“La speranza è la cosa con le piume”: tutto il programma di Book Pride Milano 2026

Dal 20 al 22 marzo 2026 il Superstudio Maxi di Milano ospita la decima edizione di Book Pride, dal titolo “La speranza è la cosa con le piume”. In programma ospiti internazionali come Lukas Bärfuss, Nicole Flattery, Steffen Kopetzky, Claire Lynch, Clara Usón e William Wall. Tra le autrici e gli autori italiani, Daria Bignardi, Lea Melandri, Daniele Mencarelli, Walter Siti e Nadia Terranova. Spazio, tra l’altro, a poesia, fumetti e sport

Presentato il programma della decima edizione di Book Pride, la Fiera Nazionale dell’editoria indipendente organizzata dal Salone Internazionale del Libro di Torino, che si terrà a Milano dal 20 al 22 marzo al Superstudio Maxi (in Via Moncucco n. 35).

Come anticipavamo, si tratta di un fine settimana dedicato ai libri e alle storie che interrogano il nostro tempo e aprono scenari futuri.

Il tema ispirato da La speranza è la cosa con le piume di Emily Dickinson

Il tema dell’edizione di quest’anno riprende un’immagine affidata da Emily Dickinson alla poesia nel 1861: La speranza è la cosa con le piume. Nella presentazione di Book Pride 2026, si legge che la manifestazione “sceglie ancora una volta di camminare con la parola delle donne, affidando il proprio titolo a una voce che ha saputo trasformare solitudine e silenzio in forza radicale“.

Anche quest’anno, il coordinamento editoriale del programma è affidato a Francesca Mancini, con la curatela di Marco Amerighi e Laura Pezzino (tornano, inoltre, le sezioni speciali Book Young e YA, Book Comics e Book Sport, curate rispettivamente da Valentina De Poli e Federico Vergari): “L’immagine che abbiamo scelto […] è un verso che rappresenta una forza discreta e tenace che continua a farsi sentire anche quando l’esistenza si fa incerta. È questo lo sguardo che accompagna Book Pride: uno spazio in cui la letteratura non evita il conflitto, ma lo attraversa, riconoscendolo come parte necessaria di ogni trasformazione”.

Per Tommaso Sacchi, Assessore alla Cultura del Comune di Milano, intervenuto alla presentazione milanese, “l’editoria indipendente è una componente essenziale dell’ecosistema del libro: presidia la pluralità, la ricerca e l’innovazione […] Book Pride è il luogo in cui questa energia trova espressione con autonomia e identità”.

Book Pride 2026: il programma

“Un programma ricco di novità e aperture: nuovi luoghi di incontro, sezioni che si rinnovano e una presenza internazionale particolarmente significativa”, hanno dichiarato Mancini, Amerighi e Pezzino, aggiungendo: “Autrici e autori provenienti da contesti culturali diversi arrivano a Milano portando con sé esperienze, domande e narrazioni capaci di ampliare e arricchire il dibattito. L’editoria indipendente è il luogo naturale di questa energia: un ecosistema vivo, fatto di relazioni, intuizioni e libertà”.

Book Pride 2026: gli ospiti internazionali

Nomi italiani e internazionali figurano tra gli ospiti del programma di Book Pride 2026. Ci saranno la scrittrice catalana Clara Usón, autrice di Le belve (Sellerio); la giornalista e narratrice spagnola Gemma Ruiz Palà, autrice di Le nostre madri (Voland); la scrittrice inglese Claire Lynch, con Una questione di famiglia (Fazi Editore) e la giornalista londinese Phoebe Greenwood con il satirico Avvoltoi (Edizioni e/o).

Dall’Irlanda arriveranno lo scrittore, poeta e traduttore William Wall, autore di L’albero della libertà (Aboca) e la scrittrice Nicole Flattery con Niente di speciale (La nave di Teseo).

Saranno presenti anche lo scrittore e drammaturgo svizzero Lukas Bärfuss, autore di Il cartone di mio padre (L’orma) e lo scrittore e filosofo tedesco Steffen Kopetzky, che presenterà Sacrificio di Regina – Larisa Rejsner (Settecolori), un romanzo che racconta le gesta della scrittrice rivoluzionaria che ha ispirato Il Dottor Zivago.

