Libri per prendere l’estate con filosofia e spiritualità

Di solito si pensa che l’estate sia il momento perfetto per dedicarsi a letture leggere e spensierate. Spesso, però, i lettori e le lettrici hanno voglia di dedicarsi anche a libri più impegnativi, per approfondire argomenti e tematiche che durante l’anno, a causa della serrata routine lavorativa, hanno dovuto tralasciare. Testi più introspettivi, intimi, articolati, capaci di far riflettere, fornendo strumenti e spunti interessanti per decodificare la realtà in cui viviamo.

Ecco quindi una selezione di tre titoli, molto diversi tra di loro, per chi ha voglia di leggere libri incentrati sulla filosofia e sulla spiritualità: il nuovo di Emmanuel Carrère, il saggio su Magia e Tecnica di Federico Campagna e, infine, un volume firmato dal filosofo e sinologo François Jullien.

Yoga

Autore: Emmanuel Carrère, autore francese che non ha bisogno di presentazioni, tra le più importanti firme della letteratura contemporanea europea. Per farvi un’idea, leggete il nostro approfondimento dedicato ad alcune delle sue opere.

Editore: Adelphi (traduzione di Lorenza Di Lella e Francesca Scala).

Genere: non fiction.

Pagine: 312.

Trama: si può racchiudere in una trama un libro di Carrère? Chi lo conosce sa che è impossibile. Diciamo che questo libro nasce – o, almeno, come dichiarazione dello stesso autore, sarebbe dovuto nascere – come un libro sullo yoga, disciplina che Carrère racconta di aver praticato durante gran parte della sua vita. Poi, però, si trasforma in qualcos’altro, qualcosa che ci parla dell’essere umano, dei suoi desideri, dei suoi limiti e delle sue potenzialità.

Consigliato a… ovviamente a chi segue lo scrittore e ama i suoi libri. Ma anche a chi è incuriosito dallo yoga e vorrebbe saperne di più.

Cosa ci è piaciuto di più: lo stile di Carrère è unico. La sua capacità di argomentare, di raccontare gli aspetti più complessi e al tempo stesso più semplici della vita riesce a conquistare l’attenzione dalla prima riga fino alla fine. Anche questa volta non ci ha deluso.

La vera vita

Autore: il filosofo e sinologo François Jullien, specializzato nello studio del pensiero e dell’estetica della Cina classica. Autore, tra le altre, di opere come Figure dell’immanenza. Una lettura filosofica del «I Ching»; Pensare l’efficacia in Cina e in Occidente; Parlare senza parole. Logos e Tao (tutti pubblicati da Laterza).

Editore: Laterza (traduzione di G. Valle).

Genere: lettura filosofica sull’importanza della filosofia stessa.

Pagine: 160.

Trama: Realizzazione personale. Positività. Self help. Riscoperta di sé stessi. La ricerca della felicità sembra essere diventato un obiettivo da perseguire ad ogni costo. Con il suo libro, Jullien vuole invece farci tornare ai fondamentali della filosofia, per porre le giuste domande su una questione radicale: qual è la vita degna di essere vissuta? È vita vera quella che portiamo avanti giorno dopo giorno? O esiste una dimensione autentica che ci sfugge? E la storia della filosofia occidentale, da Platone a Cartesio e Heidegger, ci fornisce gli strumenti più adatti per tentare una risposta?

Consigliato a… chi sta attraversando un periodo di confusione e sente il bisogno di riconnettersi con “la vera vita”.

Cosa ci è piaciuto di più: la capacità dell’autore di sviluppare un pensiero controcorrente e, proprio per questo, capace di assolvere al principale scopo di un testo filosofico: metterci in discussione.

Magia e tecnica. La ricostruzione della realtà

Autore: Federico Campagna, classe ’84, è un filosofo che articola la sua riflessione tra metafisica, studi culturali e teologia.

Editore: Tlon.

Genere: saggio filosofico.

Pagine: 340.

Trama: In Magia e tecnica, Federico Campagna compie un viaggio alla ricerca del principio di realtà che crea il mondo in cui viviamo, tra Tecnica, vero paradigma della contemporaneità, e Magia, che ci porta invece a ripensare il reale e le sue infinite possibilità.

Consigliato a… chi cerca una lettura che abbia in sé una base filosofica, ma anche anche spirituale.

Cosa ci è piaciuto di più: la capacità dell’autore di fare un excursus dall’Oriente all’Occidente, grazie all’opera di autori come Martin Heidegger e Mulla Sandra, Max Stirner e Ibn Arabi, passando per la poesia di Pessoa e la tradizione dell’Advaita Vedanta, Campagna dà vita ad un incredibile lavoro filosofico dalle grandi conseguenze politiche e sociali.

Fotografia header: GettyEditorial 01-06-2021