Tante persone amano circondarsi di accessori utili per leggere, o comunque legati all’universo della lettura, anche in casa propria. In questo senso, la lettura può diventare un’esperienza che si allarga allo spazio che ci circonda, caratterizzandolo e rendendolo più decorativo e funzionale. Ci sono molti modi per allineare l’arredamento di casa alla passione per la lettura: dai portasegnalibri ai “vasi lettori”, passando per lampade da lettura e colorate insegne al neon, abbiamo raccolto alcuni accessori da poter regalare a lettrici e lettori (o, perché no, da regalarsi…)

Leggere non è soltanto una passione: è un’attività che può anche trasformarsi in uno stile di vita, in base a quanto la lettura finisce poi per caratterizzare le proprie giornate e le proprie abitudini. C’è chi, per esempio, si organizza in modo da ritagliarsi il più tempo possibile per leggere, chi sceglie per le proprie vacanze luoghi raccontati nei libri, e chi intorno ai libri crea la propria comunità, virtuale e non.

Allo stesso modo c’è chi si circonda di accessori utili per leggere o comunque legati alla lettura, anche in casa propria. In questo senso, la lettura può diventare un’esperienza che si allarga anche allo spazio che ci circonda, caratterizzandolo e rendendolo più decorativo e funzionale.

Tanti modi per allineare l’arredamento di casa alla passione per i libri

Ci sono molti modi per allineare l’arredamento di casa alla passione per la lettura: c’è chi lo fa ad esempio tramite la scelta di librerie personalizzate, poltrone comfortevoli e lampade di design, e chi invece si sbizzarrisce trovando modi creativi con cui esporre i propri libri.

In questo articolo abbiamo raccolto alcuni accessori (meno impegnativi di un mobile o di un oggetto firmato), da poter regalare a lettrici e lettori o, perché no, anche da regalarsi per arricchire l’arredamento di casa, mantenendo comunque un legame con il mondo della lettura.

C’è chi ha una vera e propria passione per i segnalibri, che esistono in numerosissime forme, da quelli cartacei (che si possono collezionare facendo visita a librerie, biblioteche, musei, e così via), fino a quelli “gioiello”, che aggiungono un tocco di classe al libro di turno. Il portasegnalibri permette di raccoglierli tutti: è perfetto da tenere vicino alla libreria o all’angolo di casa (divano, letto o poltrona) in cui si legge più spesso, così da averli sempre pronti a portata di mano.

Questi portavasi per piante rappresentano dei lettori sorridenti, con tanto di piccolo libro tra le “mani”. Si tratta quindi di oggetti decorativi simpatici per gli amanti delle piante e anche dei libri, e potrebbe rivelarsi un’idea regalo particolarmente riuscita nel caso dell’inaugurazione di una casa, ancora meglio se corredati già di una piantina al loro interno.

Tra gli elementi di arredo più apprezzati ci sono sicuramente tutte le tipologie di luminarie: questa lampada, benché non sia di design, può essere apprezzata da lettrici e lettori: è infatti personalizzabile con il proprio nome e il proprio logo preferito. Il risultato è una piccola insegna, che nel caso della foto riporta (in inglese) la scritta “La libreria di Elizabeth”. Si tratta quindi di un’idea per decorare la propria libreria, e anche, perché no, la propria pila di libri che attende sul comodino.

Passiamo invece ora a qualcosa di adatto a decorare le pareti di casa. Questo poster ha il design di una vecchia scheda di prestito bibliotecaria, e riporta anche il testo in lingua inglese “Between the pages of a book is a lovely place to be”, cioè “Tra le pagine di un libro, è un adorabile posto dove trovarsi”.

Veniamo invece a un elemento d’arredo “mobile”. Questo porta libri è creato come appoggio per i libri cartacei (in modo da tenere il segno della pagina), ma funziona anche come appoggio per lettori digitali e tablet. Nello spazio inferiore c’è giusto lo spazio per tenerci un paio di occhiali o un segnalibro, mentre l’incavo laterale permette di mantenere in equilibrio una tazza o un bicchiere. La fattura in legno e la linea semplice però lo rendono anche un oggetto bello da esporre.

Torniamo invece alla decorazione delle pareti con questa insegna al neon, che riporta il testo “one more chapter”, cioè “un ultimo capitolo”, giocando su un momento ben conosciuto tra lettrici e lettori, cioè quello in cui, benché sia ora di chiudere le pagine del libro che si sta leggendo, la voglia di continuare la storia è così forte da far ripetere, tra sé e sé, “ancora qualche pagina…”

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