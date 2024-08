Da BookTok al cinema: dal 21 agosto il film tratto da “It Ends With Us”

Non è la prima volta che la community di #BookTok sancisce il successo di un libro (qui il nostro speciale sui romanzi più amati su TikTok), portandolo agli apici delle classifiche mondiali e decretando un passaparola unico, in grando di creare un impatto anche su altri settori. L’ultimo caso è quello di It Ends With Us, romance della scrittrice statunitense Colleen Hoover, diventato un caso editoriale internazionale (in questo articolo raccontiamo i romanzi della scrittrice, pubblicata in Italia da Sperling & Kupfer).

Divenuto uno dei titoli più chiacchierati in app dal 2021 – del resto, il romance è uno dei generi più apprezzati dalle nuove generazioni – ora It Ends With Us arriva al cinema, il 9 agosto negli Usa e il 21 agosto in Italia.

Colleen Hoover, scrittrice originaria del Texas, ha raggiunto il successo internazionale a 43 anni con romanzi come It Ends With Us e All Your Perfects, riuscendo a commuovere i tiktoker di tutto il mondo e spopolando in libreria con le sue storie young adult intrise di nostalgia, delicatezza e temi attuali. Ora l’attesa per il film con Blake Lively e Brandon Sklenar.