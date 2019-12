Sono tanti i film tratti da libri in uscita nel corso 2020, dai grandi classici alle storie vere, dalla fantascienza all'animazione per bambini, dai gialli ai sentimentali, passando per thriller e sci-fi... - Lo speciale

Una notizia che farà felici le lettrici e i lettori che amano il cinema: sono davvero molti i film tratti da libri in arrivo nel 2020: dai classici all’animazione per bambini, dai film d’azione alle commedie romantiche; l’uscita di una nuova pellicola o di un live action può essere l’occasione per rileggere un libro prima di andarlo a vedere sugli schermi e, allo stesso tempo, il cinema può far scoprire un romanzo che in libreria ci era sfuggito.

Va detto che di molte delle pellicole in arrivo non si conosce ancora la data di uscita italiana; in attesa di conferme ufficiali, ecco quindi quali sono i film tratti da libri previsti: di alcuni si sa poco, sono stati appena annunciati, mentre altri sono nuove versioni di film già realizzati precedentemente; altri ancora sono tratti da testi cult di cui da tempo si attendeva un adattamento.

Film tratti dai libri…

Emma

Già precedentemente adattato in film e mini serie, torna sugli schermi Emma (Garazanti, traduzione di Mario Praz), il romanzo di Jane Austen la cui protagonista è “bella, intelligente, ricca. Aveva una casa particolarmente confortevole e un temperamento felice. Pareva che le fossero toccate tutte le fortune, insomma”. Della sua eroina la Austen scrisse che non sarebbe piaciuta a nessuno, se non a lei. Eppure Emma Woodhouse si prepara a stregare ancora una volta gli spettatori, con i suoi maldestri tentativi di accoppiare i suoi amici pur senza avere alcuna intenzione di sposarsi lei stessa. Il film, atteso nelle sale italiane a marzo, è diretto da Autumn de Wilde e interpretato da Anya Taylor-Joy, Johnny Flynn e Bill Nighy.

Giro di Vite

Autore di Ritratto di signora, Henry James firma il romanzo gotico Giro di vite (Garzanti, traduzione di Elio Maraone) da cui è tratto l’horror atteso nelle sale americane il 24 gennaio, The Turning. La pellicola, diretta da Floria Sigismondi, sarà interpretata da Mackenzie Davis e dal giovane Finn Wolfhard, l’attore sedicenne già visto in Stranger Things e nell’ultimo adattamento di It di Stephen King.

Il richiamo della foresta

Il richiamo della foresta (Rizzoli, traduzione di Ugo Dèttore) è il grande classico di Jack London, già in passato protagonista sul grande schermo, che racconta la storia di Buck, cane da slitta, ambientata nelle bianche distese dell’Alaska, ai tempi della corsa all’oro. Il nuovo film tratto dal romanzo è diretto da Chris Sanders (regista del primo Dragon Trainer), con Harrison Ford nei panni di John, di cui Buck è il fedele compagno; la pellicola è attesa nelle sale italiane a febbraio 2020.

Peter Pan

Ispirato al Peter Pan di James Matthew Barrie (Einaudi, traduzione di Milli Dandolo), il 2020 sarà anche l’anno di Wendy, film tratto dall’eterno racconto per tutti i bambini che non vogliono diventare adulti, e per tutti gli adulti che sono ancora un po’ bambini. La pellicola, una nuova e libera interpretazione del libro che è stato più volte adattato per gli schermi, è diretta da Behn Zeitlin ed è attesa nelle sale americane il 28 febbraio 2020.

Il giardino segreto

Dall’intramontabile classico della scrittrice inglese Frances Hodgson Burnett (autrice de Il piccolo lord) è tratto il nuovo film ispirato a Il giardino segreto (Salani, traduzione di Pia Pera), la storia della piccola Mary, orfana, e della sua amicizia con Dickon e Colin, germogliata tra le rose di un giardino straordinario. L’adattamento del romanzo torna sugli schermi diretto da Marc Munden, con Colin Firth e Julie Walters.

Gli Indifferenti

Spietata raffigurazione della borghesia che ha inaugurato il neorealismo italiano, Gli Indifferenti (1929, Bompiani) di Alberto Moravia torna sugli schermi, dopo il primo adattamento del ’64. Il libro, l’opera più celebre dello scrittore, verrà adattato dal regista Leonardo Guerra Seragnoli, con un cast che comprende Edoardo Pesce, Giovanna Mezzogiorno e Valeria Bruni Tedeschi.

