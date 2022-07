TikTok ha annunciato la nascita del suo club del libro ufficiale. Si parte con Jane Austen

Sarà uno spazio virtuale aperto a tutti, in cui si potrà discutere di libri. Ogni mese verrà annunciato un nuovo titolo, che sarà letto e commentato da chi deciderà di prendere parte all’iniziativa. E non è tutto: perché gestire un progetto del genere non è semplice, e non può essere lasciato al caso. Per questo la piattaforma ha pensato di introdurre un team di “BookTok Laureates”, che potranno curare i percorsi di lettura e aiutare la community a condividere i propri pensieri. Il primo libro protagonista? “Persuasione” di Jane Austen, tra le autrici più amate su BookTok…

#BookTok è diventato uno degli spazi più seguiti e amati della nuova piattaforma del momento, con una community attiva e vivace (secondo i dati rilasciati da TikTok, ha raggiunto quasi 65 miliardi di visualizzazioni fino ad oggi, e anche l’impatto sulle vendite di romanzi e saggi è ormai riconosciuto come significativo dagli stessi addetti ai lavori, in Italia come all’estero).

Proprio per assecondare questa tendenza e i gusti degli utenti, TiktTok ha annunciato la nascita del suo primo, ufficiale, club del libro.

Ma di cosa si tratta nello specifico? Il TikTok Book Club nelle intenzioni sarà uno spazio virtuale aperto a tutti, in cui si potrà discutere di libri.

Ogni mese verrà annunciato un nuovo titolo, che sarà letto e commentato dai lettori e dalle lettrici che decideranno di prendere parte all’iniziativa. Ci sarà anche un hub #BookClub nell’app, così gli utenti potranno scoprire facilmente il libro da leggere e iniziare a condividere recensioni, aestetich, pareri e quant’altro.

E non è tutto: perché gestire un progetto del genere non è semplice, e non può essere lasciato al caso. Per questo la piattaforma ha pensato di introdurre un team di BookTok Laureates, che possano curare i percorsi di lettura e aiutare la community a condividere i propri pensieri. Alla fine di ogni mese, sarà prevista una LIVE per discutere il romanzo in modo approfondito.

I cinque BookTok Laureates nominati sono @li.reading, @jackbenedwards, @cocosarel, @Bmercer e @edenreidreads.

Il primo libro protagonista a luglio è Persuasione di Jane Austen, un classico del 1817 da cui è stato recentemente tratto un nuovo adattamento Netflix, con Dakota Johnson.

IL SUCCESSO DEI CLASSICI SU TIKTOK

Il motivo della scelta è che tra i libri più apprezzati su BookTok ci sono sicuramente i classici (oltre ai fantasy , agli young adult e ai romance, e ad altri titoli di cui abbiamo scritto in questo approfondimento). La stessa Jane Austen ha una community di follower che condividono l’amore per i suoi libri sotto l’hashtag #AustenTok, che attualmente ha 16,2 milioni di visualizzazioni.

IL PRECEDENTE DI FACEBOOK E IL SUCCESSO SU BOOKTOK DELLE “LIVE DI LETTURA”

I tempi cambiano, e anche i social di riferimento: era il 2015 quando Mark Zuckerberg in persona decise di lanciare il suo club del libro virtuale, “A Year of Books”, sulla piattaforma social che al tempo era al centro dell’attenzione planetaria: Facebook. I risultati, però, non furono straordinari come ci si sarebbe potuto aspettare…

Staremo a vedere come andranno le cose con il bookclub ufficiale di TikTok. Senza dimenticare che tra i format più apprezzati sulla piattaforma cinese ci sono le “live di lettura”, in cui, a differenza di ciò che avviene in un club del libro, in cui più persone (dal vivo o a distanza) leggono e poi commentano lo stesso testo, centinaia di giovani lettrici e lettori si riuniscono per leggere ciascuno il proprio libro, provando a non distrarsi: in Italia ne promuove con successo Megi Bulla (nota come @labibliotecadidaphne), che ne ha parlato anche in questa intervista.