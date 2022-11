Il TikTok Book Club arriva anche in Italia

Il TikTok Book Club, il club di lettura ufficiale della piattaforma del momento, approda anche in Italia. Guidati dai “BookTok Laureates”, un team di creator con il compito di guidare gli utenti tra le pagine dei libri, i booktokers potranno condividere i loro pensieri e le loro opinioni su alcune letture condivise…

È una notizia che risale a luglio 2022, quella del lancio del TikTok Book Club, uno spazio che, negli Usa, permette di condividere l’esperienza della lettura assieme a tutti gli utenti della community di #BookTok: proprio come in un club letterario, ma con milioni di partecipanti, visto il successo planetario dell’app, di cui abbiamo spesso parlato e su cui da pochi giorni è presente anche ilLibraio.it con un account ricco di contenuti video sulla lettura.

Con circa 90 miliardi di visualizzazioni, #BookTok è una realtà affermata e consolidata, e l’iniziativa vede anche la partnership con Amazon.

A partire dalla lettura del classico Persuasione, celebre romanzo di Jane Austen (di cui nello stesso periodo è uscito anche l’adattamento cinematografico di Netflix), la piattaforma invita gli appassionati lettori e lettrici di #BookTok a condividere i loro pensieri, pareri e contenuti grazie ad hashtag dedicati, entrando a far parte del suo Book Club ufficiale.

A questa lettura ne sono seguite poi altre, commentate dalle voci e dai consigli dei #BookTok Laureates, un team di creator con migliaia di follower, pronto a guidare gli utenti tra le pagine dei libri.

Mentre prima era accessibile solo all’estero, ora il TikTok Book Club arriva anche nel nostro Paese. Anche BookTok Italia è infatti un mondo molto attivo e in ascesa, che sul suo hashtag conta oltre un miliardo di visualizzazioni.

La piattaforma invita così i lettori a sfogliare i contenuti dei creator dedicati ai libri, a partecipare alla creazione di altri video con l’hashtag #BookTokItalia e a guadagnare punti per ricevere ricompense e buoni Amazon: in che modo? Portando a termine una serie di compiti: condividere il proprio link d’invito, sfogliare gli hashtag, invitare un amico sull’app e così via.

Anche nella versione italiana del Club abbiamo dei #BookTok Laureates, creator molto amati e seguiti che possano guidare gli utenti nella lettura e aiutare la community a condividere i propri pensieri. Questi noti booktoker sono: @labibliotecadidaphne e @valentina.ghetti (già conosciute ai lettori del nostro sito grazie a questa intervista e alle iniziative organizzate, per esempio, in occasione di Bookcity 2022 e del Salone del libro di Torino 2022), ma anche @magsbook, @timidalibreriadelriccio, @levv97 e @vctordiamandis, uno dei quattro creator protagonista sul profilo TikTok de ilLibraio.it con video inediti e consigli di lettura.