Peter Rabbit 2: Un birbante in fuga

Dopo l’uscita di Peter Rabbit nel 2018, nel 2020 arriva Peter Rabbit 2: un birbante in fuga, il film basato sul personaggio di Peter Coniglio, creato da Beatrix Potter, l’autrice inglese di Le avventure di Peter coniglio (Mondadori, traduzione di Rosalba Ascorti e Donatella Ziliotto). Il nuovo film, atteso per Pasqua, è diretto da Will Gluck, con il roditore in giacca blu in fuga dalla campagna per un’avventura cittadina.

L’unico e insuperabile Ivan

Tratto dall’omonimo libro per bambini e ragazzi di Katherine Applegate (Mondadori, traduzione di Loredana Baldinucci), L’unico e insuperabile Ivan è il nuovo live-action Disney che racconta la storia di un gorilla di nome Ivan, cresciuto in cattività, con un talento per il disegno. Le sue avventure, al fianco della piccola Julia e dell’elefantina Ruby, saranno dirette dalla Thea Sharrock di Me Before You, con le voci (nella versione originale) di Angelina Jolie, Danny DeVito e Helen Mirren; la data di uscita in Italia non è ancora stata annunciata.

Le Streghe

The Witches è il film tratto da Le Streghe (Salani, traduzione di Francesca Lazzarato e Lorenza Manzi) il romanzo per ragazzi di Roal Dahl, autore di tanti classici per bambini, come La fabbrica di cioccolato e Il GGG e Matilde. Il film, un fantasy diretto da Robert Zemeckis, è atteso a ottobre nelle sale americane. Sarà interpretato da Anne Hathaway, Stanley Tucci (la brillante coppia già vista insieme ne Il diavolo veste Prada), Octavia Spencer e Chris Rock.

Artemis Fowl

Basato sull’omonimo libro per bambini e ragazzi di Eoin Colfer (Mondadori, traduzione di Angela Ragusa), Artemis Fowl racconta la storia di un ragazzino geniale, truffatore nato, ideatore di un grosso colpo ai danni di gnomi, fate, troll e folletti. Il film, diretto da Kenneth Branagh, doveva uscire nel 2019, ma l’acquisizione di Fox da parte dell’impero Disney ne ha posticipato l’uscita; atteso negli Stati Uniti a maggio 2020, sarà interpretato da Ferdia Shaw e Judi Dench.

Il viaggio del dottor Dolittle

Tratto dal libro di Hugh Lofting, Il viaggio del dottor Dolittle (Graphofeel, traduzione di Basilio Perri) arriva nelle sale a gennaio Dolittle, diretto da Stephen Gaghan e interpretato da Robert Downey Jr. (aka Iron Man) nei panni dell’eccentrico John Dolittle, l’eccentrico chirurgo che sa parlare con gli animali, creato dall’autore nelle lettere che scriveva ai figli dalle trincee della prima guerra mondiale. L’opera di Lofting era già stata trasformata in un film nel 1998, con Eddie Murphy nei panni di Dolittle; ora, con Antonio Banderas e Michael Sheen, il nuovo adattamento punta a raccontare la storia di un viaggio straordinario, per grandi e piccoli.

Dragon Rider

Dopo il successo di Dragon Trainer e Il trono di Spade, sembra evidente che i cavalieri dei draghi siano un vero e proprio trend televisivo: Dragon Rider è il cartone animato che racconta la storia di Lung, drago argentato, cavalcato dal giovane Ben, alla scoperta delle vette dell’Himalaya, in cerca di una nuova dimora. Il film è tratto dal libro per ragazzi La leggenda del cavaliere dei draghi (Mondadori, volume che raccoglie due libri della serie nella traduzione di Roberta Magnaghi e Alessandra Petrelli), di Cornelia Funke, l’autrice di Cuore d’inchiostro, ed è diretto da Tomer Eshed; atteso per agosto, non ha ancora una data di uscita italiana.

