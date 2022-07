Sottoporsi al questionario di Proust

Quando Marcel Proust era un’adolescente, una sua cara amica, Antoinette Faure, gli fece fare un gioco che gli piacque molto: in un album inglese che lei aveva, una sorta di diario in cui annotare ricordi, era incluso un questionario che proponeva domande varie e apparentemente superficiali, ma di quel genere che costringe a guardarsi dentro per trovare una risposta.

È un questionario sui gusti e sulle ispirazioni; sulla percezione di sé e degli altri. Di copie compilate per mano di Proust, ne è stata trovata più d’una, e sono quasi istantanee di momenti diversi della sua vita, di differenti fasi del suo carattere – del resto, cosa c’è di più proustiano della consapevolezza che i nostri io continuamente cambiano, muoiono e rinascono in nuove forme?

Oggi, che festeggio l’uscita di Chez Proust, un podcast che mi ha portata ad abitare a lungo fra le pagine di Alla ricerca del tempo perduto, il romanzo più lungo del mondo, ho pensato di sottopormi anch’io al questionario, come fece il suo autore, e come capitò negli anni a una gran folla di persone, perché questa serie scherzosa di domande divenne, nel tempo, un vero standard d’intervista.

Domani le mie risposte saranno già diverse; e se ci provate anche voi, vedrete che vi succederà la stessa cosa. Potete usarlo come interrogatorio per potenziali amici o amanti, come gioco da fare a cena, come schema per costruire un personaggio. Come molti giochi, come tutti i giochi intelligenti, è molto più profondo di quanto saremmo portati a credere.

Il tratto principale del tuo carattere? L’esitazione Qual è la qualità che apprezzi in un uomo? Il senso dell’umorismo, il saper aver paura e trovare il coraggio Qual è la qualità che apprezzi in una donna? Il senso dell’umorismo, il saper aver paura e trovare il coraggio Cosa apprezzi di più dei tuoi amici? La bellezza speciale, quella che vedo in loro perché sono miei amici, ma che ha anche fatto sì che li scegliessi come amici Il tuo peggior difetto? L’esitazione (accidia, procrastinazione) Il tuo passatempo preferito? Sono tre: camminare, leggere e pitturare (pareti e oggetti) Cosa sogni per la tua felicità? Un tempo sterminato, mio Quale sarebbe, per te, la più grande disgrazia? Che succedesse qualcosa di doloroso alle persone che amo senza poterle aiutare Cosa vorresti essere? Un cane scodinzolante In che paese vorresti vivere? Un po’ in Francia, un po’ in Italia, un po’ girando il mondo ma abitando solo in hotel Il tuo colore preferito? Il verde Il tuo fiore preferito? La peonia, ma anche le rose rampicanti Il tuo uccello preferito? L’upupa (anche per il nome) I tuoi scrittori preferiti? In questo periodo: Proust, Mann, Highsmith, King I tuoi poeti preferiti? Ovidio, Donne, Gozzano Chi sono i tuoi eroi? Forse i veri artisti (molto rari) E le tue eroine? Forse le vere artiste (molto rare) Il tuo musicista preferito? Purtroppo sono amusica Il tuo pittore preferito? Un quadro di Botticelli e uno di Velazquez, in momenti diversi, mi hanno fatta piangere Un eroe nella tua vita reale? Tutte le persone che mostrano un carattere all’altezza della loro intelligenza Una tua eroina nella vita reale? Tutte le persone che mostrano un carattere all’altezza della loro intelligenza Il tuo nome preferito? Angela Cosa detesti? La sopraffazione e l’umiliazione di chi è più debole, mi fanno stare fisicamente male Un personaggio della storia che odi più di tutti? Mussolini, ma in generale anche tutti gli altri dittatori non scherzano – diciamo: chi ha spinto le persone a azioni basse per paura L’impresa storica che ammiri di più? La Resistenza Un dono che vorresti avere? La musica, quindi anche il tempo Come vorresti morire? Preferirei evitare, ma se proprio devo: con eleganza e ultime parole spiritose, magari addirittura memorabili Come ti senti attualmente? Stanca e felice come se avessi nuotato (non ho nuotato) Di cosa ti senti in colpa? Di tutto, quindi forse, ora come ora, di niente in particolare Lascia scritto il tuo motto della vita: Faiblesse oblige.

