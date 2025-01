“Sì, Cecilia Sala se l’è andata a cercare. Ma cosa? La vita che voleva” – di Enrico Galiano

“Cecilia Sala non è solo una giornalista: è una di quelle persone rare che si sono guardate allo specchio e si sono poste due domande difficili: ‘Chi voglio essere davvero?’ e ‘Cosa posso fare io per il mondo in cui vivo?'”. Su ilLibraio.it, lo scrittore e insegnante Enrico Galiano riflette sulla liberazione di Cecilia Sala, un esempio di coraggio per ragazze e ragazzi: “In tempi in cui l’audacia sembra un’eresia, la sua storia ci ricorda che vivere davvero, vivere sul serio, non è stare al sicuro. È fare quello in cui credi, anche quando fa paura…”

Viviamo in tempi strani: i tempi in cui chi prova a realizzare qualcosa di diverso, se si fa male, “se l’è andata a cercare”.

Tempi in cui sembra più accettabile rimanere fermi, che rischiare.

In cui la sicurezza è diventata una religione e l’audacia, invece, un’eresia.

E così, quando succede qualcosa di straordinario e anche di pericoloso, c’è sempre qualcuno pronto a puntare il dito e dire: “Eh, se fosse rimasta a casa sua…”

Sì, Cecilia Sala se l’è andata a cercare. Ma cosa? Cecilia si è andata a cercare la vita che voleva.

Quella vita fatta di ideali, di passione, di una missione chiara: raccontare il mondo, anche quello che non vorremmo vedere.

Cecilia non è solo una giornalista. È una di quelle persone rare che si sono guardate allo specchio e si sono fatte due domande difficili: la prima, “Chi voglio essere davvero?“. La seconda, “Cosa posso fare io per il mondo in cui vivo?”.

E ha avuto il coraggio di rispondere con sincerità.

Non è facile. Non lo è per nessuno. Fare sul serio, vivere fino in fondo, significa accettare che sì, puoi cadere, puoi farti male. E Cecilia questo lo sa. Lo sapeva prima di partire, lo sapeva mentre attraversava terre in cui il rischio non è una possibilità, ma quasi una certezza. Eppure è partita lo stesso.

Perché vivere davvero, vivere sul serio, non è stare al sicuro.

È fare quello in cui credi, anche quando fa paura. È avere un sogno, un ideale, e seguirlo fino in fondo, anche quando il mondo intorno ti dice che non ne vale la pena.

Cecilia Sala oggi è un esempio per tutti noi. Non solo per quello che ha fatto, ma per il modo in cui ha scelto di vivere. Perché ci ricorda una cosa che ci dimentichiamo troppo spesso: che la vita vera non è assenza di pericoli, ma la forza di affrontarli: di farlo per qualcosa di grande. E che non c’è nulla di più coraggioso che scegliere il proprio destino.

Allora sì, Cecilia, se l’è andata a cercare. Ma ha cercato la verità. Ha cercato la giustizia. Ha cercato il mondo, quello vero, anche quando era scomodo o brutto o pericoloso. E ha trovato se stessa.

È bello che lei sia così giovane, perché è come se la sua storia stesse dicendo questo ai ragazzi e alle ragazze là fuori: sì, può far paura. Sì, potete cadere. Ma vivere davvero significa anche accettare il rischio di farsi male.

Perché l’unica cosa peggiore di provare un dolore è vivere in pace la propria vita, senza scossoni, senza ferite: e poi scoprire, in punto di morte, di non aver mai vissuto.

