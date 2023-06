“Giovani e libri”: scarica gratuitamente il numero estivo della rivista il Libraio, con tanti consigli di lettura

Per le ragazze e i ragazzi “i libri sono diventati un momento di aggregazione e condivisione… sono ciò di cui amano parlare”: leggi l’editoriale del numero estivo del Libraio (in copertina Rokia, autrice amatissima dalle nuove generazioni, che torna con il dark romance “Sindrome”), firmato da Stefano Mauri, e scarica gratuitamente la rivista e lo speciale con i consigli di lettura per le vacanze. Scopri inoltre in anteprima “Una piccola formalità”, il nuovo romanzo di Alessia Gazzola, in libreria a fine agosto…

Ci devo tornare. Sui giovani. E sull’amore esploso per i libri. Sul fatto che i libri sono diventati un momento di aggregazione e condivisione invece che di isolamento come vuole il cliché dello studioso chino sui libri. Sono ciò di cui amano parlare. Si definiscono tante diverse sfumature dei generi letterari, specie del romance, perché non tutti i ragazzi sono uguali.

Ma chi sono questi giovani così diversi dalla generazione appena precedente? A Erin Doom abbiamo dedicato la quarta di copertina: ora sappiamo tutti chi è, una ragazza con una storia comune a tante sue coetanee. Con un talento straordinario quanto la sua timidezza.

Diverso è il caso di Rokia e del suo nuovo dark romance. Anche lei abita le classifiche ormai da tempo. La sua storia va oltre quella di una giovanissima autrice esordiente che, dopo aver mosso i primi passi su Wattpad, ha raggiunto i vertici delle classifiche.

Per lei la scrittura è stata salvezza ed emancipazione da una realtà che faticava ad accoglierla. I suoi genitori non sapevano leggere e scrivere in italiano; la biblioteca era la sua unica finestra sul mondo, mentre il lutto e il bullismo la segnavano con dolore. Al Salone del libro di Torino, pieno di

giovani come non si era mai visto, Rokia ha ringraziato la sua maestra di scuola elementare, che per prima ha visto nascere il suo talento nel raccontare storie, consigliandole di coltivarlo senza pregiudizi. Sindrome, il suo atteso ritorno in libreria dopo il successo di The Truth Untold, sempre per Magazzini Salani, racconta con maturità il disagio e la sofferenza alla disperata ricerca della luce e dell’amore liberatore. Anche per Megi Bulla, una delle più seguite booktoker italiane, di origini albanesi, la biblioteca pubblica dove i genitori la lasciavano di giorno per poter lavorare è stata la porta di un mondo meraviglioso.

Nonostante le difficoltà, evidentemente, insegnanti e bibliotecari riescono ancora a coinvolgere e aiutare i ragazzi e le ragazze che sanno approfittarne.

In anteprima con il nuovo numero del Libraio anche un estratto in anteprima da Una piccola formalità, il nuovo romanzo di Alessia Gazzola, in uscita per Longanesi il prossimo 29 agosto. Lettrici e lettori della scrittrice conosceranno una nuova, giovane protagonista, Rachele, e una nuova, romantica storia, che ha al centro anche un piccolo mistero…

Tra le proposte di lettura per questa estate troviamo due grandi novità internazionali: Le figlie di Hope House di Soraya Lane, Garzanti, una storia alla scoperta di un grande segreto di famiglia, che rivela coraggio, amore e speranza esemplari e La Bestia di Carmen Mola, Salani: grande bestseller in Spagna e vincitore del prestigioso premio Planeta. Un thriller storico molto dark e di grande qualità.

Anche Ilaria Tuti, autrice italiana tradotta in tutto il mondo, ci regala il nuovo attesissimo thriller con Teresa Battaglia, Madre d’ossa. Già dall’incipit (pubblicato a pagina 11) si intravede l’ottima stoffa di una potente narratrice.

In costante crescita il pubblico di Marco Vichi, del quale si presenta l’ultima fatica, Nulla si distrugge, con l’amato commissario Bordelli. Torna con Il primo sole dell’estate Daniela Raimondi, dopo il successo della Casa sull’argine, sempre per Nord.

Per i palati più raffinati vorrei ancora segnalare Le forze della terra di Jo Ann Beard, per la neonata casa editrice Orville Press: racconti scritti con delicatezza ma affrontando temi difficili.

Infine per i lettori più assetati di conoscenza val la pena segnalare Oppenheimer di Kai Bird e Martin J. Sherwin, Garzanti: il libro che ha vinto il premio Pulitzer e dal quale è tratto il nuovo film di Christopher Nolan.

Al centro della rivista una guida per le vacanze ai libri che sono stati più apprezzati dai lettori nella prima parte dell’anno e anche l’invito alla lettura, che anticipa interessanti novità dell’autunno: Alessia Gazzola con una nuova, strepitosa protagonista, alle prese con segreti di famiglia e un amore travolgente e Alice Winn esordiente americana dalla voce raffinata e commovente.