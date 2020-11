In uscita in queste settimane tre libri per bambini e ragazzi da non perdere: la fiaba illustrata di J.K. Rowling (l’autrice di Harry Potter), il nuovo volume delle serie “Storie della buonanotte per bambine ribelli” e il nuovo appuntamento con la saga di “Fairy Oak”

In questi mesi difficili, in cui a tutti noi viene chiesto di restare a casa, la lettura può venire in soccorso, non solo degli adulti, ma anche delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi. Sì, perché viaggiare con la fantasia può permettere di dimenticare, almeno per un po’, quello che sta accadendo fuori.

In queste settimane, tra l’altro, sono in arrivo in libreria numerosi volumi (spesso illustrati) destinati ai più piccoli e agli adolescenti (e, perché no, anche ai più grandi, visto che si tratta di storie di grande fascino e senza tempo). Libri firmati da autrici e autori noti e meno noti, italiani o internazionali. E qui di seguito ve ne suggeriamo tre in particolare.

E se poi vi venisse voglia di scoprire qualche altro titolo, vi proponiamo anche questi due articoli dedicati, rispettivamente, a un’ampia selezione di libri per bambine e bambini (da uno a sette anni) del 2020, e ad alcuni tra i migliori testi per ragazze e ragazzi usciti quest’anno.

Ed ecco i nostri tre consigli.

Autrice: J.K. Rowling. Sì, proprio lei, l’ideatrice della saga di Harry Potter, il mago più amato da generazioni di lettrici e lettori.

Editore: Salani

Genere: fiaba illustrata (direttamente dai giovani lettori, coinvolti in uno speciale “Torneo delle Illustrazioni”)

Pagine: 320 (ma sarà difficile interrompere la lettura per riprenderla il giorno dopo).

Consigliato a… ai fan (di tutte le età) di Harry Potter, cioè a milioni di persone in tutto il mondo. E, più in generale, a chi è in cerca di una storia divertente ed emozionante, su temi universali come la speranza e l’amicizia.

Trama: la trama è ambientata nel regno di Cornucopia, un tempo il più felice e ricco del mondo. Fino all’arrivo del terribile Ickabog, “alto come due cavalli, occhi influocati, artigli affilati come rasoi”… Come ha raccontato Mariagrazia Mazzitelli, direttrice editoriale di Salani, il libro “fa ridere” e ha un finale “che commuove”.

Cosa ci è piaciuto di più: tutti conoscono le grandi capacità di scrittura di Rowling, che anche in questo caso non deludono. Quello che però ci ha colpito di più è il motivo che ha spinto l’autrice a scrivere questa nuova storia: nel corso del primo lockdown, allo scopo di intrattenere bambini e famiglie durante un momento difficile, J.K. Rowling ha deciso di rendere disponibile gratuitamente, online, la sua fiaba, che ora arriva in libreria. Il ricavato andrà a sostenere la fondazione benefica “The Volant Trust”, che assiste le persone colpite da Covid-19.

Autrice: Elisabetta Gnone. Vi ricordate la serie a fumetti W.I.T.C.H.? Ecco, l’ha creata lei. Parliamo di una delle scrittrici italiane più amate nel mondo, proprio per la saga di Fairy Oak e per le storie di Olga di carta.

Editore: Salani

Genere: fantasy (dagli 8 anni)

Pagine: 400. Tutte indispensabili per riuscire a immergersi in un mondo fantastico e desiderare di farne parte così tanto da non voler più andare via.

Consigliato a… naturalmente agli appassionati della saga-bestseller, letta da tre generazioni di lettrici e lettori (e tradotta in ben in 23 Paesi), che festeggia il 15esimo anniversario con questo nuovo capitolo. E poi a chi ama storie avventurose e fantastiche, con un pizzico di magia.

Trama: la vicenda è ambientata diversi anni dopo l’ultima avventura. Non a caso molte cose sono cambiate a Fairy Oak, il villaggio della Quercia fatata, e così capita di provare nostalgia riguardando vecchie fotografie e ricordando le grandi avventure del passato. Ma quando i ricordi approdano all’anno della balena, i cuori tornano a battere, e i visi a sorridere…

Cosa ci è piaciuto di più: leggere le storie di Elisabetta Gnone è un po’ come tornare bambini. La sua scrittura e la sua immaginazione riescono a emozionare chiunque, sono quello che si definirebbe “un bellissimo sogno a occhi aperti”. Tanto che l’editore Luigi Spagnol, prima della sua recente scomparsa, si era espresso così: “Quello di Fairy Oak è un mondo dai profumi e sapori molto intensi: quelli dei racconti delle nonne […]. Per chi ha avuto la fortuna di seguirlo fin dall’inizio, e ancora di più per chi ha avuto la fortuna di crescerci insieme, sono profumi e sapori che non dimenticherà mai, e quel mondo fatato gli terrà compagnia per tutta la vita”.

Storie della buonanotte per bambine ribelli. 100 donne migranti che hanno cambiato il mondo

Autrice: Elena Favilli

Editore: Mondadori Ragazzi

Genere: raccolta di storie illustrate (dagli 8 anni in su).

Pagine: 208, ma ognuna delle 100 brevi biografie fa storia a sé, quindi si può suddividere la lettura nel tempo.

Consigliato a… a chi ha apprezzato Storie della buonanotte per bambine ribelli 1 e 2 (co-firmati con Francesca Cavallo), e a chi cerca un volume attuale e appassionante, in grado di trasmettere ai più giovani un messaggio forte, all’insegna del rispetto, dell’accoglienza e dell’anti-razzismo

Trama: il nuovo volume di una serie di successo (che ha dato il via a un vero e proprio filone editoriale, protagonista sugli scaffali delle librerie negli ultimi anni), racchiude biografie di donne di tutte le età, che hanno lasciato il loro paese d’origine per svariati motivi. Comprese quelle di figure molto note, come la popstar Rihanna… Spazio, tra le altre, a chirurghe, politiche, informatiche e campionesse di judo o scacchi.

Cosa ci è piaciuto di più: il concept della raccolta, come abbiamo detto, è ormai diventato un successo. Eppure ogni volta ci stupisce, permettendoci di avvicinarci con freschezza e leggerezza a donne che hanno fatto (e continuano a fare) la Storia. Il tema dell’emancipazione femminile in questi tempi è caldo e dibattuto, ma c’è ancora molto da dire. Questi volume sono un modo pop e alternativo per fare informazione e cultura, non solo tra i più giovani.

(articolo in collaborazione con Upday)