Si passa sll’area mediterranea con lo scrittore palestinese Aysar al Saifi che dialogherà sulle memorie della prigionia e sulla narrazione del conflitto (Prospero editore), mentre il giornalista nordafricano Yassin Adnan, autore di Hot Maroc (Del Vecchio Editore) porta per la prima volta in Italia un romanzo sul volto mutevole del Marocco. Presente anche il poeta marocchino Mohammed Bennis che dialogherà sul ruolo della poesia come spazio di libertà e responsabilità culturale (Casa Editrice emuse).

Tra gli ospiti italiani Walter Siti e il regista Francesco Sossai

Tra le voci italiane in programma, Daniele Mencarelli, autore di Quattro presunti familiari (Sellerio); Christian Raimo, insieme a Walter Siti, che presenterà il suo nuovo romanzo, L’invenzione del colore (Nave di Teseo); e Romana Petri con il suo Distanza di sicurezza (Neri Pozza, 2026).

Con i giornalisti Francesco Costa e Luciana Grosso si discuterà del futuro dei progressisti americani nell’era post-Trump, mentre Luca Sofri porterà sul palco il suo libro Playlist (Altrecose), e Clara Mazzoleni modererà un dialogo sul fenomeno della cosiddetta “Veneto Wave” insieme al regista di Le città di pianura Francesco Sossai e alla scrittrice Giulia Scomazzon – autrice del recente 8.6 gradi di separazione (Edizioni Nottetempo) – in un confronto tra cinema e letteratura (in collaborazione con MUBI).

Si parlerà di giornalismo d’inchiesta e memoria civile con la nuova edizione di Operazione Massacro di Rodolfo Walsh (Edizioni Sur), presentata dalla giornalista Annalisa Camilli.

Con la poeta Laura Pugno e la scrittrice e narratologa Marina Pierri verrà esplorato il concetti di solastalgia, “la nostalgia di un paesaggio che muta sotto i nostri occhi”.

In dialogo anche il fotografo Ferdinando Scianna e la scrittrice Nadia Terranova che, a partire dalle loro più recenti pubblicazioni, intrecceranno fotografia e letteratura per interrogare la Sicilia e il Mediterraneo come radice, orizzonte e promessa di futuro.

Grande spazio anche ai femminismi contemporanei: tra i nomi la pensatrice femminista Lea Melandri, con Preistorie; l’esperta in Gender Studies e attivista femminista Irene Facheris – autrice di Tutti gli uomini (possono cambiare le cose) edito da Tlon – e la filosofa Silvia Grasso – autrice de Le differenze che stiamo attraversando (Mimesis Editore) – in dialogo con la scrittrice Carolina Capria.

Le scrittrici Daria Bignardi e Chiara Alessi – autrice di La sedia del sadico – Il design sul corpo delle donne (Laterza) – dialogheranno sull’esperienza solitaria di abitare un corpo di donna, in un confronto su desiderio, lavoro e rappresentazione.

Tra omaggi e anniversari

Book Pride renderà omaggio a Ornella Vanoni con l’incontro Senza fine: ricordando Ornella Vanoni: il cantautore Pacifico in dialogo con la giornalista musicale Giulia Cavaliere ripercorreranno il sodalizio umano e artistico con l’icona della musica italiana, dalle canzoni scritte insieme, al libro-confessione Vincente o perdente (La nave di Teseo).

Nel centenario del Nobel a Grazia Deledda e a cinquant’anni dalla morte di Agatha Christie, la fiera dedicherà diversi spazi a queste autrici che, come si legge nel comunicato, “hanno attraversato il canone e continuano a parlare al presente.

L’opera dell’autrice di Canne al vento sarà ripercorsa da Gerardo Masuccio, direttore editoriale di Utopia, le scrittrici e content creator Ilenia Zodiaco e Veronica Giuffré, e Laura Vallieri, autrice del libro Grazia Deledda – Cuore indomabile (Ares); mentre l’opera della più geniale maestra della suspense sarà narrata dalla scrittrice Rosa Teruzzi, Melania Guarda Ceccoli, autrice di In Inghilterra con Agatha Christie (Perrone Editore); le due ne raccontano le opere e ripercorrono le orme in dialogo con la giornalista Marta Perego.