Gialli e Thriller

Assassinio sul Nilo

Con Assassinio sul Nilo torna sullo schermo l’investigatore belga Hercule Poirot, tratto dal giallo di Agatha Christie Poirot sul Nilo (Mondadori, traduzione di G. M. Griffini). Già adattato precedentemente, il libro della scrittrice inglese vede il famigerato detective alle prese con un misterioso omicidio durante una crociera in Egitto; l’infallibile Poirot è nuovamente diretto e interpretato da Kenneth Branagh, regista e attore di Assassinio sull’Orient Express, qui fiancheggiato, tra gli altri, da Gal Gadot, Armie Hammer e Rose Leslie.

The Pale Horse

Ancora dall’opera di Agatha Christie è tratto il nuovo adattamento di Un cavallo per la strega (Mondadori, traduzione di Lidia Ballanti e Maria Teresa Marenco), un film in due parti annunciato a luglio dalla BBC, del quale non si sa ancora molto, nemmeno la data di uscita; certo è che sarà sceneggiato da Sarah Phelps, già autrice di diversi adattamenti tratti dalle opere della Christie, e interpretato da Rufus Sewell nel ruolo del protagonista, Mark Easterbrook.

Enola Holmes

Sorella minore di Sherlock Holmes, Enola Holmes è la protagonista di una serie di gialli Young Adult firmati Nancy Springer, scrittrice che ha inventato il giovane personaggio femminile e ne ha fatto l’eroina dell’omonima serie di avventure, ambientata nello stesso mondo creato da Sir Arthur Conan Doyle. La serie di libri non è stata tradotta in Italia, né è stato annunciata la data di uscita del film, che sarà diretto da Harry Bradbeer e presenta un cast di tutto rispetto: nel ruolo della protagonista, Millie Bobby Brown, la quindicenne star di Stranger Things, Henry Cavill, l’uomo d’acciaio nei panni di Sherlock Holmes, mentre Helena Bonham Carter (Bellatrix Lestrange) interpreterà la madre, Eudoria Holmes.

La donna alla finestra

Tratto dal thriller di A. J. Finns (pseudonimo di Daniel Mallory), La donna alla finestra (Mondadori, traduzione di Stefano Bortolussi) doveva diventare un film già nel 2019, ma l’uscita è stata posticipata a maggio 2020 nelle sale statunitensi, senza una data certa per l’uscita in Italia. Il libro narra la storia di Anna Fox, agorafobica prigioniera della propria casa a New York, che osserva i vicini dalla finestra, e un giorno assiste a una scena che non avrebbe mai dovuto vedere. Con una protagonista appassionata di Hitchcock, il romanzo richiama a tratti La finestra sul cortile. La pellicola è diretta da Joe Wright e interpretata da Amy Adams, Julianne Moore e Gary Oldman.

Sci-fi e fantascienza

La fuga. Chaos Vol. 1

Chaos Walking è il nuovo film di fantascienza tratto da La fuga. Chaos (Mondadori, traduzione di Giuseppe Iacobaci), primo volume della serie young adult Chaos Walking, di Patrick Ness. La pellicola, diretta da Doug Liman, è una distopia ambientata sul pianeta Mondo Nuovo, dove gli uomini convivono con il Rumore, cioè la capacità di sentire i pensieri altrui, e le donne sembrano estinte, almeno fino a quando Todd, giovane protagonista, non scopre Viola. Interpretato da Tom Holland, Daisy Ridley e Mads Mikkelsen, il film dovrebbe uscire nel 2020, ma è stato posticipato diverse volte e la storia della sua realizzazione è lunga e travagliata. Si sconsiglia di trattenere il respiro.

L’uomo invisibile

Horror psicologico, L’uomo invisibile è liberamente ispirato all’omonimo romanzo di fantascienza (Newton Compton, traduzione di Stefano Sudrié) dello scrittore Herbert George Wells: quello che nel libro è uno scienziato, geniale ma incompreso, che scopre la formula per l’invisibilità, nel film è l’ex fidanzato abusivo di una giovane donna. Alla sua morte, viene perseguitata da sinistri incidenti che la convincono lui sia vivo e invisibile. Il libro è già stato adattato precedentemente, ed è ora diretto da Leigh Whannell e interpretato da Elizabeth Moss, Oliver Jackson, Aldis Hodge, Storm Reid. L’uomo invisibile uscirà in Italia il 5 marzo 2020.

