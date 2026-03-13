Una selezione di frasi per la festa del papà tratte dalla letteratura di tutti i tempi, per accompagnare il proprio dono a una citazione speciale, e manifestare affetto e gratitudine prendendo ispirazione da intellettuali come Fëdor M. Dostoevskij, Umberto Saba, Friedrich von Schiller e Alexandre Dumas figlio…

Per chi ha l’abitudine di festeggiare la festa del papà, trovare la frase più adatta da accompagnare a un biglietto di auguri può essere più complicato del previsto, dal momento che a volte esprimere i propri sentimenti in poche righe richiede perfino più fatica che raccontarli in una lunga lettera.

Così, se si vuole rivolgere al proprio padre una riflessione capace di lasciare il segno, una buona idea può rivelarsi quella di attingere alla letteratura, traendo spunto dalle parole di grandi scrittrici e scrittori di ieri e di oggi per accompagnare il proprio dono a una citazione speciale, e manifestare al tempo stesso un pensiero di affetto e gratitudine.

SCOPRI LA SEZIONE “CITAZIONI” DEL NOSTRO SITO

Ecco quindi di seguito una selezione di frasi da dedicare in occasione della festa del papà, e che ci hanno lasciato intellettuali del calibro di Fëdor M. Dostoevskij, Umberto Saba, Friedrich von Schiller e Alexandre Dumas figlio.

E per chi, oltre a delle frasi per la festa del papà, fosse alla ricerca di un libro da leggere o da regalare, ecco anche la nostra lista di romanzi, saggi e memoir che raccontano le molte sfaccettature della paternità:

Frasi per la festa del papà tratte dai libri

Cominciamo con una delle frasi per la festa del papà più antiche della storia della letteratura occidentale, e che dobbiamo al filosofo greco Democrito (460 a.C. – 370 a.C. circa), vissuto intorno al V secolo a.C. In uno dei suoi celebri Frammenti (Bompiani, traduzione di Diego Fusaro e A. Krivushina), si legge infatti:

La saggezza del padre è il più grande ammaestramento per i figli.

Una riflessione che ci ricorda quanto sia importante avere una figura assennata su cui contare, tanto durante la nostra crescita quanto in una fase più adulta della vita, e che non a caso riprese nel 1927 l’autore statunitense Clarence Budington Kelland (1881-1964), quando sulla rivista American Magazine scrisse:

Mio padre non mi diceva come dovevo vivere: viveva e lasciava che io lo guardassi vivere.

Il padre è quindi visto come un punto di riferimento, un modello da prendere a esempio anche quando non si impegna attivamente per diventarlo. A sottolinearlo con particolare forza è il romanziere russo Fëdor M. Dostoevskij (1821-1881) nel suo I fratelli Karamazov (Garzanti, traduzione di Maria Rosaria Fasanelli):

Un padre è colui che genera un figlio e se ne rende degno.

Questo, però, non trasforma il modello ereditato dal padre in un paradigma sacro e immutabile, quanto piuttosto in una bussola morale su cui basare il nostro percorso. Del resto, anche secondo il semiologo e filosofo Umberto Eco (1932-2016) – che ne parlava ne Il pendolo di Foucault (La Nave di Teseo) – ispirarsi al padre dipende soprattutto dall’attenzione con cui studiamo i suoi comportamenti mentre lui non pensa di impartirci lezioni:

Credo che si diventi quel che nostro padre ci ha insegnato nei tempi morti, mentre non si preoccupava di educarci. Ci si forma su scarti di saggezza.

Scopri la nostra pagina Linkedin Scopri la nostra pagina LinkedIn Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it Seguici su LinkedIn

Faro a cui guardare e maestro da imitare, dunque, ma non solo: un padre, infatti, è soprattutto chi riesce a stare al mondo mettendosi nei panni del proprio figlio o della propria figlia, senza dimenticarne i bisogni e i desideri. Sosteneva d’altronde il poeta Umberto Saba (1883-1957), nella sua opera Scorciatoie e raccontini (Einaudi):

“Papà − diceva una giovinetta a una giovinetta sua uguale − “è un bambino con molti mezzi a sua disposizione”.

Un concetto espresso a suo tempo anche da Alexandre Dumas figlio (1824-1895), scrittore francese che nel romanzo La signora delle camelie (Newton Compton, traduzione di Luisa Collodi), che dal canto suo evidenziava anche l’importanza che ha un padre nell’aiutarci a (ri)trovare la via più sana da seguire:

Un padre ha sempre il diritto di distogliere il proprio figlio dalla cattiva strada per la quale lo vede incamminarsi.

Ne consegue che papà è chi è in grado di starci accanto, supportandoci nei momenti difficili e celebrando i nostri traguardi, così da instaurare con noi un legame sincero e indissolubile. Ne era convinto a sua volta il filosofo tedesco Friedrich von Schiller (1759-1805), che ne I masnadieri (Garzanti, traduzione di Enrico Groppali) dichiarò: