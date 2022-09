Eroine avventurose: tre consigli di lettura

Se siete appassionati o appassionate di eroine letterarie in grado di farvi divertire e riflettere con le loro avventure, vi consigliamo tre romanzi a cui non potrete resistere. Il nuovo libro di Alessia Gazzola, con protagonista Costanza Macallè, un romanzo a tema musicale di Jennifer E. Smith e una raccolta di storie di donne sull’arte di camminare di Annabel Abbs.

Autrice: Alessia Gazzola è laureata in Medicina e Chirurgia ed è specialista in Medicina Legale. Ha esordito nella narrativa con L’allieva, primo romanzo con protagonista Alice Allevi, personaggio amatissimo, a cui sono seguiti: Un segreto non è per sempre, Sindrome da cuore in sospeso, Le ossa della principessa, Una lunga estate crudele, Un po’ di follia in primavera, Arabesque, Il ladro gentiluomo, vincitore del premio Bancarella 2019, da cui è stata tratta la fortunata serie tv in onda su Rai Uno, con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Nel 2019 l’autrice siciliana ha inaugurato un nuovo ciclo di romanzi, questa volta incentrati sul personaggio di Costanza Macallè.

Editore: Longanesi.

Genere: una nuova vicenda della serie, dai risvolti inaspettati (qui un estratto). La protagonista stavolta è alle prese con un mistero risalente alla Venezia di fine Seicento…

Pagine: 304.

Trama: Costanza, dopo la laurea in medicina, è stata costretta a lasciare la sua amata e luminosa Sicilia per trasferirsi nel freddo e malinconico Nord. A tenere in caldo i cuori, però, ci pensa Marco, incantevole padre della sua incantevole Flora che Costy, non senza qualche incertezza, ha deciso di portare nella vita della figlia. Dopo varie tribolazioni, Marco ha praticamente lasciato la storica (e decisamente perfetta) fidanzata all’altare. Costanza (seppur decisamente imperfetta) credeva che l’avesse fatto per lei, ma non ne è più così sicura considerato che Marco prende tempo e si comporta in modo piuttosto ambiguo…

Consigliato a… chi non resiste alle protagoniste piene di determinazione e voglia di fare.

Cosa ci è piaciuto di più: il mix che Alessia Gazzola è sempre in grado di creare nelle sue narrazioni.

L’inaffondabile Greta James

Autrice: Jennifer E. Smith, nata e cresciuta vicino a Chicago, ha conseguito un master in scrittura creativa presso l’Università di St. Andrews in Scozia. Attualmente lavora come senior editor a New York. Il suo primo romanzo, La probabilità statistica dell’amore a prima vista (Sperling&Kupfer, traduzione di Simona Mambrini), è stato tradotto in trenta Paesi e presto diventerà un film.

Editore: Feltrinelli, traduzione di Chiara Mancini.

Genere: una storia di rivalsa, con tanto di colonna sonora musicale.

Trama: Greta James non affonda mai. Musicista indie entusiasta e caparbia, non c’è ostacolo che non sia pronta a superare. Dopo essersi lasciata alle spalle gli anni della gavetta, è a un passo dal lancio del suo album più importante quando un’onda improvvisa la travolge. Una settimana dopo la scomparsa della madre, sale sul palco e la paura la paralizza: di colpo, l’inaffondabile Greta non ha più il controllo della situazione. Senza l’appoggio della sua fan più importante e con la carriera in bilico, Greta si trova suo malgrado in alto mare, e non solo metaforicamente: trascorrerà sette giorni su una nave, in crociera tra i fiordi dell’Alaska. Il sogno dei suoi genitori, che avevano organizzato il viaggio per i quarant’anni di matrimonio, ma non il suo…

Consigliato a… chi ha bisogno di ricominciare.

Cosa ci è piaciuto di più: i riferimenti musicali.

Esposte al vento

Autrice: Annabel Abbs si è laureata in letteratura inglese presso la University of East Anglia e ha ottenuto un master in marketing presso la University of Kingston. Nel 2015 il suo romanzo d’esordio, The Joyce Girl (HarperCollins) ha vinto l’Impress Prize for New Writers e lo Spotlight First Novel Award. In Italia per Einaudi ha pubblicato Frieda, il suo secondo romanzo, e La cucina inglese di Miss Eliza (entrambi tradotti da Federica Aceto).

Editore: Mondadori, traduzione di Manuela Faimali.

Genere: un viaggio emozionante alla scoperta di donne in cammino.

Pagine: 336.

Trama: dopo anni trascorsi a occuparsi dei quattro figli e della famiglia, con la casa ormai vuota e sull’orlo di una crisi esistenziale profonda, Annabel Abbs decide di riconnettersi al mondo in cui il padre, ispirandosi ai principi di Rousseau, l’aveva cresciuta. E lo fa mettendosi in cammino. O meglio, ripercorrendo il cammino di donne eccezionali del passato, che nel camminare hanno trovato una grande fonte di ispirazione, consolazione e libertà. Alcune sono donne famose, altre meno conosciute, tutte possono considerarsi vere e proprie pioniere dell’escursionismo femminile. Donne che camminavano per allenarsi a pensare autonomamente, per affermare la loro indipendenza, per sondare i limiti del proprio corpo: ripercorriamo così gli itinerari di Frieda von Richthofen tra l’Inghilterra, la Germania e l’Italia; accompagniamo Gwen John lungo la Garonna, Clara Vyvyan e Daphne du Maurier lungo il Rodano, Nan Shepherd sulle montagne della Scozia, Simone de Beauvoir nelle foreste della Francia e della Svizzera, Georgia O’Keeffe nelle deserte pianure del Texas e del New Mexico.

Consigliato a… chi vuole riscoprire l’arte di camminare.

Cosa ci è piaciuto di più: la descrizione delle figure femminili.

(articolo in collaborazione con Upday)