli che non sfuggiranno ai fan più fedeli della saga di J.K. Rowling.

Chi ama leggere immerso nel verde? Questo book nook (da costruire) è ispirato a una casetta da giardino circondata da fiori profumati, un ottimo regalo per i lettori e le lettrici amanti della natura. Un modo per portare un po’ di luce e di colore anche tra gli scaffali della propria libreria.

Un perfetto regalo sia per chi ama leggere sia per chi è appassionato della cultura giapponese. In questo caso, oltre a essere un fermalibro, questa miniatura (da assemblare) si può anche aprire, per poterla esporre come più aggrada. Tra ciliegi fioriti, lanterne e negozi, questo book nook rappresenta efficacemente l’atmosfera di una primavera in Giappone.

Questo fermalibro riproduce invece una scena natalizia, perfetta per arricchire la propria libreria durante il mese di dicembre. Pacchetti regalo, alberi di Natale, candele e lanterne: tutto contribuisce a evocare un paesaggio confortevole e caloroso, nonostante la neve che ricopre ogni cosa.

Passiamo ora a un book nook diverso dagli altri: in questo caso non si tratta di un’ambientazione tridimensionale, ma di una scultura di un drago in miniatura che, collocata tra i libri sullo scaffale, darà l’impressione di avere un’intera tana di drago tra i titoli della propria libreria. I due fermalibri sono disponibili in diversi colori e sono il regalo ideale per chi ama leggere fantasy.

Concludiamo questa selezione di fermalibri e diorama con una scena deliziosa: quella di un vicolo accogliente e colorato, pieno di negozi dall’aspetto ospitale. Anche in questo caso si tratta di una miniatura da costruire (con tanto di lucine e tavolini) ricca di dettagli da scoprire.