Con Cara Agatha – Dieci lettere alla regina del giallo, Vanessa Roghi condurrà il pubblico in un viaggio narrativo e critico nell’universo di Agatha Christie, tra biografia, storia letteraria e mistero. Un podcast che esplorerà la nascita del giallo moderno e l’eredità culturale della sua autrice più iconica, intrecciando indagine, memoria e racconto (RaiPlay).

Esordi, podcast e altre novità di Book Pride 2026

Torna anche quest’anno Cantiere Esordi: uno spazio dedicato alle scrittrici e agli scrittori appena approdati nel mondo della letteratura, “un luogo in cui raccontare cosa significa pubblicare il primo libro, affrontare il passaggio dall’intimità della scrittura alla dimensione pubblica e superare timidezze e resistenze”.

Con la partecipazione di giovani autrici e autori selezionati insieme a case editrici indipendenti, il panel offrirà un confronto generazionale sul senso dell’esordire oggi. Le protagoniste di questa edizione sono Giusi Sardella (Fazi Editore), Ilaria Camilletti (Accento edizioni) Laura Nicchiarelli (66th&2nd), Marta Cristofanini (Racconti Edizioni), Nicole Trevisan (Fandango Editore) e Alessandra Castellazzi (Edizioni e/o).

A Book Pride anche due incontri live firmati VD News: MyGen: Generazioni a confronto, durante il quale tre ospiti di età diverse dialogheranno a partire da domande casuali pescate da un’ampolla di vetro; e l’episodio dal vivo La botta, dedicato al tema delle sostanze, proverà a rispondere con l’aiuto di figure esperte alle domande più semplici e più controverse sulle sostanze che provocano gli “stati di trance” (in collaborazione con OnePodcast).

Non mancano gli appuntamenti legati all’innovazione della letteratura e del giornalismo: con 2026, rivoluzione Substack si discuterà sulle trasformazioni portate da questa piattaforma, con sempre più autrici e autori si uniscono alla community per condividere il proprio pensiero: Andrea Girolami (Scrolling Infinito), Mafe De Baggis (Koselig) e Ilenia Zodiaco (Inside Books) condivideranno analisi, retroscena e prospettive di quello che è stato definito il fenomeno del 2026.

Anche il tema delle politiche sostenibili sarà trattato a Book Pride, affrontando la questione della ciclabilità della città di Milano, con l’attivista e consulente Tommaso Goisis, l’esperto di rigenerazione urbana Matteo Brambilla, le giornaliste Diletta Sereni e Valentina Lovato.

A Book Pride debutta Acrobate e si apre lo spazio dedicato alla poesia

In occasione della decima edizione di Book Pride debutta inoltre lo spazio Acrobate. Come sottolinea il comunicato, si tratta di un ciclo di incontri dedicato alle scrittrici che “come acrobate del linguaggio, hanno attraversato i punti di massima tensione tra memoria e oblio, trauma e forma, identità e dissoluzione, mettendo alla prova la lingua non per cercare stabilità, ma per creare cambiamenti”.

La giornalista e scrittrice Nadeesha Uyangoda racconterà l’universo letterario di Toni Morrison; lo scrittore Marco Missiroli entrerà nell’opera di Ágota Kristóf; e la regista e attrice Daria Deflorian proporrà una lettura da Atti umani della premio Nobel Han Kang.

Infine, Annalisa Camilli si dedicherà all’universo di Gertrude Stein e della “generazione perduta”, occupandosi si una scrittrice che divenne il fulcro creativo di artisti e autori come Ernest Hemingway, Ezra Pound e Pablo Picasso.

Il ricordo di Anna Toscano

Book Pride dedicherà alla parola poetica un ciclo di incontri dal titolo Portami dove sono già stata, verso di Anna Toscano, recentemente scomparsa, alla quale questa edizione rende omaggio. Proprio a Toscano sarà dedicato un reading con la partecipazione del marito e poeta Gianni Montieri e di altre voci: Chiara Alessi, Federica Antonacci, Giorgia Antonelli, Marco Cassini, Mario De Santis, Federica Fracassi, Ilaria Gaspari, Francesca Genti, Chiara Lagani, Viviana Nicodemo, Chiara Palumbo, Antiniska Pozzi, Laila Pozzo, Marco Rossari, Marta Santomauro, Diletta Sereni, Anna Stefi, Italo Testa, Mary B. Tolusso.

