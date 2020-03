Cosa c'è di meglio per un lettore che sorseggiare una bevanda calda mentre si sfogliano le pagine di un libro? Per tutti coloro che amano concedersi un té, un caffé o della cioccolata mentre assaporano le parole dei propri autori preferiti, ecco una lista - che non vuole essere esaustiva - di tazze ispirate a grandi autori come Shakespeare, Melville e le sorelle Brontë, passando per i classici come "Orgoglio e pregiudizio", "Piccole Donne" e "Harry Potter" - Ecco dove trovarle

Sia nella stagione calda sia in quella fredda, è sempre bello accompagnare la lettura con qualcosa da sorseggiare, meglio ancora se la tazza che utilizziamo si abbina al nostro hobby preferito. Per tutti gli amanti della lettura, qui di seguito una lista di tazze che si ispirano a libri e autori molto amati, le cui citazioni vi terranno compagnia a casa o al lavoro. William Shakespeare Una tazza per tutti gli appassionati del grande autore di teatro che è riuscito a raccontare la profondità dei sentimenti grazie a opere come Romeo e Giulietta, Amleto e Sogno di una notte di mezza estate. Harry Potter Per gli amanti di Harry Potter, ecco un'accoppiata perfetta per una lettura confortevole: tazza e calzini con il simpatico Dobby a tenere compagnia. Perché "Dobby non ha un padrone, Dobby è un elfo libero". Sorelle Brontë Ci sono romanzi che non possono non essere letti, tra questi i capolavori come Jane Eyre, Cime Tempestose e Agnes Grey. Se non vi siete ancora cimentati nella lettura, vi invitiamo a recuperare subito. Magari con questa bella tazza delle sorelle Brontë. Moby Dick Quale miglior modo per i lettori di Herman Melville e Moby Dick, che lasciarsi trasportare nella vita di tutti i giorni da un'onda di ispirazione con una tra le migliori citazioni del suo capolavoro: "La vita è tempesta. E tempesta sia…" Orgoglio e pregiudizio Chi non è rimasto incantato dalla storia d'amore tra Elizabeth e il silenzioso Signor Darcy? È proprio lui il protagonista di questa tazza perfetta per chi ha adorato il romanzo di Jane Austen. Piccole donne Tutti avremmo bisogno di una tazza che ci ricorda le diverse qualità di Meg, Jo, Beth e Amy, le eroine di Piccole donne, il bestseller di Louisa May Alcott che ha saputo valorizzare ogni aspetto dei personaggi letterari femminili. Dario Fo Dario Fo, grande uomo di teatro e di cultura, vincitore del Premio Nobel 1997, riusciva, attraverso le sue opere, a indagare il mondo cercando di far sorridere. Un po' come questa tazza, che non potrà non mettere di buon umore chiunque la stringerà tra le mani. Dracula Vi piacciono i racconti che trascinano in atmosfere gotiche e le storie di vampiri? Ecco la tazza che fa per voi, ispirata a Dracula, il famoso romanzo di Bram Stoker. Sherlock Holmes Per rendere i rompicapo che si affrontano nella vita di tutti i giorni una piccola sfida, ecco una tazza che cita le massime di uno dei miglior investigatori della letteratura: Sherlock Holmes, l'indimenticabile personaggio di Arthur Conan Doyle. Alice nel paese delle meraviglie Per chi si è perso nel paese delle meraviglie è sempre l'ora del té; ecco una tazzina con cui assaporare la bevanda preferita dei personaggi del classico di Lewis Carroll, tutt'oggi capace di farci riflettere sulle parole e sul loro significato. Il piccolo principe Per gli appassionati de Il piccolo principe una tazza che raffigura la poetica amicizia tra la volpe e il protagonista del libro di Antoine de Saint-Exupéry. Insieme a loro un altro dei grandi simboli di questa storia: la rosa, il cui valore viene compreso dal principe proprio grazie al loro incontro.