Dune

Pellicola sci-fi tratta da una delle saghe più conosciute nel genere, Dune è la trasposizione cinematografica che copre la prima metà dell’omonimo libro di Frank Herbert, Dune. Il ciclo di Dune. Vol. 1 (Fanucci, traduzione di Giampaolo Cossato e Sandro Sandrelli), primo volume di una lunga saga che cala l’epica nel mondo della science fiction. Già precedentemente adattato da David Lynch, il nuovo film sarà diretto da uno dei migliori registi sci fi in circolazione, Denis Villeneuve (Arrival e Blade Runner 2049), con un cast corale che non passa certo inosservato: Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Zendaya, David Dastmalchian, Stephen McKinley Henderson, Charlotte Rampling, Jason Momoa and Javier Bardem. Ambientato sul pianeta Arrakis, l’unico dove sia possibile trovare la sostanza più preziosa dell’Universo, Dune è atteso nelle sale statunitensi a novembre.

Tratti da una storia vera

Limonov

Tratto da una storia vera è Limonov (Adelphi, traduzione di Francesco Bergamasco), il libro del giornalista e scrittore francese Emmanuel Carrère che narra la vita di Eduard Veniaminovich Savenko, in arte Limonov, scrittore, e dissidente russo la cui vita assomigliava a un romanzo prima ancora d’essere scritta. Il film sarà diretto da Pawel Pawlikowski, regista polacco vincitore del Premio Oscar grazie a Ida; della pellicola si ancora poco.

Il diritto di opporsi

Già uscito negli Stati Uniti e in arrivo in Italia il 30 gennaio 2020, Il diritto di opporsi è tratto dal libro Just mercy: a story of justice and redemption di Bryan Stevenson, basato su una storia vera: Walter McMillian era un uomo di colore ingiustamente accusato dell’omicidio di una donna bianca nell’Alabama della fine degli anni ’80, incastrato dalla polizia e condannato a morte; Bryan Stevenson, autore del libro, è l’avvocato che lo ha scagionato e ne ha dimostrato l’innocenza. Il testo, inedito in Italia, e il film, diretto da Destin Daniel Cretton e interpretato da Michael B. Jordan, Jamie Foxx e Brie Larson, raccontano la storia di quel processo, durato 5 anni.

Two kisses for Maddy: a memoir of loss and love

Innamorati dagli anni del liceo, Matt e Liz erano la storia d’amore perfetta, con un matrimonio felice, una bella casa e una bimba in arrivo, ma 27 ore dopo il parto, Liz muore all’improvviso, a causa di un’embolia polmonare. Matt si ritrova ad affrontare il lutto e crescere la bimba neonata da solo, Two kisses for Maddy: a memoir of loss and love, inedito in Italia, è il libro in cui racconta la sua vera storia: l’amore per Liz, il loro matrimonio, la nascita di Maddy e il terribile dolore di un padre single. Il libro di Matt Longelin, un memoir, è inedito in Italia, ma diventerà un film intitolato Fatherhood, diretto da Paul Weitz e interpetato da Kevin Hart e Alfre Woodard, atteso nelle sale statunitensi ad aprile 2020.

Ambientazione storica

Greyhound

Sceneggiato e interpretato da Tom Hanks, Greyhound è il film tratto dal romanzo The good shepherd di Cecil Scott Forester, libro inedito in Italia ma firmato dall’autore di Il ritorno di Hornblower (Longanesi). La storia si ambienta durante la seconda guerra mondiale, nel nord dell’Atlantico, dove il Comandante Krause deve mettere in salvo le navi alleate dagli inseguitori nazisti; diretto da Aaron Schneider, il film è atteso nelle sale italiane a maggio 2020.

Il cielo in gabbia

Il cielo in gabbia di Christine Leunens (SEM, traduzione di Maurizia Balmelli) è la storia di Johannes e Elsa, lui un giovane ideologicamente fedele al nazismo, lei la ragazza ebrea che i genitori antinazisti di lui tengono nascosta in casa; tra i due si sviluppa un rapporto insolito giocato sulla libertà di Johannes e la prigionia di Elsa, e sull’attrazione insensata che non obbedisce ad alcuna ideologia, ma inevitabilmente ne cade preda. Il film tratto dal libro, presentato al Torino Film Festival, s’intitola Jojo Rabbit, è diretto da Taika Waititi e interpretato da Scarlett Johansson, Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, e Sam Rockwell.