E ancora poesia…

In occasione della Giornata Mondiale della poesia, il 21 marzo, si terrà lo spettacolo letterario Poete del giornalista Leonardo Merlini, che porterà in scena le voci di Sylvia Plath, Patrizia Cavalli, Louise Glück, Mariangela Gualtieri e della stessa Dickinson, componendo un attraversamento scenico tra Novecento e contemporaneità.

Figura ispiratrice dell’edizione 2026 è Emily Dickinson, alla quale saranno riservati due appuntamenti: uno a cura della scrittrice e critica letteraria Sara De Simone, dedicato alle espressioni della felicità della poeta, e un secondo incontro con la studiosa Benedetta Centovalli, che proporrà un reading commentato a partire dai testi dickinsoniani.

Nell’ambito di Book Pride si inserisce anche Fare Versi, il nuovo festival di poesia ideato e promosso da Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori con la Casa della Poesia di Milano, in programma dal 19 al 21 marzo 2026 negli spazi della Fondazione e nel quartiere di Villapizzone. L’iniziativa propone incontri, reading, dialoghi tra poesia e musica in diversi luoghi del quartiere. Interverranno, tra gli altri, anche Maurizio Cucchi, Milo De Angelis, Tiziano Scarpa e Marco Cassini.

Book Young e Book Ya

Spazio anche ai giovani durante la decima edizione di Book Pride con Book Young: “un luogo di dialogo tra giovani cittadini, scuole, biblioteche, librai ed editori indipendenti, ma anche uno spazio di condivisione transgenerazionale dove famiglie e bambini possono vivere insieme l’esperienza della fiera”.

Da quest’anno, con il sostegno di Intesa Sanpaolo, lo spazio Book Young comprende anche la libreria collettiva curata dalle libraie di Scamamù. Tra le iniziative per le scuole, un laboratorio di scrittura creativa a cura di Intesa Sanpaolo per il Sociale che, attraverso i suoi esperti di Impact Learning, promuove percorsi formativi a sostegno del talento e delle opportunità dei giovani.

Anche per quest’anno si rinnova la collaborazione con il Sistema Bibliotecario Milanese con le proposte Nati per leggere dedicate alla fascia 0–6 anni (letture condivise realizzate grazie alle volontarie e ai volontari di Nati per Leggere e alle reading ambassador dell’Area Educazione del Comune di Milano), le letture ad alta voce dei Lettori volontari del Patto di Milano della Lettura e tanti itinerari di esplorazione letteraria della città proposti dall’Area Biblioteche.

In collaborazione con la Libreria Centofiori, Adelphi propone letture abbinate al gioco e al disegno ispirandosi alle serie di Orsetto e Signor Coniglio, tra i personaggi più amati della letteratura per l’infanzia nati dalle illustrazioni di Maurice Sendak.

Inoltre, la manifestazione ospita lo stesso assessore Sacchi, autore di Negli occhi la bellezza – 16 esperienze tra arte e natura da vivere prima dei 16 anni.

In programma anche l’incontro con Pera Toons, autore umoristico che Book Pride Giochi e risate (Tunué).

Ci saranno Trees Knaapen e Daniele d’Andrea con Storia della terracotta (Mimebù), un albo-gioco completo di mattoncini da modellare, mentre domenica arriverà Giulia Orecchia con il suo Il Fachiro Biancatesta (Telos), tra narrazione Kamishibai e laboratorio creativo dove i personaggi nascono da carta e colori. Nella stessa mattinata, ancora spazio ai più piccoli con il laboratorio ispirato a Soltanto, insieme agli autori Marco Fabbri e Sara Brienza, in un incontro che intreccia lettura e disegno.

E ancora, spazio ad attività che si rivolgono alle lettrici e ai lettori dai sei anni in su: si impara a esplorare il mondo con Daniele Daccò e I Rinoceronti non sanno nuotare (Gallucci), si attraversa l’universo invisibile dei microbi con Stefano Bertacchi e Giovanni Gastaldi a partire da Una giornata con i microrganismi (Aboca Edizioni), e si disegna con Pieralvise Santi, in arte Occhialispessi, tra margherite da sfogliare e camaleonti.

