Romanzi, saggi, fumetti e poesie: ecco i più votati nelle “classifiche di qualità”

Torna l’appuntamento con le “classifiche di qualità dei libri” proposte dalla rivista online L’Indiscreto, che ormai da alcuni anni ha riattivato l’iniziativa istituita nel 2009 dal festival Pordenonelegge e dal premio Dedalus.

Le classifiche vengono stilate tre volte l’anno, a metà dei mesi di febbraio, maggio e ottobre, e si esprimono in merito ai migliori libri italiani del periodo immediatamente precedente.

A votare sono centinaia di critici, scrittrici, scrittori, riviste letterarie, librerie indipendenti, giornalisti culturali, editor e altri operatori del settore. Questa volta protagonisti delle classifiche sono i libri usciti tra l’11 maggio e il 30 settembre 2021.

Narrativa

1) Davide Orecchio, Storia aperta (Bompiani)

2) Michele Mari, Le maestose rovine di Sferopoli (Einaudi)

3) Matteo Trevisani, Libro del sangue (Atlantide)

4) Alessandro Piperno, Di chi è la colpa (Mondadori)

5) Bernardo Zannoni, I miei stupidi intenti (Sellerio)

6) Roberto Calasso, Memè Scianca (Adelphi)

7) Riccardo Capoferro, Oceanides (il Saggiatore)

8) Natalia Guerrieri, Non muoiono le api (Moscabianca)

9) Giulia Sara Miori, Neroconfetto (Racconti)

10) Filippo Polenchi, Figlio fortunato (66thand2nd)

Saggistica

1) Roberto Calasso, Bobi (Adelphi)

2) Matteo De Giuli, Nicolò Porcelluzzi, Medusa (Nero)

3) Chandra Livia Candiani, Questo immenso non sapere (Einaudi)

4) Fabio Deotto, L’altro mondo (Bompiani)

5) Aa. Vv., Se tu segui tua stella, non puoi fallire (Rizzoli)

6) Andrea Cortellessa, Zanzotto – il canto nella terra (Laterza)

7) Federico Campagna, Magia e tecnica (Tlon)

8) Franco Palazzi, La politica della rabbia (nottetempo)

9) Clusterduck, The detective wall guide (Aksioma)

10) Franco “Bifo” Berardi, E: la congiunzione (Nero)

Poesia

1) Francesca Matteoni, Ciò che il mondo separa (Marcos y Marcos)

2) Marco Simonelli, Litania nervosa (Valigie Rosse)

3) Alessandra Carnaroli, 50 tentati suicidi più 50 oggetti contundenti (Einaudi)

4) Riccardo Frolloni, Corpo striato (Industria & Letteratura)

5) Carlo Carabba, La prima parte (Marsilio)

6) Antonio Turolo, La bella vita (Le Lettere)

7) Paola Silvia Dolci, Diario del sonno (Le Lettere)

8) Andrea Zanzotto, Erratici. Disperse e altre poesie (Mondadori)

9) Italo Testa, Quattro (Oèdipus)

10) Edoardo Olmi, Stagioni scalene (Ensemble)

Fumetto

1) Aa. Vv., Nessun rimorso (Coconino)

2) Davide Reviati, Ho remato per un lord (Coconino)

3) Vincenzo Filosa, Paolo Bacilieri, Bob 84 (Panini)

4) Noemi Vola, Sulla vita sfortunata dei vermi (Corraini)

5) Ettore Gula, Quasi una storia di eroi (Neo)

6) Pablo Cammello, Stalattite (Coconino)

7) Juta, Bambino paura (Rizzoli)

8) Giacomo Bevilacqua, Troppo facile amarti in vacanza (Bao)

9) Giulio Macaione, Scirocco (Bao)

10) Igort, Inchiostro su carta (Oblomov)