News of the world

News of the world (2016) è il romanzo western della scrittrice americana Paulette Jiles. La storia di una ragazzina rapita dagli indiani, che hanno ucciso i suoi genitori, e del suo viaggio verso la libertà e una nuova famiglia, ambientata nella seconda metà dell’Ottocento, all’indomani della guerra civile americana. Il libro è inedito in Italia ma sta per diventare un film, News of the world, diretto da Paul Greengrass e interpretato da Tom Hanks; l’uscita nelle sale statunitensi è prevista per il Natale 2020.

Le rom-com

Asiatici ricchi da pazzi. La fidanzata cinese

Crazy Rich Asians è stato definito come l’Orgoglio e Pregiudizio asiatico, quello che sarebbe successo se Jane Austen si fosse trovata, oggi, a Singapore: dopo il successo di questo primo capitolo, sia al cinema sia su Netflix, è in arrivo l’adattamento di Asiatici ricchi da pazzi. La fidanzata cinese (Mondadori, traduzione di Vanessa Valentinuzzi), il secondo libro della serie firmata Kevin Kwan. Il romanzo riprende i personaggi del primo capitolo, Rachel Chu e Nicholas Young, il giorno prima delle nozze: con un enorme diamante al dito, un sontuoso abito da sposa e il perfetto fidanzato, Rachel non riesce a smettere di pensare a suo padre. Il film, diretto da Jon Chu, non ha ancora una data d’uscita ufficiale (dovrebbe arrivare nella seconda metà dell’anno).

P. S. Ti amo ancora

È in arrivo anche il seguito di Tutte le volte che ho scritto ti amo, il film Netflix tratto dall’omonimo libro Young Adult della scrittrice coreana Jenny Han (Piemme, traduzione di Annalisa Biasci): tratto dal secondo volume della serie, P.s. Ti amo ancora (Piemme, traduzione di Annalisa Biasci), è prodotto da Netflix, diretto da Susan Johnson e interpretato da Lana Condor; s’intitola Tutte le volte che ho scritto ti amo 2 ed è atteso per il 12 febbraio, giusto in tempo per San Valentino. Non solo: le riprese per la realizzazione del terzo capitolo sono già iniziate.

Italiani

Tre piani

Sarà Nanni Moretti a dirigere l’adattamento del romanzo di Eshkol Nevo, Tre piani (2017, Neri Pozza, traduzione di Ofra Bannet e Raffaella Scardi): il libro è ambientato in un palazzo rispettabile vicino a Tel Aviv, dove abitano tre famiglie, su tre piani diversi: dall’esterno, una realtà unica e omogenea, ma oltre la porta di ingresso di ogni piano si celano le complesse sfaccettature dell’essere umano, con le sue forze e debolezze. Del film non si sa ancora molto, ma Moretti dirigerà un cast che comprende Riccardo Scamarcio, Margherita Buy, Elena Lietti, Adriano Giannini e, naturalmente, lo stesso regista.

Diabolik

Interpretato da Luca Marinelli, arriva sugli schermi anche Diabolik, il Re del Terrore, nel film tratto dal fumetti di culto, di Angela e Luciana Giussani (Mondadori). Marinelli è affiancato da Valerio Mastrandrea e Miriam Leone, per una pellicola diretta dai Manetti Bros, che dirigono un film interamente girato tra Bologna, Milano, Curmayeur e Trieste.

Appunti di un venditore di donne

Un’altra pellicola italiana è tratta dal romanzo di Giorgio Faletti, Appunti di un venditore di donne (Baldini+Castoldi): il libro racconta la (mala)vita di un uomo cinico, noto come Bravo, il cui habitat naturale è la Milano degli anni ’80, un’eterna notte di lussi e divertimenti sregolati; il suo lavoro, quello che gli permette di godersi la bambagia, è vendere donne, almeno finché non incontrerà Carla. Il film, Il venditore di donne, è diretto da Fabio Resinaro, e interpretato da Mario Sgueglia, Miriam Dalmazio e Libero de Rienzo.