Domenica pomeriggio, poi, la bottega del Signor Pino Purtroppo attende i bambini e le bambine dai sei ai dieci anni per trasformare gli errori in meraviglia nella Fabbrica dei Purtropperissimi (Piuma Edizioni) insieme alla pittrice Ann Nadine.

Lo spazio Book Young dialoga anche con le e i giovani adulti attraverso incontri dedicati al romance e ai linguaggi delle nuove generazioni, con la partecipazione di Erin Doom, e momenti di riflessione sul fenomeno delle fake news e sull’intelligenza artificiale in collaborazione con Wikimedia Italia.

Si consolida a tal proposito la collaborazione con il Centro Formazione Supereroi – l’associazione non profit di professionisti della parola scritta (autori, editor, giornalisti, operatori culturali), nata nel 2016 con la missione di diffondere la scrittura tra gli under 18 come “superpotere per affrontare il mondo”.

E ancora NABA, Nuova Accademia di Belle Arti propone con il talk DOLO / Drawing Out Loud, dedicato all’omonima Bookazine, che coinvolge il pubblico nella sperimentazione del disegno artistico; mentre IED Milano partecipa alla decima edizione di Book Pride con l’energia di studentesse e studenti in un laboratorio di linoprint e gelliplate, che coinvolge il pubblico introducendo ai processi creativi di incisione e stampa diretta.

Fumetti, manga e graphic novel a Book Pride con Book Comics

Spazio, come anticipato, anche alla nona arte, con un programma “che attraversa linguaggi, generazioni e temi sociali”.

Tra gli appuntamenti l’incontro con i fumettisti Silver e Spugna che racconteranno le nuove avventure di Cattivik (Gigaciao; la fumettista Loputyn con Forget me not (ReBelle Edizioni); mentre il dialogo tra fumetto e salute sarà al centro dell’incontro con il fumettista Tito Faraci insieme all’associazione culturale Graphic Medicine Italia, per esplorare le potenzialità del graphic novel nel racconto della fragilità e della cura.

Con gli esperti di AI e nona arte Davide Barzi, Jacopo Perfetti e Federico Zaghis, in conversazione con il giornalista Luca Zorloni, animeranno una tavola rotonda dedicata all’analisi dell’impatto dell’intelligenza artificiale sui processi creativi, produttivi e editoriali del fumetto e dello storytelling.

Il fumetto dialogherà con l’arte e il contesto urbano attraverso le opere di Antonio Lapone, autore di Greenwich Village (If Edizioni) e con le due fumettiste Martina Filippella, in arte Diari di Brodo, e Isotta Santinelli esplorando cosa significa fare fumetti oggi per una donna di trent’anni.

L’area Book Sport

E infine spazio anche allo sport: tra gli incontri in calendario, quello con Giuseppe Pastore, che porterà a Book Pride la figura di Alberto Tomba a partire dal libro La Bomba (66thand2nd).

Lo sport come formazione e crescita sarà al centro di un dialogo con i cestisti Tommy Marino e Bruno Cerella; mentre si parlerà di ciclismo e comunicazione contemporanea con Alan Marangoni, Giorgio Brambilla di Global Cycling Network Italia e il comico e content creator Paolo Sarmenghi, in arte Turbopaolo.

La Biblioteca Gianni Mura organizzerà la presentazione del libro Out (ReNoir Comics) di Gianluca Buttolo, con lui interverrà Paolo Maggioni.

Spazio, infine, anche al calcio e al suo racconto mediatico: con Giorgio Simonelli, autore di Vai piedone vai! (Manni, 2025) si rifletterà sul modo in cui i media hanno raccontato il pallone. Tommaso Clerici dialogherà con lo scrittore e direttore editoriale Antonio Franchini su suo Colpi in testa – La strage silenziosa degli sport da contatto (66thand2nd, 2026) un’inchiesta sui danni cerebrali legati agli sport da contatto.

I biglietti e le altre informazioni utili

La fiera è aperta il venerdì dalle ore 10 alle ore 21, il sabato e la domenica dalle ore 10 alle ore 20, ed è totalmente accessibile. Online è possibile acquistare il biglietto e trovare altre informazioni, anche sugli accrediti. Per scuole e under 18 l’ingresso è gratuito.